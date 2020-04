6 serum bình dân được chị em mua lia lịa đợt này: Cấp ẩm căng bóng chưa đến 200k, vitamin C chỉ hơn 300k mà "xịn sò"

The Ordinary Hyaluronic Acid 2% + B5 (165.000 VNĐ)

Không phải ngẫu nhiên mà kể từ khi mới ra mắt đến nay, serum HA + B5 luôn là sản phẩm bán chạy nhất nhì của The Ordinary. Loại serum chất lượng với mức giá quá tốt này được rất nhiều tín đồ làm đẹp công nhận là "tượng đài" bình dân trong khoản cấp ẩm, "bơm căng" làn da.

Đây là nhận xét của biên tập viên làm đẹp Glamour về sản phẩm này: "Chỉ sau 3 tuần dùng loại serum này, tôi đã thấy da căng bóng hơn một cách ngoạn mục. Hay ở chỗ là da căng mọng, bóng lên nhưng mà không hề nhờn dính hay giống là như bị đổ dầu đâu. Nhờ vậy mà vào những ngày nào quá lười, tôi có thể bỏ trang điểm mà trông da vẫn cực ổn". Bấy nhiêu có lẽ đủ để khiến bạn muốn thử The Ordinary Hyaluronic Acid 2% + B5 rồi phải không?

E.L.F. Glow Up Primer Serum (240.000 VNĐ)

Hồi năm ngoái, thương hiệu mỹ phẩm bình dân E.L.F. đã tung ra dòng sản phẩm skincare có thiết kế tinh giản cực kỳ sang xịn mịn. Bên cạnh kem dưỡng Holy Hydration thì serum Glow Up chính là sản phẩm được quan tâm nhất. Không chỉ đơn thuần là serum cấp ẩm, đây là serum cấp ẩm được thiết kế riêng để dùng trước khi đánh nền như một lớp lót - có nghĩa nó vừa dưỡng ẩm cho da vừa tạo lớp nền căng bóng nhưng vẫn "ăn" kem nền.

Thành phần cấp ẩm của sản phẩm này không gì khác ngoài "anh hùng" Hyaluronic Acid và nó được các tín đồ làm đẹp khen ngợi rất nhiều về khả năng làm da ngậm nước tức thì. Tuy đây được quảng bá là serum lót trước khi makeup nhưng nhiều người vẫn dùng nó riêng rẽ mà không trang điểm vì da đã đủ "ok lah" rồi.

The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1% (145.000 VNĐ)

Team da mụn luôn đau đầu trong việc tìm serum bởi chỉ cần ẩu một chút, làn da sẽ "ăn vạ" ngay. Và The Ordinary, "ông hoàng" của các loại serum bình dân đã khiến mọi thứ trở nên dễ thở rất nhiều với sản phẩm kết hợp Niacinamide + Zinc (kẽm). Có chứa kẽm, hiển nhiên là loại serum này hỗ trợ trị mụn nhưng lại có công thức đủ nhẹ dịu để không gây kích ứng da, bên cạnh đó còn có thêm Niacinamide làm sáng và đều màu da. Nếu hợp với loại serum này, da bạn sẽ vừa sạch mụn lại vừa tươi sáng, đều màu - một bức tranh quá đỗi xán lạn.

Art Naturals Enhanced Vitamin C Serum (310.000 VNĐ)

Serum vitamin C thì hiếm khi rẻ, nhưng thương hiệu Art Naturals đã biến điều không thể thành có thể khi "luyện" nên loại serum kết hợp giữa vitamin C, E và Ferulic Acid có giá chỉ hơn 300k. C + E + Ferulic Acid là công thức huyền thoại được khởi xướng bởi SkinCeuticals nhưng không phải ai cũng sẵn sàng bỏ ra gần 4 triệu VNĐ cho một chai serum, và bởi vậy họ đã tìm đến Art Naturals và không phải thất vọng.

Sẽ là khập khiễng khi so bì 2 sản phẩm có giá chênh nhau tới 10 lần nhưng sản phẩm của Art Naturals vẫn làm mờ thâm, sáng da đáng nể và được đánh giá cao về độ nhẹ dịu, thân thiện với làn da nhờ thành phần tự nhiên và công thức được bổ sung thêm Hyaluronic Acid dưỡng ẩm, chống khô da. Chẳng trách nó được nhiều bác sĩ da liễu xếp vào danh sách những serum bình dân đáng mua nhất.

Burt's Bees Renewal Intensive Firming Serum (310.000 VNĐ)

Burt's Bees không chỉ có son dưỡng mà đồ skincare cũng rất ổn, nhất là khi bạn thích đồ thiên nhiên lành tính. Với serum Renewal Intensive Firming Serum, hãng đã chứng minh sản phẩm thiên nhiên hoàn toàn có thể mang lại hiệu quả chống lão hoá tuyệt vời. Sản phẩm này được công nhận về khả năng giảm nhăn, cải thiện độ căng mịn của da, làm da săn chắc hơn với chiết xuất hoa dâm bụt trắng và táo.

Physicians Formula 24-Karat Gold Collagen Serum (380.000 VNĐ)

Thương hiệu bình dân Physicians Formula có một sản phẩm cực kỳ "sang chảnh" mà bạn rất nên biết tới: serum collagen với chiết xuất vàng 24K. Nó có chứa Collagen nguồn gốc thực vật làm da căng mọng, Niacinamide làm sáng đều màu da và xịn nhất là thành phần vàng 24K có tác dụng làm da săn chắc, trẻ trung. Đây chắc chắn là loại serum hiếm hoi có tinh chất vàng mà bạn có thể mua với giá chưa đến 400k.