Á hậu từng là con dâu nhà Samsung có 5 tuyệt chiêu chống già đỉnh cao

Nhắc đến những làn da "không tuổi" của xứ kim chi, công chúng thường nghĩ ngay đến các nữ minh tinh Hàn Quốc với vẻ ngoài trẻ trung thách thức thời gian. Trong số đó, Go Hyun Jung - Á hậu từng là con dâu của gia tộc Samsung luôn là cái tên khiến mạng xã hội phải trầm trồ mỗi lần xuất hiện với gương mặt mộc "không filter".

Ở tuổi 55, làn da căng mịn, săn chắc cùng thần sắc tươi tắn của cô tiếp tục trở thành đề tài bàn luận. Không nhờ đến những phương pháp can thiệp phức tạp, Go Hyun Jung duy trì nhan sắc bền bỉ bằng những thói quen chăm sóc da đơn giản nhưng cực kỳ khoa học cũng chính là bí quyết giúp cô giữ vững phong độ suốt nhiều thập kỷ.

Ảnh IGNV

Bắt đầu chăm sóc da từ đôi tay sạch sẽ

Go Hyun Jung từng chia sẻ, trước khi nghĩ đến bất kỳ bước dưỡng da nào, cô luôn đảm bảo đôi tay phải sạch và không gian trang điểm gọn gàng, ngăn nắp. Theo nữ diễn viên, đây không chỉ là thói quen sinh hoạt mà còn là nền tảng quan trọng để bảo vệ làn da. Việc thường xuyên dùng tay tiếp xúc trực tiếp với da mặt nếu không vệ sinh kỹ có thể khiến vi khuẩn, bụi bẩn xâm nhập, gây mụn và kích ứng. Giữ mọi thứ sạch sẽ chính là lớp "lá chắn" đầu tiên cho làn da khỏe mạnh.

Ảnh IGNV

Tẩy tế bào chết đều đặn nhưng không làm da quá tải

Trong chu trình chăm sóc da của Go Hyun Jung, tẩy tế bào chết là bước không thể thiếu. Cô duy trì thói quen tẩy da chết nhẹ nhàng mỗi tuần một lần để loại bỏ lớp sừng già cỗi, giúp da thông thoáng và hấp thụ dưỡng chất tốt hơn. Đáng chú ý, sau bước này, cô thường bỏ qua toner và chuyển thẳng sang tinh chất cùng kem dưỡng. Lý do là vì một số loại toner có chứa cồn, có thể khiến làn da vừa tẩy tế bào chết trở nên nhạy cảm hơn. Cách làm tối giản này giúp giảm kích ứng và tập trung dưỡng sâu cho da.

Rửa kỹ mặt và cổ

Go Hyun Jung từng chia sẻ chi tiết quy trình rửa mặt của mình trên YouTube và nhận được nhiều sự chú ý. Cô bắt đầu bằng việc tẩy trang bằng khăn ướt, sau đó bổ sung độ ẩm để da không bị khô căng. Tiếp theo, cô dùng nước ấm ở nhiệt độ vừa phải để làm ướt mặt và cổ.

Khi tạo bọt sữa rửa mặt, nữ diễn viên không chỉ làm sạch da mặt mà còn massage nhẹ nhàng vùng cằm, cổ và cổ họng theo chuyển động tròn, kết hợp kích thích hệ bạch huyết để hỗ trợ tuần hoàn máu. Cô nhấn mạnh rằng, đừng coi đây chỉ là rửa mặt, mà là một dạng "tắm mini cho phần thân trên". Sau khi làm sạch kỹ vùng mặt, cổ và sau tai, cô xả nước nhiều lần để đảm bảo không còn cặn sản phẩm, rồi dùng khăn mềm thấm nhẹ nước trên da. Nhờ vậy, làn da luôn giữ được độ bóng khỏe tự nhiên.

Ảnh IGNV

Linh hoạt thay đổi mỹ phẩm theo tình trạng da

Không trung thành tuyệt đối với một bộ sản phẩm cố định, Go Hyun Jung lựa chọn cách chăm sóc da linh hoạt. Cô chuẩn bị sẵn nhiều loại mỹ phẩm cơ bản với công dụng khác nhau như cấp ẩm, làm dịu hay nâng cơ, sau đó điều chỉnh theo tình trạng da mỗi ngày. Khi da khô, cô tập trung dưỡng ẩm; khi da dễ đỏ hoặc căng thẳng, cô ưu tiên sản phẩm làm dịu. Cách chăm sóc "tùy cơ ứng biến" này giúp làn da luôn được đáp ứng đúng nhu cầu, thay vì bị quá tải bởi những bước không cần thiết.

Nuôi dưỡng làn da từ bên trong bằng nước ép thải độc

Bên cạnh chăm sóc bên ngoài, Go Hyun Jung đặc biệt chú trọng đến chế độ ăn uống. Cô thường tự làm nước ép cà rốt hoặc nước chanh để hỗ trợ thải độc, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Theo nữ diễn viên, sức khỏe bên trong và làn da có mối liên hệ chặt chẽ, chỉ khi cơ thể cân bằng thì làn da mới thực sự ổn định và tươi trẻ.

Ảnh IGNV

Điều đáng nói là Go Hyun Jung không theo đuổi làn da "không tì vết" một cách cực đoan. Thay vào đó, cô lựa chọn sự thoải mái, tự tin và chấp nhận những dấu ấn tự nhiên của thời gian. Chính tinh thần này, theo nhiều người, mới là bí quyết chống lão hóa mạnh mẽ nhất giúp cô luôn giữ được khí chất và sức hút riêng, bất chấp tuổi tác.

Nguồn TVBS