9 loại kem dưỡng ẩm sâu nên sử dụng để da mịn mướt trong mùa hanh khô

Mùa lạnh đến cũng là lúc không khí trở nên khô hanh, cùng với đó làn da cũng dễ bị mất độ ẩm và trở nên khô tróc, nứt nẻ. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ khiến da bị kích ứng, đẩy nhanh quá trình lão hóa. Để bảo vệ làn da trong mùa lạnh thì việc dưỡng ẩm là vô cùng cần thiết. Dưới đây là 9 loại kem dưỡng ẩm sâu mà bạn có thể bổ sung vào chu trình skincare mùa lạnh.



Nếu đang tìm kiếm 1 loại kem dưỡng ẩm vừa dưỡng da căng mịn, vừa ngừa lão hóa hiệu quả thì bạn có thể tham khảo kem dưỡng da ban đêm ngăn ngừa lão hóa từ trà đen innisfree Black Tea Enhancing Cream. Kem có chứa chiết xuất từ trà đen cao cấp với công nghệ độc quyền, hợp chất Reset Concentrate có khả năng chống oxy hóa và chống lão hóa vượt trội.

Kem dưỡng trẻ hóa da Rovectin Clean Lotus Water Cream chứa chiết xuất xuất từ nước hoa sen giúp dưỡng ẩm nhẹ nhàng cho làn da, tăng cường sự căng bóng mịn màng cho làn da. Bên cạnh đó, chất chống oxy hóa có trong nước hoa sen là Kaempferol sẽ giúp khôi phục sự cân bằng cho làn da và hỗ trợ chống lão hóa.

Kem dưỡng ẩm gia tăng sự đàn hồi của da ALBION INFINESSE EXPANSION CREAM là giải pháp hoàn hảo cho làn da lão hóa. Kem sẽ giúp khôi phục tức thì độ đàn hồi săn chắc cho da, thúc đẩy sự hình thành các mô da và nguyên bào sợi, ngăn ngừa tình trạng nếp nhăn và chảy xệ.

Trong trường hợp làn da của bạn gặp nhiều vấn đề với đốm nâu, thâm sạm thì Laneige Radian-C Cream sẽ là ứng cử viên đáng tham khảo. Với thành phần chính được chiết xuất các phân tử vitamin C siêu nhỏ chứa hàm lượng Vitamin C cao gấp 60 lần so với trái cam thông thường, kem giúp cải thiện làn da xỉn màu, cung cấp độ ẩm, dưỡng chất, tái tạo làn da mang đến một làn da mịn màng, trắng sáng không tì vết.



Với thành phần chính là phôi vàng 24k và tinh chất ốc sên vàng, AHC Brilliant Gold Cream là kem dưỡng chống lão hóa chuyên sâu giúp nuôi dưỡng làn da khô hay mất nước, tạo hàng rào bảo vệ da.

Kem dưỡng ngăn ngừa lão hóa ban đêm Eucerin Q10 Active Night Care giúp ngăn ngừa các vết nhăn trên da và các vết nhăn mới xuất hiện. Đồng thời, kích thích tái tạo da ban đêm. Sản phẩm không chứa tạo mùi hương, tạo màu, cồn hóa học và paraben.

Tập trung vào hiệu quả dưỡng ẩm chuyên sâu và làm dịu da, Curel Intensive Moisture Care Intensive Moisture Cream giúp da khỏe mềm mịn, nuôi dưỡng hàng rào bảo vệ da chống lại các tác nhân kích ứng bên ngoài. Sản phẩm rất dịu nhẹ, có thể hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.



Kem dưỡng ẩm Bio-essence Vitamin B5 và Hyaluronic Acid Bio-Essence Bio-Water B5 Moisturizing gel phù hợp với làn da dầu nhờ kết cấu dạng gel lỏng nhẹ, thấm nhanh mà không gây bết dính. Đặc biệt thành phần Hyaluronic Acid ở dạng hạt nano cực nhỏ giúp thẩm thấu vào da nhanh chóng, làm dịu và cấp ẩm sâu, cải thiện hàng rào bảo vệ da.

Bên cạnh việc dưỡng da ban đêm, bạn cũng đừng quên bảo vệ làn da ban ngày với kem dưỡng da ban ngày Shiseido Essential Energy Hydrating Day Cream. Kem có chứa Hyaluronic Acid và chiết xuất Rễ Nhân sâm Panax, màng bảo vệ SPF 20 giúp dưỡng da căng mịn, chống lại tia UV và ô nhiễm.