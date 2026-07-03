7 chai nước hoa hương gỗ cam chanh đáng thử nhất mùa hè 2026: Thơm mát, dễ chịu suốt cả ngày

Xu hướng nước hoa mùa hè 2026 vì thế nghiêng về nhóm hương gỗ cam chanh (Citrus Woody) với sự kết hợp của cam bergamot, bưởi, hoa cam, quýt xanh cùng tuyết tùng, gỗ đàn hương, cỏ hương bài, trà... tạo nên tổng thể vừa tươi mát, vừa có chiều sâu. Đây là kiểu hương mang lại cảm giác sạch sẽ, sang trọng, dễ dùng và đặc biệt phù hợp với thời tiết nóng bức.

Dưới đây là 7 chai nước hoa hương gỗ cam chanh đáng cân nhắc nhất cho mùa hè 2026.

1. Acqua di Parma Fico di Amalfi Eau de Toilette Summer Edition

Giá tham khảo: 100ml – khoảng 5,9 triệu đồng

Nhóm hương: Cam chanh – quả sung – gỗ

Phiên bản giới hạn mùa hè 2026 của dòng Fico di Amalfi tái hiện ánh nắng và làn gió vùng bờ biển Amalfi (Ý) qua những tầng hương tươi sáng. Mở đầu là cam chanh rạng rỡ, tiếp nối bằng hương quả sung chín tự nhiên, sau đó khép lại với gỗ tuyết tùng ấm áp. So với nhiều dòng nước hoa hương sung khác, phiên bản này thanh thoát hơn, không ngọt gắt mà mang cảm giác như một cơn gió biển giữa ngày hè.

2. TOM FORD Fabulous Fig Eau de Parfum

Giá tham khảo: 50ml – khoảng 11,4 triệu đồng

Nhóm hương: Quả sung – gỗ

Lấy cảm hứng từ quá trình chín của quả sung, chai nước hoa này mở đầu bằng lá sung và hương cam chanh xanh mát. Tầng hương giữa nổi bật với quả sung Kadota độc quyền của thương hiệu, trước khi kết thúc bằng cỏ hương bài và hoắc hương. Đây là kiểu mùi hương quyến rũ theo cách kín đáo: trưởng thành, sang trọng, không quá ngọt nhưng vẫn đủ cuốn hút.

3. ISSEY MIYAKE L'Eau d'Issey Eau de Parfum Bois Lumière

Giá tham khảo: 75ml – khoảng 2,8 triệu đồng 125ml – khoảng 3,8 triệu đồng

Nhóm hương: Cam chanh – cay nhẹ – gỗ

Lấy cảm hứng từ ánh sáng len qua khu rừng, mùi hương mở đầu bằng gừng và cam chanh tạo cảm giác tươi mới pha chút cay nhẹ. Oải hương và bạch đậu khấu mang đến chiều sâu ở tầng giữa, trước khi gỗ guaiac tạo nên lớp hương cuối ấm áp. Tổng thể gợi cảm giác như bước vào khu rừng sau cơn mưa: sạch sẽ, thư giãn nhưng vẫn đầy cá tính.

4. Chloé Cedrus Lumière (Green Dawn)

Giá tham khảo: 50ml – khoảng 4,4 triệu đồng 150ml – khoảng 8,3 triệu đồng

Nhóm hương: Xanh lá – cam chanh – hoa – gỗ

Lấy cảm hứng từ thảm thực vật ven Địa Trung Hải, chai nước hoa mới của Chloé sử dụng nguyên liệu thực vật hiếm kết hợp cùng quýt xanh.

Hương đầu trong trẻo, tươi mát, tầng giữa là sự hòa quyện giữa lá cây và hoa cỏ tự nhiên, kết thúc bằng xạ hương cùng nền gỗ mềm mại. Đây là mùi hương nhẹ nhàng, thư thái như đang dạo bước trong khu vườn ven biển.

5. Penhaligon's Quercus Eau de Cologne

Giá tham khảo: 100ml – khoảng 4,8 triệu đồng

Nhóm hương: Cam chanh – thảo mộc – gỗ

Một trong những dòng nước hoa kinh điển của Penhaligon's lấy cảm hứng từ cây sồi nước Anh. Mở đầu bằng chanh vàng và húng quế đầy tươi mát, tiếp nối với hoa nhài, linh lan và bạch đậu khấu. Tầng hương cuối là rêu sồi, gỗ đàn hương, xạ hương và hổ phách. Đây là kiểu nước hoa sạch sẽ, thanh lịch, phù hợp cho cả nam lẫn nữ và có thể sử dụng quanh năm.

6. (MALIN+GOETZ) Cannabis Eau de Parfum

Giá tham khảo: 50ml – khoảng 3,3 triệu đồng

Nhóm hương: Thảo mộc – khói nhẹ – gỗ

Dù mang tên "Cannabis", mùi hương không hề nặng mùi khói hay hăng gắt. Hương đầu là tiêu đen và cam bergamot tạo cảm giác sắc nét, tiếp theo là hoa mộc lan và linh lan cân bằng tổng thể, cuối cùng là tuyết tùng, gỗ đàn hương và hoắc hương. Đây là một trong những dòng nước hoa unisex nổi tiếng nhờ cảm giác sạch, hiện đại và rất dễ dùng trong mùa hè.

7. L'ERBOLARIO Gin Orange Perfume

Giá tham khảo: 50ml – khoảng 1,7 triệu đồng

Nhóm hương: Cam chanh – thảo mộc – gỗ

Lấy cảm hứng từ cocktail Gin & Orange, chai nước hoa này mang đến cảm giác tươi mới ngay từ lớp hương đầu với quýt xanh và vỏ cam ngọt. Tiếp đó là hương bách xù cùng gừng tạo cảm giác hơi "say nhẹ", trước khi khép lại bằng nhựa elemi và xạ hương.

Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai thích hương cam chanh tự nhiên, ít ngọt và có chiều sâu hơn những mùi hương trái cây thông thường.