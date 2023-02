7 loại quả giàu chất chống oxy hóa, giúp ngừa lão hóa và làm đẹp da hiệu quả

Trái cây là nguồn thực phẩm tự nhiên, tốt cho sức khỏe. Trong các loại trái cây tươi có nhiều loại vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp ngừa lão hóa, tăng sản sinh collagen, duy trì làn da trẻ đẹp, mịn căng một cách tự nhiên. Dưới đây là 7 loại quả giàu chất chống oxy hóa, tốt cho làn da và vóc dáng mà bạn rất nên ăn mỗi ngày để da trẻ đẹp bền lâu.



1. Cherry

Trong quả cherry rất giàu chất chống oxy hóa, cộng với hàm lượng vitamin C và A cao giúp loại quả này có tác dụng ngừa lão hóa hiệu quả, ngăn chặn sự hình thành gốc tự do và làm chậm quá trình lão hóa da. Bên cạnh đó, chất Beta Carotene trong cherry còn giúp làm giảm thiểu tác hại từ ánh nắng tới làn da, khiến làn da có độ căng bóng tự nhiên. Ăn 1 cốc cherry sẽ cung cấp cho bạn 15% lượng vitamin C cần thiết trong 1 ngày.

2. Ổi

Ồi là loại quả rất tốt cho làn da và vóc dáng mà bạn nên bổ sung vào thực đơn mỗi ngày.

Ước tính lượng vitamin C trong ổi cao gấp 6 làn hàm lượng trong chanh, ngoài ra, trong ổi còn có hàm lượng polyphenol cao, giúp chống oxy hóa và ngừa lão hóa hiệu quả. Ổi có thành phần giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, thúc đẩy ruột và hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, hỗ trợ quá trình giảm cân, tránh tích mỡ bụng.

3. Dâu tây

Trong 100g dâu tây ước tính có chứa 60mg vitamin C, hàm lượng vitamin C trong dâu tây cao gấp đôi so với cam và gấp 10 lần so với táo. Ăn 100g đến 200g dâu tây là đủ để bạn cung cấp lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể mỗi ngày. Bên cạnh vitamin C, trong dâu tây còn có chứa alpha hydroxy axit – loại axit tự nhiên giúp loại bỏ tế bào chết, làm đẹp da từ bên trong, dưỡng da sáng mịn và thúc đẩy sản sinh collagen. Dâu tây rất giàu chất xơ, và ít calo nên cũng giúp hỗ trợ quá trình giảm cân, giữ dáng hiệu quả.

4. Kiwi

Trung bình trong 100g kiwi có chứa khoảng 83mg vitamin C, hàm lượng này cao hơn cam khoảng 1,5 lần. Ngoài ra, trong kiwi còn có chứa nhiều chất chống oxy hóa khác như vitamin E, carotenoid, lutein và zeaxanthin. Trong đó vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, làm sáng da, bảo trì collagen; vitamin E thúc đẩy khả năng chống lại tác hại của gốc tự do; các chất chống oxy hóa khác sẽ giúp nuôi dưỡng hàng rào bảo vệ da, giữ da sáng khỏe.

5. Đu đủ

Trong 100g đu đủ có chứa gần 80mg vitamin C rất tốt cho làn da và sức khỏe. Sự kết hợp của vitamin C và lycopene trong đu đủ sẽ giúp chống lại các dấu hiệu lão hóa, cải thiện độ đàn hồi của làn da, giảm thiểu sự xuất hiện nếp nhăn. Ngoài ra, trong đu đủ còn có chứa các enzyme có khả năng tẩy tế bào chết tự nhiên, giúp da sáng khỏe, kháng viêm, giảm thiểu mụn.

6. Bưởi

Trong 100g bưởi có chứa khoảng 60g vitamin C giúp ngừa lão hóa và làm sáng da. Bên cạnh đó, trong bưởi còn có chứa vitamin P hay flavonoids - chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa từ bên trong cơ thể. Bưởi còn là loại quả rất tốt cho quá trình giảm cân nhờ hàm lượng nước cao, ít kcal, giúp tạo cảm giác no lâu, giảm thiểu ăn vặt, hạn chế tích tụ mỡ thừa.

7. Cam

Với hàm lượng hơn 50mg vitamin C cho mỗi 100g, cam cũng là loại quả giàu chất chống oxy hóa, rất tốt trong việc ngăn ngừa lão hóa, làm đẹp da. Trong cam còn có chứa zeaxanthin và lutein giúp giảm thiểu tổn thương của da do tia UV, tăng cường xây dựng cấu trúc tế bào, thúc đẩy tái tạo collagen và giữ da khỏe mạnh.