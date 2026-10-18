Á hậu Hồng Đăng, Emma Lê “đánh lẻ” sau Miss Universe VietNam 2026

Á hậu 4 Miss Universe VietNam 2026 - Hồng Đăng và Á hậu 2 - Miss Universe VietNam 2026 Emma Lê là hai khách mời tham dự buổi ra mắt các thiết kế mới của NTK Đỗ Mạnh Cường, thuộc thương hiệu SIXDO, diễn ra vào ngày 17/10 tại TPHCM vừa qua.

Á hậu Hồng Đăng liên tục đắt show dự sự kiện gần đây. Sau cuộc thi Miss Universe VietNam 2026, cô nhận được nhiều sự quan tâm, đồng cảm từ khán giả. Á hậu Hồng Đăng diện thiết kế thanh lịch, điểm xuyết những chi tiết hoa 3D. Nàng Á hậu búi tóc tôn vẻ cổ điển, thanh lịch rất hợp với phong cách thu đông trong BST mới nhất của NTK Đỗ Mạnh Cường.

Trước đó, Hồng Đăng cũng dự một sự kiện khác do phía NTK Đỗ Mạnh Cường tổ chức, giới thiệu các thiết kế mới, thuộc thương hiệu DMC by Do Manh Cuong, dòng thời trang mang phong cách trẻ trung hơn của anh.

Á hậu Hồng Đăng sinh năm 1994, tốt nghiệp chuyên ngành quản lý rủi ro và kinh tế tại Pennsylvania State University (Mỹ), từng làm việc tại Wall Street và khởi nghiệp tại Nga.

Cô được công chúng đánh giá cao bởi nền tảng học thức tốt; giao tiếp, ứng xử thông minh, khéo léo. Từ sau cuộc thi nhan sắc trước vào năm 2023, Hồng Đăng chuyển hướng sang hoạt động đào tạo kỹ năng cảm xúc, phát triển con người và tư vấn chiến lược, thương hiệu.

Á hậu Emma Lê diện chiếc váy trễ vai trẻ trung, quyến rũ. Cô tên đầy đủ Emma Maria Fernandez Lê, sinh năm 2000, quê TP HCM. Emma Lê có mẹ là người Việt - diễn viên Lê Hoá và cha là người Tây Ban Nha. Vì thế, cô thường được khán giả gọi là bông hồng lai.

Tại sự kiện này, NTK Đỗ Mạnh Cường giới thiệu một số thiết kế mới dành cho mùa thời trang cuối năm nay, với các chất liệu như: nhung, tweed, voan… Những gam màu chủ đạo được sử dụng như: trắng, đen, be…

Hoạ tiết hoa với những tông màu rực rỡ cũng được anh sử dụng trong BST này. Tinh thần tối giản, nữ tính, sang trọng; cách tạo phom, đường cắt may tinh tế vẫn là những thế mạnh được chú trọng.

Tham gia trình diễn là những người mẫu quen thuộc như: quán quân VietNam's Next Top Model Lại Mai Hoa, Kim Phương, Lê Thanh Thảo, Thuỳ Trang…

Sự kiện này cũng quy tụ một số khách mời VIP, khách mời đặc biệt khác từ nước ngoài tham dự. Dàn thí sinh The Face VietNam 2026 cũng đến chúc mừng Đỗ Mạnh Cường. Năm nay tại chương trình này anh sẽ chọn ra một gương mặt mới đồng hành với thương hiệu của mình trong thời gian tới.

Năm nay, NTK Đỗ Mạnh Cường quay lại với các chương trình truyền hình thực tế về thời trang, người mẫu như: The Face VietNam, Nhà thiết kế trẻ Việt Nam. Đồng thời, anh cũng vừa có triển lãm cá nhân đầu tiên đánh dấu mốc trở thành hoạ sĩ. Quỹ thời gian có hạn nhưng Đỗ Mạnh Cường cùng cộng sự vẫn nỗ lực để đầu tư ý tưởng cho các BST thời trang.