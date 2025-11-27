Ai đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2025

Đại diện Peru - Nathie Quijano đang được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho vương miện. Trong bán kết hôm 24/11, cô có hai phần thi áo tắm, dạ hội ấn tượng. Nathie Quijano 23 tuổi, là người mẫu, có bằng cử nhân báo chí. Người đẹp có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, từng tham dự Miss Teen Model Puno 2016, Miss Peru 2023. Peru hiện có thành tích ấn tượng ở Hoa hậu Quốc tế với nhiều năm liền giành giải Á hậu. Khán giả quê nhà kỳ vọng Nathie có thể đem về chiếc vương miện Hoa hậu Quốc tế đầu tiên về Peru.