7 loại thực phẩm kích thích tóc mọc dày và bóng mượt

Tóc gãy rụng, thưa mỏng là vấn đề của không ít chị em. Nguyên nhân của tình trạng này có thể đến từ hóa chất trong sản phẩm dành cho tóc, hay thói quen tạo kiểu tóc bằng các dụng cụ sinh nhiệt… Bên cạnh đó, chế độ ăn thiếu hụt vitamin, khoáng chất cũng là lý do khiến tóc rụng nhiều, trở nên khô xơ. Để khắc phục tình trạng này, bạn cần xây dựng một chế độ ăn lành mạnh, và đừng quên bổ sung 7 loại thực phẩm kích thích mọc tóc sau đây.

Trứng

Trứng là nguồn cung cấp protein và biotin dồi dào. Hai dưỡng chất này rất cần thiết cho việc nuôi dưỡng mái tóc.

Protein là thành phần cấu thành nang tóc. Đây chính là lý do mà bạn cần bổ sung lượng protein cần thiết cho cơ thể. Nếu thiếu hụt dưỡng chất này, tình trạng rụng tóc có thể xảy ra.

Biotin thì cần thiết cho việc sản xuất ra một loại protein của tóc là keratin. Vì thế, các viên uống kích thích mọc tóc thường có biotin trong bảng thành phần. Muốn tăng độ dày và khỏe cho mái tóc, các nàng nên bổ sung biotin thông qua thực phẩm, như trứng là một nguồn cung cấp lý tưởng.

Quả mọng

Quả mọng chứa nhiều các loại vitamin và dưỡng chất có tác dụng kích thích mọc tóc, như vitamin C chẳng hạn. Chất chống oxy hóa này sẽ bảo vệ nang tóc khỏi những yếu tố gây hại được gọi là gốc tự do. Ngoài ra, vitamin C còn tăng sinh collagen - loại protein giúp làm khỏe sợi tóc, để chúng không bị khô xơ, gãy rụng. Chưa hết, vitamin C còn giúp cơ thể của bạn hấp thụ sắt tốt hơn qua bữa ăn. Nếu thiếu hụt sắt, bạn có thể gặp phải tình trạng tóc rụng, thưa mỏng.

Cải bó xôi

Cải bó xôi là loại rau xanh rất tốt cho sức khỏe. Trong cải bó xôi có các chất dinh dưỡng như acid folic, vitamin A và C, tất cả đều quan trọng trong việc nuôi dưỡng mái tóc.

Ngoài ra, cải bó xôi còn được coi là nguồn cung cấp sắt từ thực vật rất tốt. Sắt sẽ giúp các tế bào máu vận chuyển oxy trong cơ thể, để cung cấp năng lượng cho quá trình trao đổi chất. Nhờ vậy, mái tóc sẽ được hồi phục khỏi những tổn thương và mọc khỏe hơn.

Cá béo

Các loại cá béo như cá hồi, cá trích, cá thu không chỉ tốt cho sức khỏe, mà còn giúp kích thích mọc tóc hiệu quả. Những loại cá này chứa nhiều acid béo omega-3, được chứng minh là có thể tăng độ dày cho mái tóc.

Thông tin được đăng tải bởi Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ cho biết: "Nhóm đối tượng nghiên cứu gồm 120 người phụ nữ đã dùng thực phẩm chức năng chứa omega-3, omega-6 và chất chống oxy hóa. Kết quả, tình trạng rụng tóc giảm dần và độ dày của tóc tăng thêm".

Khoai lang

Loại thực phẩm phổ biến như khoai lang cũng đem đến tác dụng cải thiện mái tóc. Đây là nguồn cung cấp beta-carotene dồi dào. Cơ thể của bạn sẽ chuyển hóa hợp chất này thành vitamin A, giúp cải thiện sức khỏe của mái tóc. Ngoài ra, khoai lang còn có thể ngăn tình trạng tóc xơ rối, đem đến độ bóng mượt, óng ả cho mái tóc của bạn.

Quả bơ

Quả bơ ngon miệng, giàu dinh dưỡng và giúp cung cấp chất béo tốt cho cơ thể. Ngoài ra, quả bơ còn chứa vitamin E để bảo vệ mái tóc, giảm tình trạng gãy rụng. Vitamin E cũng có tác dụng cải thiện sức khỏe của da đầu. Điều này rất hữu ích trong việc tăng độ dày cho mái tóc. Bởi lẽ, nếu thiếu hụt vitamin E, da đầu bị tổn thương, khiến mái tóc yếu đi và số lượng nang tóc giảm dần. Khoảng 200gr quả bơ sẽ giúp cung cấp 28% lượng vitamin E mà bạn cần hàng ngày. Vì vậy, đừng bỏ qua loại quả giàu dinh dưỡng này, nếu muốn có được mái tóc khỏe đẹp hơn.

Các loại hạt

Các loại hạt là món ăn vặt tiện lợi, bổ sung nhiều dưỡng chất tốt cho mái tóc. Khoảng 28gr hạnh nhân có thể cung cấp tới 48% lượng vitamin E mà bạn cần mỗi ngày. Bên cạnh đó, các loại hạt còn bổ sung thêm các vitamin nhóm B, kẽm và acid béo cần thiết. Những chất dinh dưỡng này sẽ khắc phục tình trạng tóc gãy rụng.

Nguồn: Healthline

Ảnh: Sưu tầm