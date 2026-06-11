Làm thế nào để vừa giữ hương lâu, vừa tạo cảm giác thơm nhẹ nhàng như mùi cơ thể tự nhiên? Dưới đây là những mẹo đang được nhiều tín đồ nước hoa áp dụng trong mùa nóng.

1. Xịt nước hoa vào những vùng da có dầu nhưng ít đổ mồ hôi

Nước hoa bám tốt hơn trên những vùng da có độ ẩm và lượng dầu tự nhiên nhất định. Vì vậy, thay vì chỉ xịt lên cổ tay, bạn có thể ưu tiên những vị trí như sau tai, vùng xương quai xanh, ngực trên, eo hoặc sau đầu gối.

Đặc biệt, vùng xương quai xanh thường được quần áo che phủ một phần. Hương thơm có thể lưu lại trên cả da và vải, giúp kéo dài thời gian tỏa hương một cách tự nhiên hơn.

2. Thay cổ tay bằng mặt trong khuỷu tay

Đây là một mẹo nhỏ nhưng khá hiệu quả. Nhiều người có thói quen xịt nước hoa lên cổ tay, nhưng đây cũng là vùng thường xuyên cọ xát với bàn làm việc, điện thoại, túi xách hoặc quần áo nên mùi hương dễ bị mất đi.

Trong khi đó, mặt trong khuỷu tay có nhiệt độ cơ thể ổn định hơn, ít ma sát hơn nên giúp nước hoa khuếch tán đều và giữ mùi lâu hơn.

3. Với nước hoa đậm mùi, hãy đổi thời điểm sử dụng

Không phải mùa hè là phải cất hết những chai nước hoa nồng ấm. Nếu yêu thích các nhóm hương gỗ, hổ phách, vani hay phương Đông, bạn có thể thử xịt một lượng rất nhỏ sau khi tắm buổi tối hoặc trước khi đi ngủ.

Đến sáng hôm sau, những nốt hương đầu đã bay bớt, chỉ còn lại lớp hương cuối dịu nhẹ bám trên da, tạo cảm giác như mùi hương tự nhiên của cơ thể thay vì mùi nước hoa rõ rệt.

4. Muốn có "mùi hương cơ thể tự nhiên", hãy thử vùng rốn

Đây là mẹo ít người biết nhưng được nhiều tín đồ nước hoa truyền tai nhau. Khi xịt một lượng nhỏ nước hoa quanh vùng rốn, mùi hương sẽ được quần áo giữ lại và khuếch tán từ từ trong suốt cả ngày.

Nhờ nằm xa mũi và được che phủ bởi lớp vải, hương thơm trở nên nhẹ nhàng hơn, không gây cảm giác "tấn công khứu giác" nhưng vẫn đủ để người đối diện cảm nhận khi ở khoảng cách gần.

5. Xịt nước hoa sau khi tắm hoặc trước khi ngủ

Nếu muốn nước hoa lưu hương lâu hơn, thời điểm lý tưởng nhất là ngay sau khi tắm. Lúc này da còn độ ẩm, nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường và bề mặt da mềm mại hơn nên các phân tử hương dễ bám lại.

Bạn cũng có thể kết hợp sữa tắm hoặc kem dưỡng thể cùng mùi hương để tăng hiệu ứng lưu hương nhiều giờ.

6. Da khô nên dùng thêm một lớp dưỡng ẩm

Một trong những lý do khiến nước hoa nhanh bay mùi là làn da quá khô. Trước khi xịt nước hoa, hãy thoa một lớp mỏng kem dưỡng thể không mùi hoặc một ít vaseline lên vùng da cần xịt. Lớp dưỡng này sẽ giúp "giữ chân" các phân tử hương lâu hơn, từ đó kéo dài thời gian lưu hương.

7. Thử "quy tắc 4 điểm" cho những buổi hẹn hò

Nếu muốn mùi hương trở nên tinh tế hơn thay vì quá rõ ràng, hãy áp dụng cách xịt tại 4 điểm: Hai bên cổ và hai bên eo.

Hương thơm ở vùng eo sẽ lan tỏa nhẹ khi di chuyển, còn hương ở cổ chỉ xuất hiện khi ngồi gần hoặc khi ôm nhau. Tổng thể tạo cảm giác quyến rũ nhưng không phô trương.

8. Xịt lên quần áo và phụ kiện nếu dễ đổ mồ hôi

Với những người ra nhiều mồ hôi hoặc có làn da nhạy cảm, việc xịt trực tiếp lên da đôi khi không phải lựa chọn tối ưu. Thay vào đó, có thể xịt lên những món đồ thường xuyên mang theo như khăn lụa, mũ, dây buộc tóc, cổ áo, gấu váy hoặc mặt trong tay áo.

Sợi vải thường giữ mùi hương tốt hơn da trong điều kiện thời tiết nóng ẩm. Nhờ đó, bạn vẫn có thể thơm nhẹ suốt cả ngày mà không cần dặm lại quá nhiều lần.

Điều quan trọng nhất trong mùa hè

Nhiều chuyên gia nước hoa cho rằng mục tiêu của việc dùng nước hoa vào mùa hè không phải là khiến mọi người nhận ra bạn đang dùng loại nước hoa nào. Thay vào đó, mùi hương lý tưởng là khi người khác cảm thấy bạn luôn sạch sẽ, dễ chịu và thoang thoảng thơm một cách tự nhiên.

Đôi khi chỉ cần thay đổi vị trí xịt hoặc thời điểm sử dụng, bạn đã có thể giữ hương lâu hơn mà không cần xịt thêm quá nhiều nước hoa.

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