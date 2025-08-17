9 serum Hàn giúp da căng bóng như gương soi, đẹp đến mức filter cũng thấy vô dụng

Theo số liệu thống kê, lượng tìm kiếm từ khóa liên quan đến skincare Hàn Quốc tăng 15% so với cùng kỳ, với hơn 49.000 lượt tìm kiếm mỗi tháng. Trong đó, serum là nhóm sản phẩm đang chiếm sóng mạnh nhất. Charlotte Cho - chuyên gia da liễu, đồng sáng lập Then I Met You và Soko Glam nhận xét: "Serum Hàn Quốc nổi bật bởi kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh, mang lại hiệu quả chuyên sâu nhưng vẫn dịu nhẹ với làn da".

Dưới đây là 9 serum Hàn Quốc tốt nhất cho từng nhu cầu da để mang lại làn da "gương", được lựa chọn bởi các bác sĩ da liễu hàng đầu cùng trải nghiệm thực tế từ biên tập viên Glamour sau nhiều tháng tìm hiểu, thử nghiệm trực tiếp tại Seoul. Bạn có thể tham khảo để thêm vào routine skincare của mình.

1. Serum cho da dầu: Mixsoon Bean Essence

Dù mang tên "essence" nhưng Mixsoon Bean Essence hoàn toàn có thể dùng thay bước serum. Sản phẩm này đã gây sốt trên TikTok nhờ khả năng dưỡng ẩm, làm da mịn mượt và ẩy da chết nhẹ nhàng. Thành phần chính của em này gồm chiết xuất đậu nành lên men và các loại quả, giúp loại bỏ tế bào chết tự nhiên, làm mịn bề mặt da. Khi massage vài phút, các tế bào chết sẽ dần vón lại, đặc biệt hiệu quả ở vùng mũi hay bị tắc nghẽn lỗ chân lông.

Sau khi dùng thử, Charlotte Cho cho chia sẻ: "Kết cấu đặc, dẻo và đàn hồi giúp essence này tan vào da một cách mượt mà. Các thành phần lên men không chỉ cấp ẩm mà còn cân bằng lượng dầu thừa. Khi massage kỹ, bạn sẽ thấy lớp da chết được loại bỏ ngay". Ngoài ra, nếu chỉ thoa một lớp mỏng và không massage, sản phẩm sẽ hoạt động như một serum cấp ẩm, tạo bề mặt da láng mịn trước khi makeup.

2. Serum cho da mụn, da hỗn hợp: Beauty of Joseon Glow Serum (Propolis + Niacinamide)

Sản phẩm này chứa propolis - thành phần kháng khuẩn, làm dịu tự nhiên từ ong, kết hợp cùng niacinamide giúp dưỡng ẩm, làm sáng, cân bằng dầu thừa và hỗ trợ phục hồi hàng rào da. Bác sĩ Hwang Wonuk (Cheongdam LeBelle, Seoul) đánh giá đây là serum lý tưởng cho da dễ nổi mụn hoặc da hỗn hợp, giúp giảm sưng viêm, làm đều màu và giữ ẩm mà không gây bí tắc.

Một điểm cộng khác là dù cấu hơi sánh nhưng thấm nhanh, để lại cảm giác ẩm mượt mà không nhờn dính. Da hỗn hợp sẽ rất ưng em này nhờ cảm giác cân bằng: vùng khô đủ ẩm mà vùng dầu không bị bóng nhờn.

Nơi mua: Beauty of Joseon - Giá: 321.000đ

3. Serum phục hồi hàng rào da: Medicube PDRN Pink Peptide Serum

PDRN (polydeoxyribonucleotide) là thành phần hot nhất năm qua, thường xuất hiện trong các liệu trình tiêm phục hồi da. Medicube đã ứng dụng PDRN có nguồn gốc từ hoa hồng (thay vì cá hồi), kết hợp peptide và coenzyme Q10, tạo nên công thức phục hồi, tăng đàn hồi và bảo vệ da khỏi tác nhân môi trường.

Kết cấu của dòng serum này nhẹ, thấm nhanh, thích hợp dùng trước các bước dưỡng khác hoặc makeup. Khi dùng đều đặn, bạn sẽ thấy da trở nên căng mịn, săn chắc rõ rệt.

Nơi mua: medicube Việt Nam Chính Hãng - Giá: 490.000đ

4. Serum chống lão hóa, làm săn chắc: Anua PDRN Hyaluronic Acid Capsule 100 Serum

Đây là một phiên bản khác của PDRN, kết hợp với 3% hyaluronic acid và collagen thủy phân, mang lại hiệu quả cấp ẩm sâu, làm đầy và cải thiện độ săn chắc. Kết cấu lỏng thì lỏng nhẹ như nước, thấm nhanh tức thì nhưng vẫn đủ ẩm lâu. Dùng xong sẽ thấy da trông căng mướt, bề mặt mịn hơn, hỗ trợ makeup bám tốt hơn.

Nơi mua: ANUA Official Store - Giá: 479.000đ

5. Serum làm sáng, mờ thâm: CosRx The Alpha-Arbutin 2 Discoloration Care Serum

CosRx vốn nổi tiếng với sản phẩm chứa dịch nhầy ốc sên, nhưng dòng Alpha-Arbutin mới cũng gây ấn tượng mạnh. Serum này chứa 2% alpha-arbutin (làm sáng nhẹ nhàng hơn hydroquinone), kết hợp niacinamide, tranexamic acid, ferulic acid và glutathione giúp cải thiện nám, thâm mụn, da xỉn màu.

Hơn nữa, kết cấu nhẹ, không gây bết dính cũng là điểm được người dùng yêu thích. Sản phẩm thích hợp với những ai muốn dưỡng sáng nhưng da nhạy cảm với retinol hay tẩy tế bào chết hóa học, hiệu quả sẽ thấy rõ sau vài tuần đến vài tháng sử dụng.

Nơi mua: COSRX Official Store - Giá: 614.000đ

6. Serum vitamin C: Numbuzin No.5 Vitamin Concentrated Serum

Với những ai sợ vitamin C quá dính hoặc dễ kích ứng thì nên cân nhắc em này. Công thức kết hợp vitamin C đặc biệt, glutathione, niacinamide và tranexamic acid giúp làm mờ thâm mụn mà vẫn cấp ẩm tốt. Sau khoảng một tháng, bạn sẽ thấy làn da sẽ sáng và đều màu hơn rõ rệt.Texture không gây châm chích hay khô căng, thậm chí còn dưỡng ẩm tốt nên phù hợp cả với da nhạy cảm hoặc khô





Nơi mua: numbuzin Official Store - Giá: 378.000đ

7. Serum cấp ẩm nhẹ: Aestura Atobarrier Hydro Cera-HA Serum

Nếu da khô hoặc mất nước, đây là cứu tinh hoàn hảo. Em này có thành phần gồm ceramide, HA, triple lipid complex, glycerin, niacinamide và vitamin E vừa phục hồi hàng rào bảo vệ, vừa làm dịu da. Ngoài ra, chất serum mỏng nên cũng dễ layer cùng các bước skincare khác, phù hợp dùng cả buổi sáng và tối.

Nơi mua: AESTURA VN OFFICIAL STORE - Giá: 517.000đ

8. Serum cho da nhạy cảm: Abib Heartleaf TECA Capsule Serum Calming Drop

Nếu da hay bị đỏ rát, kích ứng hoặc nóng bừng vì nắng thì đây là serum dành cho bạn. Sản phẩm chứa thành phần rau diếp cá và rau má giúp chống viêm, làm dịu da, kèm niacinamide giúp sáng da. Trong serum còn có các hạt capsule xanh chứa chiết xuất rau má, tan ra khi thoa, mang lại cảm giác mát tức thì và giảm đỏ nhanh chóng.

Nơi mua: Abib Official Store - Giá: 438.000đ

9. Serum tạo hiệu ứng "glass skin" tốt nhất: Round Lab Vita Niacinamide Dark Spot Serum

Điểm sáng của serum nhà Round Lab là nhẹ, thấm nhanh, chứa vitamin tree extract, vitamin C ổn định, niacinamide, tranexamic acid và glutathione - combo hoàn hảo để làm sáng, mờ thâm, cải thiện độ đều màu và kết cấu da. Thế nên nếu bạn muốn một sản phẩm vừa dưỡng sáng, vừa cho hiệu ứng bóng mượt ngay tức thì đây là lựa chọn đáng thử. Kết cấu của em này còn nhẹ hơn serum vitamin C của Numbuzin nên hợp với da dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu.

Nguồn: Glamour