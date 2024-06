Han So Hee đụng độ Anya Taylor-Joy tại show Dior, có còn bị Getty Images dìm như ở LHP Cannes?

Han So Hee trắng phát sáng tại show diễn trong set đồ all black đầy thanh lịch, sang trọng của Dior. Mỹ nhân xứ Hàn lựa chọn kiểu tóc ép thẳng đơn giản cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng để tôn lên ngũ quan hoàn hảo. Tại sự kiện lần này, Han So Hee đã được Getty Images bắt trọn những khoảnh khắc long lanh, lấy lại phong độ so với LHP Cannes 2024