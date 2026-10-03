Sốc visual với MC Khánh Vy ở chung kết Miss Universe Vietnam: "Giống Hoa hậu hơn cả Hoa hậu"

Tối 2/10, đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026 chính thức diễn ra tại Hải Phòng, khép lại hành trình bằng chiến thắng của Nguyễn Quỳnh Anh khi nhận lại vương miện từ Hoa hậu Kỳ Duyên. Bên cạnh sức nóng từ dàn thí sinh cộm cán, MC Khánh Vy, một trong hai mảnh ghép dẫn dắt chương trình, bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội ngay từ những phút đầu lên sóng với đánh giá: Đây là layout "Beauty Queen" nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của Khánh Vy.

MC Khánh Vy gây sốt với diện mạo Beauty Queen trên sân khấu chung kết Miss Universe Vietnam 2026.

Xuất hiện trên sân khấu trực tiếp, Khánh Vy ghi điểm tuyệt đối với layout makeup tông ấm kiêu kỳ, tôn trọn đường nét gương mặt thanh tú cùng làn da căng bóng. Yếu tố then chốt giúp nữ MC tỏa sáng rực rỡ giữa không gian sân khấu chính là chiếc đầm dạ hội lộng lẫy từ thương hiệu JoliPoli. Thiết kế mang sắc bạc kiêu sa với chi tiết đính kết tỉ mỉ không chỉ tôn lên vóc dáng thanh thoát mà còn mang lại tinh thần sang trọng, quyền lực. Đáng chú ý, đây cũng chính là thiết kế từng được Hoa hậu Hương Giang lựa chọn diện tại đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 vừa qua.

Lối trang điểm tông ấm kiêu kỳ tôn trọn đường nét thanh tú cùng làn da căng bóng mịn màng.

Thiết kế đính kết lộng lẫy từ JoliPoli từng được Hoa hậu Hương Giang diện tại chung kết Miss Grand Vietnam 2026.

Không chỉ khiến khán giả truyền hình trầm trồ, diện mạo xuất sắc của Khánh Vy còn khiến ông Nawat dành lời khen ngợi trực tiếp trong đoạn phỏng vấn ngắn tại sự kiện. Chủ tịch Miss Grand International ngỏ lời "rủ rê" nữ MC thử sức ở đường đua sắc đẹp với lời khẳng định: "Bạn cũng có thể trở thành Miss Universe Vietnam đấy".

Màn xuất hiện thần thái này lập tức tạo nên làn sóng thảo luận xôn xao trên các nền tảng mạng xã hội. Bên dưới các bài đăng cập nhật hình ảnh đêm chung kết, cư dân mạng liên tục dành những lời có cánh cho Khánh Vy:

"Khánh Vy giống Hoa hậu hơn cả Hoa hậu", "Xem đến top 10 thì nhận ra MC là người đỉnh nhất", "Look này quá slay, vibe Miss World đây rồi", "Best in Evening Gown gọi tên em". Một khán giả nhìn xa trông rộng nhận xét: "Bà ấy đang xây dựng vibe trí thức xong giờ tưởng tượng phải thi bikini nó sượng á".

Nhan sắc của Khánh Vy trong đêm Chung kết được ông Nawat chứng thực, gợi ý nữ MC thử sức với đường đua sắc đẹp.

Tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu nhan sắc, Khánh Vy (sinh năm 1999) từ lâu đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng nhờ ngoại hình sáng, khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát cùng bản lĩnh dẫn dắt tự tin trên sóng VTV. Không chỉ là hình mẫu "gái xinh con nhà người ta" truyền cảm hứng cho giới trẻ, nữ MC còn sở hữu gu thời trang đầy biến hóa.

Nếu trên sóng truyền hình hay các sự kiện lớn, cô ưu ái phong cách chỉn chu, thanh lịch thì ngoài đời, Khánh Vy lại chuộng tinh thần trẻ trung, nữ tính và ứng dụng thời thượng. Sự dung hòa tinh tế giữa tri thức và tư duy phong cách giúp nữ MC luôn giữ vững sức hút riêng biệt mỗi khi xuất hiện.

Vẻ nền nã, chỉn chu trong tà áo dài truyền thống khi xuất hiện tại các chương trình chính luận và sự kiện văn hóa.

Phong thái thanh lịch, rạng rỡ và lộng lẫy vừa đủ tại các sự kiện và buổi dẫn trang trọng.

Gu thời trang đời thường ngọt ngào, nữ tính và tràn đầy năng lượng tươi mới.

Ảnh: FBNV, Internet