"Ác nữ" mới của điện ảnh Hàn: Nham hiểm nhưng sang chảnh sexy bậc nhất, xứng danh "nữ hoàng tiểu tam", Han So Hee vẫn chưa là gì

Nhắc đến nàng "tiểu tam" hot nhất điện ảnh Hàn thì cái tên Da Kyung (do Han So Hee đảm nhận) trong "Thế Giới Hôn Nhân" vẫn đang chiếm ngôi vị top đầu, từ nhan sắc đến vóc dáng của Han So Hee trong phim đều khiến công chúng phải xuýt xoa.

Nhưng "ngôi vị" của Han So Hee đang có dấu hiệu lung lay, khi điện ảnh Hàn xuất hiện thêm một "tiểu tam" gợi cảm sang chảnh bậc nhất "át vía" hoàn toàn những cô nàng giả nai õng ẹo trước đây. Đó chính là nhân vật Cheon Seo Jin (do Kim So Yeon đảm nhận) trong bộ phim "tình cảm chiến đấu" mang tên Penthouse "Cuộc Chiến Thượng Lưu".

2 nàng đều có xuất thân quyền lực, nhưng ai mới là người xứng với "ngôi hậu" trong làng "tiểu tam"

Ngay khi "Cuộc Chiến Thượng Lưu" được phát sóng, hai nàng tiểu tam của hiện tại và quá khứ được mang ra "cân đong đo đếm". Nếu như Han So Hee trong "Thế Giới Hôn Nhân" nổi tiếng là nàng tiểu thư có học thức với nhan sắc hoàn hảo không góc chết, thì Kim So Yeon trong "Cuộc Chiến Thượng Lưu" lại là một "chị đại" thứ thiệt với nhan sắc sắc sảo, ảnh mắt lạnh lùng đầy vẻ thách thức - một nhan sắc mà ai nhìn cũng phải thốt lên "đầy rẫy những âm mưu".

Ngay từ những đoạn "nhá hàng" đầu tiên, Cheon Seo Jin (giữa) đã chứng tỏ được đẳng cấp thượng lưu của mình từ phong thái đến phong cách thời trang. Sự sắc lạnh trong ánh mắt của nàng "ác nữ" đủ khiến tất cả các nàng tiểu tam màn ảnh trước đó phải lu mờ.

Cùng là 2 nàng tiểu tam với xuất thân từ gia đình tài phiệt, nhưng chị đẹp" Kim So Yeon lại thể hiện một "ác nữ" hoàn toàn trái ngược với Han So Hee. Từ lối make up sắc lạnh, đến kiểu tóc quyền lực, chưa kể trang phục thì tất cả thần thái và nhan sắc của Kim So Yeon đã như thách thức tất cả.

Kim So Yeon vào vai tiểu tam giàu có bậc nhất, nham hiểu không ai bằng, tất cả được thể hiện ở thần thái và nhan sắc của cô khiến cho "nàng tiểu tam" hot nhất điện ảnh Hàn bỗng dưng lép vế.

Một người dịu dàng nữ tính, một người sang chảnh, thời thượng bậc nhất khiến người xem phải choáng váng

Ngay khi "chị đẹp" Kim So Yeon xuất hiện, Han So Hee phải lùi bước ngay lập tức. Nàng tiểu tam mới của điện ảnh Hàn chiếm trọn sự chú ý của công chúng từ vẻ ngoài sắc sảo đến gu thời trang thời thượng như một bà hoàng.

Với những bộ cánh đơn giản nhất thì Kim So Yeon vẫn cứ áp đảo Han So Hee.

Kim So Yeon thể hiện quyền lực, sự giàu có xa hoa trong từng bộ cánh diện lên người trong khi Han So Hee chỉ đơn giản là một cô nàng tiểu thư kín đáo nhẹ nhàng. Chính sự khác biệt này đã khiến Kim So Yeon "soán ngôi" Han So Hee ngay từ những tập đầu tiên của "Cuộc Chiến Thượng Lưu".

Ngay cả khi diện những thiết kế trơn màu đơn giản, "nàng tiểu tam" mới nổi vẫn cứ thách thức mắt nhìn, gây ấn tượng tuyệt đối trong khi Han So Hee chỉ đơn thuần dừng lại ở sự nữ tính nhẹ nhàng.

Chỉ vài bức ảnh so sánh đơn thuần đã thấy sự chênh lệch đẳng cấp của 2 nàng tiểu tam "mới - cũ".

Vóc dáng của nàng tuổi tam mới đôi mươi chưa là gì so "nữ hoàng" tuổi 40

Tất cả sự so sánh đều khập khiễng nhưng chính bởi 2 nàng tiểu tam của hot nên đương nhiên sẽ không ít những so sánh ngoài rìa xung quanh 2 nhân vật này. Han So Hee mới đôi mươi vốn đã nổi tiếng là một nữ diễn viên có nhan sắc và vóc dáng nóng bỏng nhưng so với "chị đẹp" Kim So Yeon tất cả sự gợi cảm ấy vẫn chưa là gì.

Kim So Yeon phô diễn trọn vẹn đường cong nóng bỏng gợi cảm trong khi Han So Hee lại bị váy áo "dìm dáng".

Dù Da Kyung chỉ mới 25 tuổi thì vóc dáng của cô vẫn chạy dài mới theo kịp được Cheon Seo Jin khi đã ngấp nghé 40.

Một vài khoảnh khắc chị đẹp Kim So Yeon khoe dáng khiến dân tình phải nín thở dõi theo.