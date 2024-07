9 set đồ tối màu nhưng không hề già của Han So Hee, U35 diện là trẻ ra vài tuổi

Han So Hee nổi tiếng là nữ diễn viên cá tính, có gu thời trang khác biệt với mẫu hình thường thấy của một diễn viên. Cô thường xuyên xuất hiện trong những bộ cánh tối giản hết mức về màu sắc, thường chỉ xoay quanh các tông basic như trắng, đen và xanh denim. Tuy nhiên, mỗi bộ trang phục của Han So Hee luôn toát ra nét lôi cuốn, vô cùng thú vị, và nếu áp dụng được thì gu thời trang của bạn sẽ được nâng tầm lên gấp bội. Dưới đây là 9 outfit "cộp mác" Han So Hee dễ học theo, giúp các chị em U35 hack dáng, hack luôn tuổi.

Một outfit được nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân gần đây, nhận được vô số lời khen chính là cách phối áo yếm từ khăn bandana và quần jeans. Khăn bandana lụa là món phụ kiện đa dụng có thể áp dụng theo nhiều cách. Với công dụng như 1 chiếc áo, bạn cũng có thể biến tấu item này với nhiều cách buộc khác nhau, tạo ra những dáng áo mới lạ, tôn lên nét quyến rũ và cá tính.

Một lần khá hiếm hoi Han So Hee không mặc cả cây đen, thay vào đó là tông xanh navy mát mắt. Nữ chính Nevertheless mix áo phông tay dài, hoạ tiết kẻ sọc cùng chân váy chữ A xếp ly, tạo ra nét nhã nhặn và sang trọng. Chị em U35 có thể áp dụng cách phối này để đi làm đấy.

"Tắc kè hoa" trong hình tượng nhưng Han So Hee chỉ cần 2 màu trắng - đen để làm nên thương hiệu "bad girl" chất ngất. Nếu thích đồ đen nhưng sợ sẽ bị "dzừ", bạn có thể diện đồ trắng rồi nhấn bằng phụ kiện như thế này xem sao

Khi đổi gió với màu trắng Han So Hee cũng có muôn kiểu biến tấu khiến màu sắc này trở nên linh hoạt từ gợi cảm với áo dệt kim dáng dài phối cùng quần skinny ôm sát...

Chân váy chữ A xếp ly cũng từng được người đẹp này lựa chọn trong 1 bản phối cùng tank top đen và sandals đồng điệu. Cách mặc này mang đến cái nhìn hết sức đáng yêu lại thanh lịch, quan trọng là hack tuổi đáng kể.

Mặc váy hai dây mà vẫn bật nét "girl phố", Han So Hee đã lựa chọn 1 thiết kế có chất vải gió mát mẻ mix cùng 1 đôi boots da cao cổ hầm hố, giúp ngoại hình cô như trẻ thêm vài tuổi. Các chị em U35 rất nên bỏ túi cách phối này để áp dụng trong nhiều trường hợp khác nhau.

Nhìn vào outfit trên bạn sẽ thấy Han So Hee chỉ lựa chọn những món đồ rất cơ bản như quần shorts jeans và áo trễ vai nhưng khi kết hợp với nhau lại tạo ra hiệu quả hack dáng tốt. Nếu nàng nào muốn "cháy" hơn nữa, hãy tham khảo cách mix tất lưới và boots da như combo của So Hee để tăng thêm phần thu hút nhé.

Dùng áo xuyên thấu layer cùng tank top đen bên trong như Han So Hee sẽ giúp bạn thêm phần cool mà không già dặn. Cuối cùng, nữ diễn viên đã hoàn thiện outfit trên bằng một chiếc quần jeans đen và giày bánh mì cùng tông giúp cho set đồ có tính đồng nhất.