Á hậu Bùi Khánh Linh đẹp mơ nàng trong những bộ váy áo mỏng mát mùa hè

Bám sát các xu hướng thời trang đang thịnh hành trên thế giới, NTK Lê Ngọc Lâm giới thiệu bộ sưu tập "Confetti" (Hoa giấy) cho mùa xuân hè. "Tôi luôn ấn tượng với khung cảnh những cánh hoa giấy mềm mại trước gió, tạo nên khung cảnh nên thơ giữa ánh nắng chói chang của mùa hè. Đó là nguồn cảm hứng để tôi tạo nên bộ sưu tập với các thiết kế dành riêng cho những ngày hạ rực rỡ", NTK chia sẻ.



Lấy cảm hứng từ những cánh hoa giấy mềm mại, mỏng nhẹ chứa đựng vẻ đẹp nên thơ - loài hoa giản dị và gần gũi với người Việt Nam, nhà thiết kế mong muốn tôn vinh vẻ đẹp nữ tính nhưng cũng đầy tự do, mạnh mẽ của người phụ nữ hiện đại.

Họa tiết hoa giấy được sắp xếp đa dạng trên những bộ đầm với các sắc độ đậm nhạt đan xen, tạo nên sự mới mẻ. Sắc hồng pastel của hoa giấy cũng được Lê Ngọc Lâm ứng dụng để phù hợp với những ngày hè nóng bức. Nhà thiết kế còn lấy cảm hứng từ sự mỏng manh của cánh hoa tạo các mẫu váy bay bổng.

Dù đặt tính thời trang, đẹp mắt và hợp mốt lên trước nhất, Lê Ngọc Lâm không quên tạo sự thoải mái cho người mặc qua những chất liệu chủ đạo như chiffon, organza... với ưu điểm mỏng nhẹ, mềm mại, tạo cảm giác bay bổng, mang đến sự thoải mái để các quý cô tự tin khi di chuyển hay diện cả ngày mà không bị bí bách.

Phom dáng của các thiết kế được cân nhắc tỉ mỉ, ứng dụng các kỹ thuật may cắt độc đáo để tạo nên những đường nét mềm mại, uốn lượn tựa như những cánh hoa giấy rung rinh trong gió. Nhà thiết kế giới thiệu những mẫu đầm liền với phom chữ A ngắn dài, phom suông rộng rãi để thích hợp cho những buổi dạo phố, du lịch, đi biển hay áo peplum, áo blazer, chân váy xếp ly, đầm thắt nơ cổ... phù hợp nơi văn phòng.

Bên cạnh việc ứng dụng hoa giấy làm họa tiết trên váy, Lê Ngọc Lâm còn tái hiện hình ảnh những bông hoa mùa hè như hoa hồng, hoa trà bằng kỹ thuật dựng phom 3D để làm điểm nhấn nổi bật mà không phô trương trên phần thắt eo, thân váy...

Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Việt Nam 2023 Bùi Khánh Linh là "nàng thơ" giúp Lê Ngọc Lâm thể hiện bộ sưu tập. Từ khi giành ngôi vị Á hậu đến nay, cô thường xuyên đồng hành cùng Lê Ngọc Lâm trong các chiến dịch thời trang theo mùa. Nhà thiết kế nói Á hậu có gương mặt góc cạnh, hình thể tốt và khả năng biến hóa nhiều phong cách.

Nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm sinh năm 1990, từng ra ra mắt nhiều bộ sưu tập như "Flowers in the desert", "Be different", "Hải Trình", "Bloom"..., thiết kế cho nhiều hoa hậu quốc tế như Miss Earth 2022 Mina Sue Choi, Miss World 2021 Karolina Bielawsk, Miss International 2022 Jasmin Selberg... Trang phục của anh được nhiều ngôi sao, hoa hậu như Lý Nhã Kỳ, Hòa Minzy, Thùy Tiên, Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh... yêu thích.