Không khó để bắt gặp những hình ảnh váy trắng xuất hiện dày đặc trên Instagram, Pinterest hay các nền tảng thời trang. Từ những thiết kế tối giản bằng cotton, váy ren mang hơi hướng vintage cho đến những mẫu váy thêu thủ công cầu kỳ, tất cả đều mang chung một cảm giác: nhẹ nhàng, tinh khôi và đầy chất thơ.

Điều khiến váy trắng trở nên đặc biệt nằm ở khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh. Một chiếc váy trắng hai dây dáng suông có thể đồng hành cùng bạn trong những chuyến du lịch biển, những buổi cà phê cuối tuần hay những chiều dạo phố đầy nắng. Chỉ cần thêm một đôi sandal da, túi cói và chiếc kính râm nhỏ là đã đủ tạo nên vẻ ngoài thư thái mang đậm tinh thần Địa Trung Hải.

7 chiếc váy trắng đẹp đến mức nhìn là muốn diện ngay trong mùa hè

Trong khi đó, những thiết kế váy trắng đính ren hoặc thêu nổi lại mang đến cảm giác nữ tính và lãng mạn hơn. Đây là kiểu trang phục rất được các cô gái yêu thích phong cách Pháp lựa chọn. Không quá phô trương, không chạy theo xu hướng ngắn hạn, những chi tiết thủ công tinh tế giúp chiếc váy trở nên sang trọng theo cách rất riêng.

Một điểm cộng khác là màu trắng luôn tạo cảm giác mát mẻ và dễ chịu trong những ngày nắng nóng. So với các gam màu tối, váy trắng mang lại hiệu ứng thị giác nhẹ nhàng hơn, đồng thời giúp tổng thể trông sáng sủa và tươi tắn. Đây cũng là lý do nhiều tín đồ thời trang xem váy trắng là món đồ không thể thiếu mỗi khi hè đến.

Năm nay, thay vì những thiết kế bó sát hay quá nhiều chi tiết, xu hướng đang nghiêng về các phom dáng rộng rãi, mềm mại và thoải mái. Váy trắng dáng dài, chất liệu bay nhẹ, tay phồng hoặc điểm xuyết ren đang được yêu thích hơn cả. Chúng mang đến vẻ đẹp tự nhiên, giúp người mặc cảm thấy dễ chịu nhưng vẫn đủ nổi bật.

Có lẽ sức hút lớn nhất của váy trắng nằm ở cảm giác mà nó mang lại. Đó là sự tự do, thư thái và lãng mạn của mùa hè. Chỉ cần khoác lên mình một chiếc váy trắng, bước đi dưới ánh nắng và gió nhẹ, bạn đã có ngay những khoảnh khắc đẹp như trong một bộ phim châu Âu.

Nếu đang tìm kiếm một món đồ vừa dễ mặc, vừa không bao giờ lỗi mốt, hãy dành cho váy trắng một vị trí đặc biệt trong tủ đồ mùa hè năm nay. Bởi đôi khi, vẻ đẹp tinh tế nhất lại đến từ những điều đơn giản nhất.