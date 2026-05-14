Ai có quyền được quyết định việc phụ nữ phải “chịu đựng cơn đau sinh nở"?

Một sản phụ ở Thâm Quyến (Trung Quốc) mới đây trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội khi từ chối sinh không đau vì lo ngại biến chứng đau lưng. Quyết định “chịu đựng cơn đau chuyển dạ suốt nhiều giờ” của cô nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Người cho rằng đây là biểu hiện của sự hy sinh và bản lĩnh của người mẹ. Nhưng cũng có không ít ý kiến đặt câu hỏi: khi y học hiện đại đã có những phương pháp hỗ trợ giảm đau an toàn hơn trong sinh nở, vì sao nhiều phụ nữ vẫn phải chịu đựng những cơn đau dữ dội?

Câu chuyện này khiến dư luận Trung Quốc nhắc lại vụ việc từng gây chấn động nhiều năm trước: một sản phụ ở Du Lâm (tỉnh Thiểm Tây - Trung Quốc) nhiều lần xin mổ lấy thai trong lúc đau đớn nhưng bị gia đình từ chối, cuối cùng đã nhảy lầu tử vong.

Hai câu chuyện khác nhau, nhưng cùng đặt ra một vấn đề: trong phòng sinh, ai mới là người thực sự có quyền quyết định cơ thể và cảm giác đau của phụ nữ?

“Trước khi sinh, tôi không hề biết cơn đau đó khủng khiếp đến mức ấy”

Wen Shu, một bà mẹ sống tại Liêu Ninh, cho biết trước khi sinh con đầu lòng, cô chỉ biết mơ hồ rằng “sinh rất đau” qua những câu chuyện trên mạng xã hội.

Những ngày cuối thai kỳ, cô đọc được nhiều thông tin về phương pháp gây tê ngoài màng cứng (thường gọi là sinh không đau), nhưng cũng thấy không ít lời đồn cho rằng phương pháp này có thể gây đau lưng về sau. Vì lo lắng, cô quyết định cố gắng chịu đựng tự nhiên.

Khi cổ tử cung mở khoảng 3cm, cô vẫn nghĩ cơn đau “giống đau bụng kinh nặng”. Nhưng chỉ ít lâu sau, cảm giác đau tăng lên nhanh chóng, khiến cô gần như suy sụp.

Đến khi không thể chịu nổi, cô mới yêu cầu được gây tê giảm đau. Tuy nhiên, do bác sĩ gây mê đang hỗ trợ một ca mổ khác nên cô phải tiếp tục chờ đợi.

Sau khi được tiêm giảm đau, cô gần như kiệt sức và thiếp đi. Khi tỉnh lại, ca sinh đã gần hoàn tất.

Về sau, khi sinh con thứ hai và thứ ba, Wen Shu đều lựa chọn sinh không đau và thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm của mình trên mạng xã hội để khuyến khích các bà mẹ tìm hiểu kỹ hơn về quyền lựa chọn của bản thân.

Không phải ai cũng có cơ hội lựa chọn

Theo dữ liệu từ ngành y tế Trung Quốc, tỷ lệ sinh không đau tại nước này đã tăng đáng kể trong những năm gần đây. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các khu vực vẫn rất lớn.

Tại các thành phố lớn và bệnh viện tuyến trung ương, dịch vụ này khá phổ biến. Nhưng ở nhiều khu vực nông thôn hoặc bệnh viện tuyến dưới, phụ nữ vẫn khó tiếp cận do thiếu bác sĩ gây mê, thiếu điều kiện y tế hoặc chi phí phát sinh.

Ngoài yếu tố kinh tế, nhiều phụ nữ còn chịu áp lực từ quan niệm truyền thống như “sinh con phải đau mới là làm mẹ”, hoặc lo ngại việc gây tê sẽ ảnh hưởng đến em bé.

Một sản phụ tại Thượng Hải kể rằng cô từng chứng kiến người phụ nữ nằm giường bên cạnh bật khóc gọi điện xin chồng đồng ý cho tiêm giảm đau. Tuy nhiên, người chồng đã từ chối vì cho rằng chi phí quá cao.

Cuối cùng, sản phụ này phải tự chịu đựng toàn bộ quá trình chuyển dạ mà không có hỗ trợ giảm đau.

Có người chủ động chọn sinh tự nhiên không giảm đau

Bên cạnh đó, cũng có những phụ nữ chủ động lựa chọn sinh thường không dùng phương pháp giảm đau.

Iris, sống tại Bắc Kinh, cho biết cô đã dành nhiều tháng tìm hiểu tài liệu về sinh nở tự nhiên, luyện tập hít thở và chuẩn bị tâm lý trước khi sinh.

Cô lựa chọn sinh tại bệnh viện tư nhân, có chồng đồng hành trong suốt quá trình chuyển dạ và được hỗ trợ trong môi trường ít áp lực hơn.

Theo Iris, cô không xem việc chịu đau là “hy sinh”, mà coi đó là trải nghiệm tự nhiên của cơ thể khi sinh nở. Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận ngưỡng chịu đựng của mình không phải phụ nữ nào cũng có được.

Sau khi chia sẻ trải nghiệm lên mạng xã hội, Iris nhận về nhiều tranh luận. Một số người cho rằng cô đang “lãng mạn hóa nỗi đau sinh nở”, trong khi người khác lại xem đó là lựa chọn cá nhân cần được tôn trọng.

Điều phụ nữ cần nhất là quyền được lựa chọn

Nhiều chuyên gia y tế cho rằng vấn đề quan trọng không nằm ở việc phụ nữ chọn sinh đau hay sinh không đau, mà là họ có thực sự được tự quyết hay không.

Trong thực tế, không ít sản phụ vẫn phải phụ thuộc vào ý kiến của chồng, gia đình hoặc điều kiện kinh tế khi đưa ra quyết định liên quan đến việc sinh nở.

Một nữ hộ sinh tại Hồ Nam cho biết bà từng gặp trường hợp mẹ ruột không đồng ý cho con gái tiêm giảm đau với lý do: “Phải để nó biết làm mẹ vất vả thế nào”.

Theo các chuyên gia, sinh con vốn đã là hành trình nhiều áp lực cả về thể chất lẫn tinh thần. Vì vậy, thay vì áp đặt quan niệm “chịu đau mới xứng đáng làm mẹ”, điều quan trọng hơn là giúp phụ nữ được tiếp cận đầy đủ thông tin, dịch vụ y tế an toàn và quyền lựa chọn phù hợp với chính cơ thể mình.

Nguồn: China Digital Times