7 mẹo chăm con cực kỳ hiệu quả có thể bạn chưa từng nghe đến

1. Tránh những cơn mè nheo, ăn vạ liên quan tới thời gian xem màn hình



Không có gì phải nghi ngờ rằng thiết bị điện tử có thể là phao cứu sinh đối với các bậc cha mẹ trong nhiều trường hợp. Khi phiên bản tí hon bạn phải kiên nhẫn chờ đợi ở phòng khám bác sĩ; khi bạn cần nấu bữa tối, chuẩn bị đi làm hoặc đang dùng bữa tại nhà...

Nhưng tất nhiên, nhấn "nút tắt" khi con bạn đang xem giữa chừng bài hát "Let it Go" sẽ chỉ dẫn tới kết cục khó tránh khỏi: một cơn mè nheo, ăn vạ.

Bí quyết của mẹ: Bắt đầu phát các chương trình con xem từ phần giữa để giảm thời gian sử dụng máy tính bảng hoặc ước tính thời gian bạn cần cho đến khi kết thúc chương trình đó. Ví dụ: nếu bạn biết thời gian đến trường đón và đưa con về bằng ô tô là 20 phút, hãy đặt bộ phim "Frozen" ở vị trí đoạn cuối cùng (khoảng còn 1/3 thời lượng bộ phim).

2. Ngăn chặn những vụ ngã từ trên giường xuống

Thanh chắn giường an toàn, dễ lắp đặt, giúp bảo vệ bé khỏi bị ngã.

Bị đánh thức lúc 2 giờ sáng bởi một tiếng thịch lớn do bé ngã khỏi giường không bao giờ là điều mong muốn với cả mẹ và bé.

Bí quyết của mẹ: Trong trường hợp này, mẹo chăm con được nhiều người áp dụng là chuyển bé con tầm 1-2 tuổi của bạn sang ngủ ở giường lớn, lắp đặt thanh chắn giường. Trong trường hợp bạn không thể lắp đặt thanh chắn giường? Một số bà mẹ đã chọn giải pháp thay thế là các thanh xốp dài vốn dùng làm đồ chơi bể bơi. Họ chèn những thanh xốp này giữa nệm và dưới tấm ga giường, để tạo ra một hàng rào bảo vệ, ngăn trẻ lăn ra ngoài. Bí quyết này cũng hữu ích trong trường hợp bố mẹ và bé ngủ chung bởi sẽ hạn chế nguy cơ rơi vào khoảng giữa giường và tường.

3. Không phải dậy thay ga giường ướt lúc nửa đêm

Tấm bọc bảo vệ đệm sẽ giúp bố mẹ không phải thay ga giường lúc nửa đêm.

Tã lót bị rò, những em bé đổ nhiều mồ hôi hay dễ bị nôn trớ sữa có thể đồng nghĩa với việc phải lọ mọ tỉnh giấc giữa đêm để thay ga trải giường. Thực sự là cực hình đối với cả bố mẹ lẫn bé!

Bí quyết của mẹ: Trải 2 lớp ga giường. Nếu em bé cựa quậy do một tấm bị ướt trong đêm, bạn chỉ cần lột bỏ tấm trên cùng là xong. Ngoài ra, bạn cần lưu ý đặt thêm một bộ bảo vệ nệm dưới 2 tấm ga hoặc dùng ga chống chấm để tránh nguy cơ rò nước và gây ướt nệm.

4. Cắt móng tay cho bé một cách an toàn

Cắt móng tay cho các bé không phải nhiệm vụ dễ dàng.

Những móng tay nhỏ xíu rất hay cựa quậy của bé có thể gây ra không ít khó khăn cho bạn nếu muốn cắt sao cho gọn. Kết cục, bạn có thể rơi vào trạng thái bực bội, còn bé thì khóc lóc, kêu la.

Bí quyết của mẹ: Đặt em bé vào địu quay mặt ra trước để có thể kiểm soát gần như toàn bộ ngón tay và ngón chân bé. Ngoài ra, nếu bé đã biết ngồi, hãy đặt bé vào một chiếc ghế bập bênh hoặc ghế bành kèm theo cuốn sách, món đồ chơi hoặc bất kỳ thứ gì có thể giúp bé xao nhãng việc cắt móng tay, móng chân.

5. Hạn chế việc bé đi vệ sinh lung tung khắp nhà

Bệ lót bồn cầu giúp các bé đi vệ sinh đúng nơi quy định.

Những sự cố kèm mùi là một phần khó lòng tránh khỏi trong quá trình bạn tập thói quen vệ sinh tự lập cho con. Nhưng không phải là không có cách xử lý.

Bí quyết của mẹ: Lót bô bằng giấy vệ sinh, bạn sẽ nhanh chóng xử lý được chỗ chất thải của bé. Hoặc bạn cũng có thể chọn mua bệ ngồi toilet cho bé. Nó đơn giản là một dụng cụ được đặt khớp với bồn cầu trong nhà vệ sinh, giúp bé làm quen và dần chuyển sang ngồi bồn cầu lớn mà không cần hỗ trợ. Khi đi vệ sinh xong, chỉ cần gạt cần xả nước là xong!

6. Làm sạch đồ dùng của bé một cách thông minh

Bình sữa, cốc tập uống và ống hút tái sử dụng có thể dễ dàng bị dính mỡ từ bát đĩa khác trong bồn rửa. Làm thế nào để giảm tải công việc vệ sinh dụng cụ ăn uống cho bé đây?

Bí quyết của mẹ: Ngâm những đồ dễ dính mỡ của bé vào một bát nước nóng, chúng sẽ trở nên sạch hơn rất nhiều trong nháy mắt.

7. Tạo nếp sinh hoạt đều đặn cho bé

Xây dựng nếp sinh hoạt giúp các bé ngoan ngoãn.

Lịch sinh hoạt đều đặn nắm giữ vai trò chủ chốt trong việc giúp bé ổn định, không quấy khóc - đặc biệt là vào buổi tối.

Bí quyết của mẹ: Tạo một lịch sinh hoạt đều đặn vào buổi tối bao gồm các bước: tắm nước ấm, mát xa cho bé và thời gian yên tĩnh (hoặc có thể đọc sách) là cách tuyệt vời để giữ cho bé ấm áp, thoải mái, dễ dàng đi vào giấc ngủ.