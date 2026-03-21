Ai mà chưa từng bị con cái cãi lại chứ! Phản ứng của của cha mẹ khi ấy sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con

“Con biết rồi, mẹ không cần nói nữa!”

“Bố đừng quản con, con tự làm được!”

“Vì sao con phải nghe theo? Con đâu còn nhỏ!”

Những câu nói này có lẽ không còn xa lạ với nhiều gia đình có con từ 7–8 tuổi trở lên. Không ít phụ huynh cảm thấy “tăng xông”, khó chịu khi bị con cãi lại. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thay vì phản ứng gay gắt, cha mẹ cần nhìn nhận đây là một phần bình thường trong quá trình phát triển của trẻ.

“Cãi lại” không phải hư, mà là dấu hiệu trẻ có chính kiến

Nhiều phụ huynh thường đồng nhất việc trẻ cãi lại với sự chống đối hoặc hư hỏng. Nhưng thực tế, đây lại là cách trẻ thể hiện suy nghĩ cá nhân và mong muốn được tôn trọng.

Nếu trẻ không dám nói ra quan điểm, luôn im lặng và kìm nén cảm xúc, đó mới là điều đáng lo ngại. Việc trẻ dám bày tỏ ý kiến cho thấy con đang hình thành tư duy độc lập và ý thức về cái “tôi”.

Phản ứng của cha mẹ quyết định cách trẻ phát triển

Khi trẻ cãi lại, cách xử lý của cha mẹ có thể ảnh hưởng lâu dài đến tính cách và hành vi của con.

Áp đặt bằng quyền uy

Những câu như “Bố/mẹ nói thì con phải nghe” có thể khiến trẻ im lặng nhất thời, nhưng về lâu dài dễ khiến trẻ trở nên rụt rè hoặc phản kháng mạnh mẽ hơn.

Gây áp lực bằng cảm xúc

Việc kể công, than vãn “bố mẹ hy sinh vì con” dễ khiến trẻ cảm thấy tội lỗi, bị áp lực tâm lý và dần ngại chia sẻ với gia đình.

Định hướng bằng nguyên tắc

Cách tiếp cận tích cực là lắng nghe ý kiến của con, đồng thời cùng nhau thống nhất quy tắc. Trẻ vừa cảm thấy được tôn trọng, vừa học cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Làm thế nào để biến “cãi lại” thành cơ hội giáo dục?

Các chuyên gia cho rằng, mỗi lần trẻ tranh luận với cha mẹ đều có thể trở thành một “bài học” nếu được xử lý đúng cách.

Lắng nghe thay vì ngắt lời

Hãy để trẻ nói hết suy nghĩ của mình. Điều này giúp cha mẹ hiểu con hơn và cũng dạy trẻ cách diễn đạt rõ ràng.

Cha mẹ làm gương trong giao tiếp

Trẻ thường học cách nói chuyện từ chính người lớn. Nếu cha mẹ giữ bình tĩnh, trao đổi nhẹ nhàng, trẻ cũng sẽ học được cách ứng xử tương tự.

Cùng xây dựng và tuân thủ quy tắc

Thay vì áp đặt, cha mẹ nên cùng con thống nhất những quy định chung. Khi vi phạm, cả hai bên đều cần nghiêm túc thực hiện, kể cả người lớn.

Khuyến khích trẻ giải quyết vấn đề

Việc dám “cãi” cho thấy trẻ có chính kiến. Điều quan trọng là hướng con chuyển từ tranh luận sang tìm giải pháp phù hợp.

Lời khuyên dành cho phụ huynh

Thay vì coi việc trẻ cãi lại là một “cuộc đối đầu”, cha mẹ nên xem đây là cơ hội để thấu hiểu và đồng hành cùng con. Khi được lắng nghe và định hướng đúng cách, trẻ không chỉ biết bày tỏ quan điểm mà còn học được cách tôn trọng, suy nghĩ và giải quyết vấn đề một cách tích cực.