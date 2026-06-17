10 chai nước hoa mùi quả sung đáng thử hè 2026: Người Nhật gọi đây là "mùi hương khiến người khác phải ngoái nhìn"

Không quá ngọt, không nồng đậm, hương quả sung mang đến cảm giác xanh mát, sạch sẽ và thư giãn. Đây là kiểu mùi hương được nhiều người mô tả là "ngửi thấy là muốn ngoái lại nhìn xem ai đang dùng". Điểm đặc biệt là fig không chỉ phù hợp với nữ giới mà nam giới cũng có thể sử dụng mà không hề bị nữ tính quá mức.

Dưới đây là 10 chai nước hoa hương quả sung nổi bật được đánh giá cao trong mùa hè 2026.

Diptyque Philosykos - Hương quả sung "gây thương nhớ"

Đây có lẽ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các diễn đàn làm đẹp Nhật Bản thời gian gần đây. Khác với những mùi quả sung thiên về vị sữa béo thường thấy vào mùa thu đông, Philosykos mang đến cảm giác tươi mới như vừa hái quả sung từ trên cây xuống. Mùi hương kết hợp giữa lá sung xanh, quả sung non và vị sữa dừa nhẹ nhàng, tạo nên cảm giác thư thái, dễ chịu.

Nhiều người dùng còn khen khả năng lưu hương cực tốt, có thể kéo dài hơn 10 tiếng ngay cả trong thời tiết nóng ẩm.

YSL Le Vestiaire des Parfums Tuxedo - Hương hoa quả sang trọng cho mùa xuân hè

Nhiều tín đồ nước hoa nhận xét đây là một trong những mùi hương dễ dùng nhất của YSL vào mùa nóng.

Công thức kết hợp quả sung cùng hoa hồng và cỏ hương bài tạo nên cảm giác thanh lịch nhưng vẫn hiện đại. Hương thơm mềm mại như lớp vải cao cấp ôm lấy làn da, rất phù hợp với những ai thích phong cách sang trọng nhưng không quá phô trương.

Dior Eden-Roc - Kỳ nghỉ mùa hè nước Pháp trong một chai nước hoa

Lấy cảm hứng từ những ngày nghỉ ở miền Nam nước Pháp, Dior tạo nên một mùi hương tươi sáng với sự kết hợp của hoa hồng tháng Năm và quả sung Địa Trung Hải. Tổng thể hương thơm gợi cảm giác nắng vàng, biển xanh và những buổi chiều thư thả bên bờ biển. Đây là kiểu nước hoa rất phù hợp cho các chuyến du lịch hè.

L'Artisan Parfumeur Premier Figuier - Chai nước hoa quả sung đầu tiên trên thế giới

Đây được xem là một biểu tượng trong thế giới nước hoa fig. Cùng được sáng tạo bởi nhà pha chế đã làm nên Diptyque Philosykos, nhưng Premier Figuier lại tập trung nhiều hơn vào lá sung và thân cây sung thay vì vị sữa. Mùi hương có cảm giác xanh, mộc mạc và gần gũi với thiên nhiên. Nam hay nữ đều có thể sử dụng dễ dàng.

Acqua di Parma Fico di Amalfi - Mùi hương của mùa hè Địa Trung Hải

Nếu phải chọn một chai nước hoa fig đại diện cho mùa hè, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Fico di Amalfi. Mở đầu bằng cam bergamot và chanh tươi mát, sau đó chuyển sang hương quả sung, hoa nhài và tiêu hồng. Cuối cùng là xạ hương cùng gỗ tuyết tùng tạo nên cảm giác sạch sẽ, dễ chịu.

Mùi hương mang đến cảm giác như đang đứng trước bờ biển Amalfi của nước Ý trong một ngày nắng đẹp.

Le Labo Thé Matcha 26 - Chai nước hoa khiến nhiều người "phải lòng" hương quả sung

Dù mang tên Matcha 26, nhiều người dùng lại cảm nhận rõ mùi quả sung hơn là trà xanh. Quả sung mềm mại hòa quyện cùng gỗ tuyết tùng và cỏ hương bài tạo nên một mùi hương rất gần da, nhẹ nhàng và kín đáo. Đây là kiểu nước hoa không gây chú ý ngay lập tức nhưng càng ngửi càng thấy cuốn hút.

Jo Malone London Fig & Lotus Flower - Quả sung kết hợp hoa sen thanh mát

Nếu Diptyque mang đến cảm giác lá sung xanh mướt thì Jo Malone lại chọn hướng đi mềm mại hơn. Hương hoa sen trong trẻo kết hợp cùng quả sung non tạo nên tổng thể nhẹ nhàng, mát mẻ và tinh khiết. Mùi hương có chút sữa nhẹ nhưng không hề ngọt gắt, rất phù hợp với thời tiết nắng nóng.

Chloé Atelier des Fleurs Cedrus Intense - Hương quả sung nữ tính và thanh lịch

Lấy cảm hứng từ những vườn sung miền Nam nước Pháp, chai nước hoa này tái hiện hình ảnh những quả sung chín mọng dưới ánh nắng Địa Trung Hải. Bên cạnh quả sung còn có hoa cam giúp tổng thể trở nên mềm mại và nữ tính hơn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai thích phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng.

Trudon Figuerie - Tái hiện cả một khu vườn sung

Không tập trung vào phần quả, Trudon lại tái hiện toàn bộ không gian của một vườn sung đang thức giấc vào mùa xuân. Người dùng có thể cảm nhận rõ mùi lá cây, thân gỗ, đất ẩm và ánh nắng sớm mai. Đây là một mùi hương mang tính nghệ thuật cao, phù hợp với những ai yêu thích phong cách niche perfume.

Hearth Figuier de Solliès - Hương quả sung tươi vừa hái khỏi cành

Khép lại danh sách là một chai nước hoa mang đậm cảm giác thiên nhiên. Mùi hương mở đầu bằng quả sung tươi, lá sung và vỏ cam quýt. Sau đó chuyển sang nền gỗ tuyết tùng giúp tổng thể trở nên tròn trịa và bền mùi hơn. Hương thơm xanh mát, sạch sẽ và phù hợp cho cả nam lẫn nữ.

Vì sao hương quả sung được yêu thích vào mùa hè?

So với các nhóm hương gourmand ngọt đậm hay hương gỗ nồng ấm, quả sung mang lại cảm giác cân bằng hơn. Nó vừa có sự tươi mát của lá cây, vừa có vị ngọt dịu của trái cây và đôi khi còn phảng phất chút hương sữa mềm mại.

Chính sự cân bằng này khiến fig trở thành một trong những nhóm hương dễ dùng nhất vào mùa hè 2026. Không quá nổi bật nhưng đủ để người đối diện nhớ đến, đó cũng là lý do nhiều tín đồ nước hoa gọi đây là "mùi hương khiến người khác phải ngoái nhìn".

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