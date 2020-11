Nàng "tiểu tam" tuổi 40 của điện ảnh Hàn: Những khoảnh khắc váy áo sexy tột cùng, vòng 3 nóng bỏng không thể rời mắt

Kim So Yeon tái xuất màn ảnh với vai "tiểu tam" Cheon Seo Jin nham hiểm thủ đoạn và thậm chí còn ác độc trong bộ phim "Cuộc Chiến Thượng Lưu" đang gây sốt mấy ngày qua. Vốn là một diễn viên chuyên đảm nhận những vai ác nữ, không ngạc nhiên khi Kim So Yeon thể hiện quá xuất sắc vai diễn này. Nhưng điều mà người xem bất ngờ nhất chính là Kim So Yeon đã 40 tuổi nhưng vóc dáng và nhan sắc của cô vẫn đẹp đến rụng rời. Mới có vài tập phim được phát sóng thế nhưng người xem đã "mất ăn mất ngủ" trước sắc vóc hoàn hảo, 3 vòng nóng bỏng đến mức không gì diễn tả được của "chị đẹp" Kim So Yeon.

Ngay từ những tập đầu tiên, Kim So Yeon đã chiêu đãi người xem với những màn khoe dáng nuột nà thách thức ánh nhìn. Dự một bữa tiệc tối ở nhà người bạn, Kim So Yeon lấn át tất cả kể cả chủ nhân bữa tiệc khi diện một bộ đầm trễ vai ôm sát gợi cảm tột cùng. Thiết kế phô diện thân hình đồng hồ cát với 3 vòng nóng bỏng, vẻ yêu kiều sắc lạnh đến từ gương mặt và phần cổ cao thanh thoát. Chỉ bấy nhiêu đây đã chứng tỏ "đẳng cấp" của một tiểu tam thuộc hàng "danh gia vọng tộc".

Một buổi tiệc do chính cô đạo diễn, Kim So Yeon lại thách thức người xem khi diện bộ đầm với áo ren xuyên thấu và chân váy da ôm sát phô diễn vòng 3 hoàn hảo của mình. Bao nhiêu sexy, quyến rũ của nàng tiểu tam được khắc họa trọn vẹn chỉ qua vài giây với góc quay phía sau lưng.

Sở hữu body không chút mỡ thừa cùng những đường cong nuột nà không tỳ vết, Kim So Yeon thường xuyên chọn những thiết kế đầm ôm sát để phô diễn vóc dáng.

Những thiết kế đầm lụa thường cực kỳ kén dáng vậy mà khoác lên người Kim So Yeon vẫn đẹp đến ngất ngây. Từ vòng eo thắt đáy lưng ong đến vòng 3 gợi cảm... và chỉ cần vài giây với góc quay phía sau lưng đã thấy hút mắt.

Không hổ danh là "nữ hoàng" trong làng tiểu tam mới của điện ảnh Hàn, Kim So Yeon nổi bật quyến rũ nhất đêm tiệc với bộ đầm đuôi cá lệch vai gam màu đỏ rực rỡ. Không thể tin được đây là sắc vóc của một nữ diễn viên đã bước vào tuổi tứ tuần.

Ngay cả những bộ đầm công sở kín đáo nhất thì vòng eo, và body đồng hồ cát nuột nà uyển chuyển của Kim So Yeon đều khiến dân tình khát khao.