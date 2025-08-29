8 kem chống nắng "phá đảo" Olive Young 2025: Bôi một phát filter mất việc, da đẹp thách thức mọi hung thần camera

Trong xu hướng làm đẹp của phụ nữ Hàn Quốc, lớp nền tự nhiên, trong trẻo luôn được xem là tiêu chí hàng đầu. Để đạt được hiệu ứng này, ngoài các bước dưỡng da cơ bản, việc sử dụng kem chống nắng kiêm làm sáng da đang trở thành lựa chọn tối ưu được hội gái Hàn ưa chuộng hơn cả. Đây không chỉ là bước bảo vệ da trước tác động của tia UV mà còn giúp khắc phục tình trạng xỉn màu, cân bằng tông da và mang lại vẻ ngoài rạng rỡ mà không cần đến nhiều lớp trang điểm.

Khác với các loại kem lót thông thường, những sản phẩm nằm trong danh sách khuyến nghị của Olive Young 2025 đều kết hợp giữa kem chống nắng và kem làm sáng, mang lại hiệu quả bảo vệ và làm đẹp chỉ trong một bước. Dưới đây là danh sách gợi ý những sản phẩm nổi bật cho nàng tham khảo.

1. YUNJAC Skin Perfecting Glow Prep Base

YUNJAC là thương hiệu thuần chay nổi tiếng ở Hàn, chuyên về những dòng sản phẩm giúp da sáng mịn mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên vốn có. Thành phần chính của em này là chiết xuất trà vàng, được lên men từ lá trà xanh tươi ở Boseong – vùng trồng trà nổi tiếng của Hàn Quốc, nhờ vậy mà da vừa được cấp ẩm lâu dài, vừa duy trì cảm giác rạng rỡ, mịn màng suốt cả ngày. Một điểm cộng lớn là công thức không hề chứa silicone, nên lớp nền mượt, thoáng, không bị nặng mặt. Ngoài việc giúp da sáng hơn, sản phẩm còn cải thiện lỗ chân lông và giữ lớp makeup bền màu hơn hẳn, em này còn có chỉ số chống nắng SPF43/PA+++ nên dùng hàng ngày là vừa đẹp. Nói chung, rất hợp cho những nàng thích style tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng vẫn muốn da luôn rạng rỡ.

Nơi mua: Olive Young - 716.131 VNĐ

2. BANILA CO All Day Prep Tone Up Base Cream

Sản phẩm của BANILA CO sở hữu chỉ số chống nắng SPF50+/PA++++, vừa bảo vệ da, vừa làm sáng, vừa kiêm luôn vai trò kem nền. Đây thực sự là "cứu tinh" cho những buổi sáng bận rộn hay khi nàng muốn rút gọn quy trình trang điểm. Kết cấu mỏng nhẹ như nước, dễ tán, không gây bí da và hoàn toàn không vón cục, mang lại cảm giác thoải mái suốt cả ngày. Nhờ các hạt sáng siêu mịn, lớp nền trở nên lì mịn nhưng vẫn rạng rỡ, giúp cân bằng tông da, khắc phục tình trạng xỉn màu và tạo hiệu ứng sáng tự nhiên ngay cả khi không trang điểm cầu kỳ. Theo kết quả thử nghiệm, sản phẩm có khả năng duy trì lớp nền trong suốt đến 24 giờ, đồng thời kết hợp cùng thành phần dưỡng ẩm giúp da luôn mềm mại, căng mịn. Hiệu quả "3 trong 1" từ dưỡng ẩm, se khít lỗ chân lông đến phủ phấn siêu mịn giúp làn da trông tinh tế, mịn màng và bền đẹp hơn.

Nơi mua: Olive Young - 585.948 VNĐ

3. espoir Water Splash Sun Cream Tone Up Lasting

Kem lót chống nắng dưỡng ẩm của Espoir được biết đến với hiệu ứng "sương sương" đặc trưng, chỉ cần thoa lên là làn da khô ráp lập tức trở nên căng mọng, tươi sáng hơn. Thành phần chiết xuất từ rễ cây xương rồng giúp kiểm soát bã nhờn, giữ cho da luôn khô thoáng và mát mẻ trong nhiều giờ liền. Bên cạnh đó, sự kết hợp của ceramide và peptide tạo nên một lớp màng khóa ẩm chắc chắn, duy trì độ ẩm cho da và hạn chế tình trạng lớp nền bị vón cục. Kết cấu kem lót mỏng nhẹ, dễ tán, giúp làm sáng da một cách tự nhiên, cải thiện tình trạng xỉn màu và không đều màu mà vẫn giữ được vẻ trong suốt, mịn màng, không hề gây bết dính. Với dung tích 60ml, sản phẩm này là lựa chọn lý tưởng để nàng sử dụng hàng ngày, phù hợp cho mọi mùa trong năm.

Nơi mua: Olive Young - 534.996 VNĐ

4. JUNGSAEMMOOL Skin Setting Sun Base

Triết lý trang điểm nền của Jungsaemmool luôn hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, và dòng kem lót này chính là minh chứng rõ rệt. Thay vì che phủ dày bằng các loại kem che khuyết điểm, sản phẩm sử dụng kết cấu mịn mượt, giàu dưỡng ẩm để cân bằng tông da, mang lại hiệu ứng trong trẻo như được phủ một lớp màng lọc mềm mại. Kem bám dính tốt trên da mà không gây vón cục, giúp làn da sáng tự nhiên, ngay cả với những tông da vốn đã sáng màu. Chỉ với một lần thoa, bạn đã có ngay lớp nền đều màu, rạng rỡ mà không lo tình trạng nhợt nhạt hay kém sức sống. Với chỉ số chống nắng SPF50+/PA+++, sản phẩm này phù hợp để sử dụng hằng ngày, có thể dùng riêng như một lớp nền tự nhiên hoặc kết hợp với các bước trang điểm khác để hoàn thiện diện mạo.

Nơi mua: Olive Young - 713.328 VNĐ

5. CODE GLOKOLOR Fix On Primer Hydro

Dòng kem lót trang điểm của Code Glokolor là một trong những sản phẩm bán chạy nhất tại Olive Young và được hội gái Hàn cực ưa chuộng. Sản phẩm đa tác dụng này có tông màu hồng đào nhẹ nhàng, vừa giúp hiệu chỉnh lỗ chân lông, vừa mang lại vẻ tươi sáng tự nhiên. Chỉ với một lần thoa, làn da xỉn màu lập tức trở nên rạng rỡ, trong trẻo hơn. Hiệu ứng soft-focus giúp làm mờ nếp nhăn và lỗ chân lông, tạo nên lớp nền mịn màng, đều màu và bền đẹp suốt cả ngày. Kết cấu kem mỏng nhẹ, dễ tán, rất phù hợp để sử dụng nhanh gọn mỗi ngày. Chỉ trong một bước, nàng đã có thể thay thế cả kem chống nắng, lớp tint và kem nền, tiết kiệm thời gian mà vẫn có làn da sáng mịn, tươi tắn.

Nơi mua: Olive Young - 484.044 VNĐ

6. hince Second Skin Tone Up Base

Kết cấu dưỡng ẩm, mỏng nhẹ của sản phẩm từ nhà hince khi thoa lên sẽ tan thành một lớp màng nước trong suốt, dễ tán đều và hoàn toàn thoáng da, ngay cả trong mùa hè nóng bức. Kem được thiết kế với ba tông màu phù hợp cho từng tình trạng da khác nhau: hồng đào giúp làm sáng tức thì vùng da xỉn màu, xanh lá làm dịu và trung hòa các vùng da đỏ, trong khi tím oải hương mang lại độ trong trẻo cho làn da sạm, thiếu sức sống. Bảng thành phần còn chứa các hạt nhũ mịn, giúp làm mờ lỗ chân lông và nếp nhăn, để bề mặt da trông mịn màng hơn. Lớp nền sau khi hoàn thiện sáng tự nhiên, trong veo như có hiệu ứng soft-focus, đồng thời tạo điều kiện cho kem nền bám đều, mượt mà và lâu trôi hơn.

Nơi mua: Olive Young - 448.378 VNĐ

7. VIDIVICI Skin Illumination Whipped Cream Tone-Up

VIDIVICI Primer từng là cái tên quen thuộc khi nhiều lần giành giải thưởng Korea Beauty Awards và được xem như một sản phẩm kinh điển trong giới làm đẹp Hàn Quốc. Gần đây, thương hiệu đã cho ra mắt phiên bản nâng cấp với nhiều cải tiến đáng chú ý. Kết cấu hồng nhẹ nhàng giúp cải thiện làn da xỉn màu, đồng thời bổ sung các hạt nhũ li ti mang lại hiệu ứng rạng rỡ tinh tế và vẻ đẹp ba chiều tự nhiên. Chất kem mềm mịn, trong suốt, không chứa phấn, dễ dàng thẩm thấu mà không để lại cảm giác bết dính, đồng thời giữ ẩm hiệu quả cho da. Khi thoa lên vùng chữ T và chữ C, sản phẩm giúp làm nổi bật đường nét khuôn mặt, tạo hiệu ứng 3D sáng mịn. Ngoài ra, kem còn có thể dùng như một lớp nền nhẹ, mang đến vẻ ngoài tự nhiên, tinh tế nhưng vẫn đủ rạng rỡ.

Nơi mua: Olive Young - 503.916 VNĐ

8. peripera Filter Fit Milk Tone Up

Sản phẩm có kết cấu mềm mượt, màu tím nhạt giúp cải thiện vùng da xỉn màu. Công thức bổ sung hạt ngọc trai giúp da rạng rỡ, tươi sáng. Ngoài khả năng chống nắng với SPF30/PA++, kem lót này còn làm nền tốt khi kết hợp với các sản phẩm trang điểm khác. Giá tham khảo: 22.000 KRW/30ml.

Nơi mua: Olive Young - 356.664 VNĐ

Nhìn chung, danh sách kem chống nắng – làm sáng da từ Olive Young 2025 mang đến nhiều lựa chọn phù hợp cho các nhu cầu khác nhau của chị em, từ da khô, da dầu cho đến da xỉn màu. Điểm chung của tất cả sản phẩm là khả năng bảo vệ và cải thiện làn da trong một bước, giúp tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Đây chính là bí quyết làm đẹp tối giản nhưng hiệu quả, đúng với phong cách tự nhiên vốn được phụ nữ Hàn Quốc yêu thích.