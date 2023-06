7 môn thể thao giúp con gái Bình Minh sở hữu chiều cao 1m74 ở tuổi 13

Sau 15 năm hôn nhân, Bình Minh và bà xã Anh Thơ có hai trái ngọt là An Nhiên sinh năm 2009 và An Như sinh năm 2012. Cả hai đều được khen xinh xắn, đáng yêu và sở hữu chiều cao nổi trội. Hiện tại, An Nhiên 13 tuổi đã cao 1m74 và An Như 11 tuổi cao 1m57.

Bật mí về bí quyết giúp con tăng trưởng chiều cao, Bình Minh cho biết: "Tập luyện thể thao là một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày của các bé. Cả hai đều chơi rất nhiều môn như bơi lội, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông. An Như còn chơi thêm các môn khác như điền kinh, bóng chày, nhảy xa. Hai bé đều rất mê vận động thể thao nên có thể yếu tố này cũng có tác động nhiều đến chiều cao của hai bé".

Chơi thể thao là một trong những cách tăng chiều cao cho trẻ nhanh chóng và hiệu quả nhất, đặc biệt là đối với những bé đang trong lứa tuổi tiền dậy thì - dậy thì (từ 8 - 13 tuổi ở bé gái, 9 - 14 tuổi ở bé trai). Cùng tìm hiểu 7 bộ môn thể thao mà 2 con gái nhà Bình Minh lựa chọn theo học.

1. Bơi lội

- Vì sao học bơi tăng chiều cao?

Khi bơi chúng ta thường phải dang rộng cả tay và chân để tiến lên kết hợp sức cản của nước khiến sự dãn cơ được thúc đẩy. Chính vì thế mà trẻ được tập bơi sớm sẽ có cơ hội phát triển chiều cao tốt hơn bạn bè cùng trang lứa.

Kéo giãn tăng kích thước xương chỉ là một trong số những nguyên nhân khiến bơi lội giúp tăng chiều cao. Thực tế khi chúng ta đi bơi, hoạt động giúp cơ thể phát tín hiệu đến tuyến yên. Cũng từ đây hormone sinh trưởng được phóng thích kích thích sự hình thành mô sụn giúp xương phát triển. Với tác dụng kép như vậy, chúng ta có thể tăng được chiều cao nhanh hơn.

- Trẻ bao nhiêu tuổi nên học bơi?

Theo các nhà khoa học, trẻ em có thể bơi khi được 12 tháng tuổi hoặc sớm hơn. Các bé sẽ phát triển tự nhiên và lúc đó sẽ là lúc đánh dấu cho sự trưởng thành trong những năm tháng đầu đời của trẻ. Việc tập bơi từ sớm còn giúp trẻ linh hoạt hơn khi cử động và có sức đạp mạnh hơn so với những bé không được học bơi sớm.

Học bơi không chỉ để tăng chiều cao mà còn giúp bé phát triển và có phản xạ khi gặp nguy hiểm. Chiều cao là một yếu tố nhưng điều các bé cần được quan tâm chính là rèn luyện sức mạnh và chống nguy cơ béo phì. Trẻ càng học bơi sớm thì chiều cao khi trưởng thành càng được cải thiện.

2. Bóng rổ

Bóng rổ được biết đến là môn thể thao giúp tăng chiều cao vượt trội. Các bậc phụ huynh thường khuyến khích con em mình chơi môn thể thao này để có một chiều cao tốt.

- Trong bộ môn bóng rổ, người chơi buộc phải chạy liên tục theo trái bóng. Lúc đó, cơ thể tiết ra hormone tăng trưởng khi bạn chạy. Chạy càng nhanh, lượng hormone này càng lớn. Chính vì vậy, luyện bóng rổ giúp cải thiện chiều cao.

- Nhảy cao là một trong những động tác thúc đẩy chiều cao phát triển. Trong bộ môn bóng rổ, khi bạn bật nhảy hết mình lên cao đồng thời vươn tay ném bóng vào rổ sẽ giúp toàn bộ xương cột sống, xương chân kéo giãn hết cỡ.

- Tuyến yên và tuyến giáp là hai bộ phận giữ vai trò quan trọng trọng sự tăng trưởng chiều cao. Khi bạn chơi bóng rổ sẽ kích thích các bộ phận này hoạt động. Cơ thể sẽ sản xuất ra hormone IGF-1 trong chân và tủy sống. Đây là một loại hormone giúp xương chắc khỏe và kéo dài hơn.

3. Bóng chuyền

Hầu hết động tác có trong bộ môn này như bật cao, chuyền bóng, đỡ bóng, đập bóng,... sẽ giúp làm cho phần đĩa đệm giữa các khớp xương của trẻ được giãn nở triệt để. Phần mô sụn tăng trưởng ở đầu xương cũng sẽ được kích thích, từ đó giúp chiều cao của trẻ được cải thiện và tăng nhanh hơn. Việc cho bé chơi bóng chuyền cũng sẽ giúp làm tăng lượng hormone tăng trưởng trong cơ thể, hỗ trợ làm săn chắc cơ bắp và tăng cường sức mạnh cơ khớp.

Với môn bóng chuyền, cha mẹ có thể cho trẻ duy trì việc tập luyện từ 30-45 phút mỗi ngày, không nên ép trẻ tập luyện nhiều hơn 90 phút mỗi ngày để tránh dẫn đến mệt mỏi, kiệt sức.

4. Cầu lông

Có rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh, các môn thể thao thiên về sức bật sẽ giúp những đứa trẻ phát triển chiều cao.

Trong khi chơi cầu lông, trẻ cần thực hiện các động tác bật nhảy để đánh trúng trái cầu. Việc bật nhảy kích thích cơ học đến các lớp sụn trong cơ thể và giúp chúng phát triển to cao hơn. Sự phát triển của lớp sụn sẽ thúc đẩy cho xương dài ra, nhất là ở phần đầu gối.

Bên cạnh đó, đánh cầu lông còn khiến trẻ phải thực hiện nhiều động tác vươn tay để cứu cầu. Trẻ cũng cần vận dụng toàn bộ cơ, chi và khớp để chơi cầu lông.

5. Điền kinh

Chạy bộ cũng được coi là một môn thể thao giúp phát triển chiều cao và tăng cường sức khỏe cho trẻ. Theo đó, khi chạy bộ các khớp xương sẽ được kéo giãn tối đa, từ đó giúp làm tăng độ dẻo dai của cơ thể và chiều dài của chân. Hơn nữa, việc chạy bộ đúng cách trong một thời gian dài còn giúp kích thích tuyến yên sản sinh ra lượng lớn hormone tăng trưởng.

Từ đó, chạy bộ giúp đẩy nhanh quá trình chuyển hóa sụn thành xương và giúp bé cao lớn hơn. Tuy nhiên, trước khi chạy bộ, cha mẹ nên cho bé khởi động và làm nóng cơ thể trước để tránh gặp phải chấn thương trong lúc chạy.

Lúc đầu, hãy cho bé chạy với tốc độ chậm để làm nóng cơ thể sau đó tăng dần tốc độ lên. Đồng thời, phụ huynh cũng nên cho trẻ uống nước khi cần thiết nhưng hãy uống thành từng ngụm nhỏ để tránh gây hại đến ruột.

6. Bóng chày

Từ 9 đến 11 tuổi, trẻ em thường có thể đánh và ném bóng chày chính xác và chúng có thể tiếp xúc chắc chắn với bóng gôn hoặc bóng tennis.

Nếu trẻ muốn tham gia các sự kiện như ba môn phối hợp ngắn hoặc chạy cự ly, thì hãy để trẻ tham gia miễn là chúng đã tập luyện cho sự kiện và duy trì lượng nước trong cơ thể khỏe mạnh.

7. Nhảy xa

Tập luyện nhảy xa giúp trẻ phát triển về thể lực toàn diện, nhất là tốc độ chạy đà và sức mạnh giậm nhảy. Thông qua tập luyện nhảy xa, tính linh hoạt của các quá trình thần kinh tăng lên rõ rệt biểu hiện ở các cơ chủ yếu tham gia hoạt động có sức mạnh và tốc độ co, duỗi lớn.

Khi tập luyện môn này, cha mẹ nên đưa bé đến khóa học để thầy cô hoặc các HLV hướng dẫn kỹ thuật tốt hơn, đảm bảo an toàn cho con.

Bên cạnh việc luyện tập thể thao, chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng. Để tăng chiều cao cho trẻ, cha mẹ cần kết hợp một chế độ sinh hoạt lành mạnh cùng khẩu phần ăn đảm bảo để hỗ trợ trao đổi chất cơ thể tốt hơn.