8 loại thực phẩm quen thuộc nhưng lại là kem chống nắng tự nhiên cho làn da trắng hồng ngày hè

Càng vào hè thời tiết càng nắng nóng, chỉ số tia cực tím luôn ở mức cao. Để dưỡng trắng cho da, các chị em phải dùng rất nhiều các biện pháp khác nhau như kem chống nắng, áo chống nắng, kem dưỡng trắng da…

Cùng với đó, cũng có một số loại thực phẩm với tác dụng chống nắng, bảo vệ da hiệu quả không ngờ có thể tham khảo thêm để làn da thêm trắng hồng trong ngày hè.

Cà chua

Cà chua là lựa chọn hàng đầu có tác dụng bảo vệ da khỏi ánh nắng. Bởi lycopene có trong cà chua là thành phần có tác dụng chống nắng quan trọng. Cà chua có thể giúp hạn chế những tổn thương của cực tím đối với da và ngăn ngừa các vấn đề về da như cháy nắng, hình thành nếp nhăn.

Ngoài ra, vitamin C, vitamin E trong cà chua cũng có tác dụng chống oxy hóa, giúp sửa chữa và tái tạo các tế bào da. Phụ nữ thường xuyên ăn cà chua không những có thể ngăn ngừa tổn thương do tia cực tím, mà còn giúp da khỏe mạnh và hồng hào.

Bông cải xanh

Các loại rau như bông cải xanh, bắp cải, su hào rất giàu lutein và zeaxanthin. Hai carotenoids tự nhiên này là các thành phần dinh dưỡng không có sẵn trong cơ thể người nhưng lại có tác dụng hấp thụ ánh sáng xanh có hại cho da.

Bông cải xanh có thể làm tăng cơ chế phòng thủ tự nhiên của da. Chính vì vậy, ăn bông cải xanh thường xuyên sẽ tăng cường khả năng chống nắng tự nhiên của cơ thể từ bên trong và giảm các tác hại của tia cực tím đối với làn da.

Mướp

Mướp có thể kể đến như một thực phẩm làm đẹp tự nhiên giúp trắng da và mờ nếp nhăn. Trong mướp có chứa khá nhiều vitamin C và kẽm cùng các thành phần tự nhiên khác có khả năng hấp thụ các tia cực tím và chuyển hóa thành nhiệt lượng giải phóng ra khỏi cơ thể. Từ đó có thể giảm thiểu được tổn thương tế bào da dưới tác động của tia cực tím.

Ngoài ra, mướp cũng rất giàu tannin giúp bảo vệ, tăng cường sức đề kháng cho da và ngăn ngừa, loại bỏ melanin.

Cà rốt

β-carotene trong cà rốt có tác dụng chống nắng nhất định bởi nó giống với carotene - chất có thể được chuyển đổi thành vitamin A thông qua hoạt động của gan. Vitamin A là chất chống oxy hóa tự nhiên mạnh mẽ, giúp ngăn ngừa sự tổn thương da dưới tác động của tia cực tím.

Đồng thời, vitamin A cũng có thể kích thích hoạt động của các enzyme, thúc đẩy sự trao đổi chất bình thường của cơ thể, giảm tổn thương lên da và giúp da khỏe mạnh hơn.

Kiwi

Kiwi là một loại trái cây giàu vitamin C. Hàm lượng vitamin C trong 100 gram kiwi đạt mức từ 200 - 400 mg. Vitamin C là chất chống oxy hóa tự nhiên tốt có thể giúp cơ thể con người loại bỏ các gốc tự do và giảm tổn thương da.

Dưới ánh nắng gay gắt trong ngày hè, làn da rất dễ bị tổn thương bởi tia cực tím. Dễ xuất hiện các hiện tượng như cháy nắng, đỏ ửng da hay thậm chí là phồng rộp. Ăn kiwi có thể cung cấp thêm các chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa bảo vệ cho da.

Dưa hấu

Dưa hấu không chỉ là một loại quả ngọt thơm giải khát hiệu quả trong ngày hè oi nóng mà còn có tác dụng chống nắng tự nhiên hiệu quả bởi nó rất giàu vitamin C giúp ngăn ngừa tổn thương do tia cực tím và bảo vệ sức khỏe da.

Ngoài ra, dưa hấu nhiều nước và chất điện giải có thể bổ sung năng lượng cho cơ thể khi mất nước trong ngày hè, giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục.

Các sản phẩm từ đậu nành

Các sản phẩm từ đậu nành rất giàu isoflavone - một chất tương tự estrogen thực vật có đặc tính chống oxy hóa tốt và đóng vai trò quan trọng trong việc chống lão hóa da cũng như chống nắng. Ngoài ra, các sản phẩm đậu nành cũng rất giàu vitamin E, từ đó tăng khả năng chống oxy hóa và ngăn ngừa tác hại của tia cực tím đối với làn da.

Do đó, ăn đậu nành, đậu phụ, tàu hũ ky (váng đậu) và các sản phẩm đậu nành khác có thể cải thiện khả năng chống oxy hóa, ngăn ngừa tổn thương da và làm chậm quá trình lão hóa, duy trì sức khỏe, sự trẻ trung của da.

Trà xanh

Uống trà xanh cũng có thể giúp chống lại tác hại của tia cực tím bởi trong đó có chứa một lượng lớn catechin. Đây là một chất có thể hấp thụ tia cực tím xâm nhập vào cơ thể, tránh gây ra tổn thương trực tiếp cho da và có hiệu quả tương tự kem chống nắng.

Ngoài ra, trà xanh cũng chứa các chất chống oxy hóa như vitamin C và vitamin E làm chậm quá trình oxy hóa và tăng cường khả năng chữa lành của da.

Nguồn: newqq