Giữa dàn mỹ nhân Vbiz, Hương Liên luôn thuộc nhóm nổi bật nhờ nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng thanh mảnh cùng thần thái sang trọng tự nhiên. Sau khi kết hôn và trở thành nàng dâu trong một gia đình hào môn, người đẹp càng nhận được nhiều sự quan tâm bởi hình ảnh chỉn chu, thanh lịch và đậm chất tiểu thư. Thế nhưng thực tế, khí chất ấy dường như đã theo Hương Liên từ rất lâu trước khi cô bước chân vào cuộc sống hào môn.

Hương Liên hiện đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chồng thiếu gia.

Lục lại những hình ảnh từ năm 2024, thời điểm chưa kết hôn, Hương Liên từng được một cửa hàng thời trang tại Ninh Hiệp mời làm mẫu cho một số thiết kế váy nữ. Dù chỉ là những mẫu váy phổ thông hướng tới khách hàng đại chúng, người đẹp vẫn khiến dân tình chú ý nhờ thần thái nổi bật và khả năng "cân đồ" ấn tượng. Trên người Hương Liên, thiết kế trở nên sang hơn, thanh lịch hơn và có cảm giác đắt giá hơn hẳn so với mức giá thực tế. Nhiều người cho rằng chính khí chất tiểu thư cùng phong thái tự tin đã giúp cô nâng tầm những bộ trang phục đơn giản, tạo nên sức hút rất riêng.

Mẫu váy trắng mà Hương Liên diện mang vibe nữ tính pha chút đáng yêu đang được nhiều chị em yêu thích. Thiết kế hai dây bản to kết hợp phần thân trên ôm nhẹ giúp tôn vòng eo thon gọn, trong khi chi tiết xếp ly và dáng váy bí xoè tạo cảm giác ngọt ngào, bay bổng. Điểm nhấn nơ nhỏ ở phần vai càng tăng thêm vẻ nữ tính. Với gam màu trắng tinh khôi cùng cách phối tối giản, Hương Liên chứng minh chỉ cần chọn đúng item phù hợp, đồ bình dân cũng có thể trở nên sang xịn bất ngờ.

Mẫu váy Hương Liên diện là thiết kế từ chợ Ninh Hiệp.

Nơi mua: Shopee - 145.000đ

Không riêng mẫu váy Hương Liên diện, kiểu váy trắng tiểu thư này thời gian gần đây cũng được nhiều cô gái yêu thích. Các thiết kế váy xoè dáng ngắn, váy babydoll, váy corset hay váy nhún eo với tông trắng tương tự đều là lựa chọn dễ ứng dụng trong mùa hè.

Hội chị em có thể tham khảo những phiên bản cùng vibe dưới đây để diện đi cà phê, du lịch hay hẹn hò, vừa trẻ trung vừa tạo cảm giác sang chảnh mà không cần đầu tư quá nhiều:

Nơi mua: CLÉLIE OFFICIAL - 369.000đ

Nơi mua: FLORUS - 439.000đ

Nơi mua: simbabo - 286.000đ



