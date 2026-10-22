Điền Hi Vi (SN 1997) đang là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ, liên tục thu hút sự chú ý nhờ nhan sắc ngọt ngào cùng khả năng biến hóa đa dạng trên màn ảnh. Giữa thời điểm hàng loạt bộ phim hot liên tiếp lên sóng, Gả Kim Thoa do nữ diễn viên đóng chính vẫn đủ sức tạo nên sức hút riêng, trở thành đề tài được khán giả bàn luận sôi nổi. Một trong những điểm sáng của tác phẩm nằm ở màn hóa thân kép đầy thử thách của Điền Hi Vi.

Cô cùng lúc đảm nhận hai thân phận đối lập: A Sửu, cô gái xuất thân thấp kém phải làm công việc đổ phân, và Quân Đại, nàng giả thiên kim của Hầu phủ. Không chỉ khác biệt về hoàn cảnh, hai nhân vật còn mang màu sắc tính cách riêng, từ vẻ kiêu ngạo, hống hách đến sự trầm ổn, sắc sảo và đầy mưu tính. Màn hóa thân song vai “ác nữ” của Điền Hi Vi góp phần tạo nên sức hút riêng cho bộ phim, đồng thời cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt của nữ diễn viên khi khắc họa hai nhân vật có tính cách và thân phận khác biệt.

Trên phim khiến khán giả vừa xem vừa dè chừng với hình tượng “ác nữ”, nhưng Điền Hi Vi ngoài đời lại mang vibe “mèo con” chính hiệu. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to cùng nụ cười ngọt ngào khiến mỹ nhân sinh năm 1997 trông trong trẻo và đáng yêu, gần như đối lập hoàn toàn với nhân vật trên màn ảnh. Phong cách thời trang của cô cũng rất ăn nhập với vẻ ngoài này khi chủ yếu xoay quanh những bản phối trẻ trung, nữ tính nhưng vẫn hợp xu hướng. Từ váy áo điệu đà đến những set đồ dạo phố đơn giản, Điền Hi Vi có không ít cách lên đồ mà hội chị em mê phong cách ngọt ngào có thể học theo.

Hãy cùng dạo một vòng tủ đồ của Điền Hi Vi để dễ dàng bỏ túi loạt công thức mix match trẻ trung, sành điệu!

Điền Hi Vi gợi ý cho chị em một set đồ trắng tinh khôi, cực nịnh mắt để diện trong những ngày thu mát mẻ. Nữ diễn viên lựa chọn áo dài tay dáng ôm kết hợp cùng chân váy lửng, tạo nên tổng thể vừa gọn gàng, trẻ trung vừa mang nét nữ tính, thanh lịch. Gam màu trắng đồng điệu càng giúp outfit thêm nhẹ nhàng, trong trẻo, rất hợp với không khí dịu dàng của mùa thu. Để hoàn thiện set đồ, Điền Hi Vi khéo léo kết thân cùng giày loafer và mũ nồi, vừa tạo điểm nhấn xinh xắn vừa tăng vẻ thời thượng cho tổng thể. Công thức phối đồ không quá cầu kỳ nhưng vẫn ghi điểm nhờ sự hài hòa, dễ ứng dụng. Chị em đang bí ý tưởng mặc đẹp cho những ngày thu se mát thì có thể lưu ngay gợi ý này.

Gợi ý mua sắm: Áo - Váy - Loafer

Điền Hi Vi đích thị là “cao thủ” diện váy hoa khi sở hữu cả tủ đồ với những thiết kế xinh xắn, bắt mắt. Trong đó, mẫu váy dáng dài với phần tay phồng ngắn là gợi ý đáng để chị em tham khảo. Thiết kế cổ vuông giúp tổng thể thêm thanh lịch, trong khi phom váy mềm mại, được tính toán khéo léo giữa độ ôm và độ xòe, tạo cảm giác thướt tha mà vẫn tôn dáng. Họa tiết hoa nổi bật vốn đã đủ thu hút nên Điền Hi Vi chỉ cần điểm xuyết thêm chiếc vòng cổ ngọc trai là có ngay diện mạo hài hòa, nữ tính. Sự kết hợp giữa nét ngọt ngào của váy hoa và vẻ sang trọng của phụ kiện khiến outfit này phù hợp từ những chuyến du lịch, dạo phố đến các buổi tiệc nhẹ. Chị em muốn lên đồ điệu đà mà không cần phối quá cầu kỳ thì rất nên lưu lại.

Gợi ý mua sắm: Tại đây

Diện style sành điệu, năng động, Điền Hi Vi ghi điểm với set đồ nguyên cây đen đầy cá tính. Cô lựa chọn thiết kế áo cúp ngực có phom dáng ôm gọn phần thân trên, kết hợp độ xòe nhẹ tạo điểm nhấn, mix cùng quần suông đen đồng điệu để hoàn thiện outfit thời thượng. Nếu yêu thích phong cách này, chị em có thể tham khảo thêm những mẫu áo peplum cúp ngực với thiết kế ôm eo, xòe nhẹ bên dưới, vừa tạo nét nữ tính vừa giúp tổng thể trang phục thêm bắt mắt. Kiểu áo này cũng khá dễ phối đồ, đặc biệt khi kết hợp cùng quần jeans hoặc quần ống rộng, mang đến vẻ ngoài trẻ trung, phóng khoáng mà vẫn đủ sành điệu để diện đi chơi hay dạo phố.

Gợi ý mua sắm: Áo -Quần

Style sân bay của Điền Hi Vi hiếm khi khiến dân tình thất vọng. Nữ diễn viên thường ưu tiên những set đồ thoải mái, dễ vận động nhưng vẫn bắt kịp xu hướng, điển hình là outfit với áo cúp ngực màu vàng tươi kết hợp cùng quần ống rộng. Gam màu sáng giúp tổng thể thêm nổi bật, mang đến cảm giác trẻ trung, tràn đầy sức sống mà không cần phối thêm phụ kiện cầu kỳ. Trong khi đó, phom quần rộng rãi tạo sự phóng khoáng, cân bằng với nét nữ tính của chiếc áo cúp ngực. Công thức phối đồ đơn giản nhưng hiệu quả này còn khéo tôn lên visual trong trẻo, ngọt ngào của Điền Hi Vi. Chị em hoàn toàn có thể học hỏi cách kết hợp áo nổi bật cùng quần ống rộng để có diện mạo vừa năng động, thoải mái khi di chuyển vừa xinh xắn, sành điệu.

Gợi ý mua sắm: Áo -Quần

Quần váy vẫn là item chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và Điền Hi Vi tiếp tục mang đến một outfit xinh xắn, mới mẻ để chị em tham khảo. Ở phần thân trên, nữ diễn viên khéo léo layer áo khoác dáng lửng bên ngoài áo trắng mỏng, tạo nên tổng thể trẻ trung, sành điệu. Điểm nhấn nằm ở cách phối quần suông màu xám cùng chân váy ngắn bên ngoài, tạo hiệu ứng tựa quần vạt váy độc đáo, giúp set đồ thêm cá tính mà không hề nhàm chán. Nếu yêu thích phong cách này, chị em có thể chọn những thiết kế quần phối vạt váy hoặc mua riêng phần vạt váy để phối cùng quần jeans, quần suông có sẵn trong tủ đồ. Chỉ với một món phụ kiện nhỏ, outfit quen thuộc cũng trở nên mới mẻ, thời thượng hơn hẳn.

Gợi ý mua sắm: Áo khoác - Quần phối vạt váy - Vạt váy