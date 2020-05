Bà xã Bình Minh khoe ảnh con gái út mới 8 tuổi mà chân dài miên man, ai cũng xúm vào hỏi xin bí quyết nuôi con

Cuộc sống của gia đình doanh nhân Lê Anh Thơ và siêu mẫu Bình Minh luận nhận được rất nhiều sự chú ý của công chúng. Đặc biệt thời gian gần đây, hai cô con gái của cặp đôi nổi tiếng này lại có vẻ còn nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả bố mẹ bởi sở hữu vẻ đáng yêu cũng như nét đẹp ngoại hình vượt trội.

Mới đây trên trang cá nhân, doanh nhân Lê Anh Thơ đã đăng tải những bức hình mới nhất của con gái út - bé An Như. Trong hình bé An Như đang thực hiện các động tác của bộ môn gymnastic với những màn uốn dẻo vô cùng ấn tượng khiến Anh Thơ phải thốt lên: "Cô chơi vậy ai chơi lại cô mà cứ rủ chơi chung hoài".

Con gái siêu mẫu Bình Minh sở hữu đôi chân thẳng tắp, dài miên man và còn có khả năng uốn dẻo đáng ngưỡng mộ.

Ngay lập tức, những bức hình của An Như đã nhận được rất nhiều sự chú ý của mọi người. Dưới phần bình luận, ai nấy đều phải dành lời khen cho "cặp giò" miên man của cô nhóc 8 tuổi. Ngay cả những Hoa hậu đình đám, sở hữu chiều cao khủng như Lan Khuê, Ngô Trà My cũng xuýt xoa vì đôi chân của An Như, còn nữ kiện tướng dancesport Khánh Thi thì phục độ dẻo dai của cô bé.

Không ít người cho rằng, với lợi thế ngoại hình như thế này, trong tương lai nếu An Như không làm doanh nhân giống mẹ thì hoàn toàn có thể đi theo con đường làm người mẫu giống như bố.

Bên cạnh đó, rất nhiều người cũng bình luận hỏi thăm doanh nhân Anh Thơ về cách nuôi dưỡng để con có chiều cao vượt trội như vậy. Đáp lại, Anh Thơ cho hay có lẽ do yếu tố gen nên hai cô con gái của chị đều sở hữu cặp chân dài giống hệt siêu mẫu Bình Minh.

An Như sở hữu đôi chân dài giống hệt bố.

An Như rất đam mê gymnastic và tự mở Youtube tập ở nhà được 2 năm nay.

Ngoài yếu tố di truyền thì cả cô chị An Nhiên và cô em An Như đều rất yêu thích môn bơi lội và nằm trong đội tuyển bơi của nhà trường. Chính vì thế nên có thể hai bé cao một phần là nhờ chăm chỉ tập bơi. Chưa hết, An Như còn rất đam mê tập luyện bộ môn gymnastic, dù mẹ chưa tìm được lớp học nào cho bé theo học nhưng An Như đã tự mở Youtube và tập luyện tại nhà được khoảng 2 năm nay.

Bé An Như sinh năm 2012, cô bé được nhận xét là rất xinh xắn và giống bố như đức. Cô bé 8 tuổi hiện đang theo học tại một trường Quốc tế có tiếng ở TP.HCM, An Như luôn hoà nhập với bạn bè, tích cực tham gia hoạt động văn nghệ và có thành tích học tập tốt. Cô nhóc có tính cách lém lỉnh nên được mọi người yêu quý.

Bé An Như còn rất đam mê bơi lội.

Yếu tố di truyền chỉ chiếm khoảng 23% trong sự tăng trưởng chiều cao của trẻ, 77% còn lại phụ thuộc vào những yếu tố như: giấc ngủ, dinh dưỡng và chế độ tập luyện thể chất.

Chính vì thế, để giúp con phát triển chiều cao tối đa, bố mẹ cần lưu ý:

- Khuyến khích trẻ đi ngủ sớm, ngủ đủ giấc: Con người chủ yếu phát triển chiều cao trong giấc ngủ sâu. Vào thời điểm đó, hormone tăng trưởng được tiết ra nhiều nhất, kích thích sự phát triển của khớp và thúc đẩy tăng trưởng chiều cao.

Tổ ấm hạnh phúc của Bình Minh - Anh Thơ.

Khoảng thời gian hormone tăng trưởng được tiết ra nhiều nhất là từ 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Giấc ngủ sâu thường bắt đầu khoảng 1-2 giờ sau khi ngủ, vì vậy cha mẹ cần khuyến khích, nhắc nhở trẻ đi ngủ trước 10 giờ tối.

- Chế độ dinh dưỡng: Trong hai giai đoạn vàng: từ 0 - 3 tuổi, và từ 12 – 18 tuổi, ngoài canxi, cha mẹ cũng cần quan tâm đến hàm lượng các chất dinh dưỡng có lợi cho sự tăng trưởng chiều cao như collagen, phốt pho, magiê, các vitamin và khoáng chất đồng thời hướng con đến một chế độ ăn lành mạnh.

Các thực phẩm giàu protein như: Thịt bò, thịt gia cầm, hải sản, các loại đậu, các sản phẩm từ đậu nành, trứng, các loại trái cây và rau xanh.

- Chế độ vận động: Một số môn thể thao có lợi cho sự tăng trưởng chiều cao cho trẻ em bao gồm bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, chạy bộ, nhảy dây, bơi lội, kéo co... Nếu cha mẹ khuyến khích trẻ chơi một trong các môn thể thao trên từ 1 đến 2 giờ mỗi ngày, chiều cao của trẻ sẽ phát triển vượt trội.