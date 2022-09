6 sản phẩm chăm sóc da giá bình dân cực kỳ hiệu quả dành cho các cô nàng da mụn

CeraVe Foaming Facial Cleanser For Normal to Oily Skin

Làm sạch da là bước vô cùng quan trọng trong quá trình skincare. Với làn da mụn, bạn nên lựa chọn những sản phẩm không làm khô da, tránh kích ứng mà vẫn có thể loại bỏ được lớp bụi bẩn trên bề mặt.

Em sữa rửa mặt đến từ nhà CeraVe được rất nhiều ''nạn nhân của mụn'' lựa chọn vì độ dịu nhẹ, không gây kích ứng. Sản phẩm còn có chứa các thành phần nổi bật như Ceramides, Axit Hyaluronic và Niacinamide giúp duy trì hàng rào bảo vệ da, khóa ẩm và làm dịu làn da của bạn. Theo nhiều người từng sử dụng, sản phẩm này còn giúp làn da của họ được cải thiện, từ đó từng bước điều trị tình trạng mụn để mang lại làn da khỏe mạnh hơn.

Nơi mua: Hasaki Giá: 285k

Differin Adapalene Gel 0.1% Prescription Strength Retinoid Acne Treatment

Galderma Differin Adapalene Gel 0.1% Acne Treatment là một trong số các sản phẩm trị mụn bình dân mang lại hiệu quả ấn tượng nhất trong danh sách lần này. Chất gel khi tiếp xúc với da sẽ len lỏi vào các tuyến bã nhờn để đẩy dầu thừa và bụi bẩn tích tụ ra ngoài. 0.1% Adapalene có tác dụng ngăn ngừa hình thành nhân mụn, đồng thời còn khiến nhân mụn được trồi lên dễ dàng hơn. Chưa kể, em gel này còn có thể kháng viêm hiệu quả giúp chị em tránh khỏi tình trạng mụn viêm lan ra bề mặt da.

Giá bán của em gel trị mụn này chỉ rơi vào khoảng 350k, cực kỳ ''dễ chịu'' cho túi tiền của chúng mình đó nha.

Nơi mua: Boshop Giá: 355k

La Roche-Posay Effaclar Duo+

Độ nổi tiếng của em kem trị mụn đến từ nhà La Roche-Posay đã quá rõ rồi. Đây luôn là sản phẩm nằm trong danh sách các món đồ trị mụn hiệu quả dành cho da mụn. Không chỉ xử lý những vết mụn đỏ, em này còn có thể ngăn ngừa vết thâm, kháng viêm cho da và tránh mụn tái phát.

Nếu da bạn cũng đang lâm vào tình trạng khô ráp, bong tróc thì các thành phần dưỡng ẩm cho trong em này sẽ giúp da căng mướt và mềm mịn hơn. Khi mới thoa lên da, bạn sẽ cảm nhận được sự châm chích và rát nhẹ nhưng yên tâm nhé, sản phẩm sẽ giúp loại bỏ những vết mụn ''xấu xí'' nhanh thôi.

Nơi mua: Watsons Giá: 399k

Neutrogena Oil-Free Acne Wash Pink Grapefruit Facial Cleanser

Thêm một loại sữa rửa mặt phù hợp da mụn mà chị em nên tham khảo, đó chính là em NOil-Free Acne Wash Pink Grapefruit Facial Cleanser của thương hiệu Neutrogena. Sản phẩm này được đánh giá là giải pháp tốt cho làn da bị mụn đầu đen, mụn cám và da nhiều dầu nhờn. Thành phần của sản phẩm có chứa Vitamin C và Acid Salycilic 2% giúp làm sạch sâu tận lỗ chân lông, ''đánh bay'' bụi bẩn và các chất dư thừa gây mụn trên da. Em sữa rửa mặt này sẽ đem lại cho chị em một làn da mịn màng, không khô ráp và giúp cải thiện tình trạng mụn từng ngày.

Nơi mua: Neutroskincare Giá sale: 189k

The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1%

Với bảng thành phần có chứa các nhân tố nổi trội gồm Niacianamide và Zinc có công dụng làm dịu các nốt mụn sưng viêm, từ đó phục hồi làn da tổn thương cũng như hỗ trợ ngăn ngừa mụn trứng cá. Kết cấu sản phẩm dạng gel lỏng, dịu nhẹ, không mùi và không gây kích ứng trên da. Nếu bạn đang cần tìm 1 chai serum trị mụn bình dân thì The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1% chính là sự lựa chọn tuyệt vời. Các sản phẩm của The Ordinary đang được bán rộng rãi trên thị trường, để tìm mua chị em có thể tham khảo ngay địa chỉ dưới đây.

Nơi mua:Beauty Garden Giá: 230k

Serum trị thâm và dưỡng trắng Balance Active Formula Vitamin C Brightening Serum

Nếu đã quá chán ngấy với những vết thâm mụn khó chịu trên da thì đã đến lúc ''xử lý'' chúng rồi đó. Chai serum Vitamin C của Balance có chứa 6 % Illumiscin và 3 % Stay-C 50, là 2 dạng dẫn xuất từ Vitamin C sẽ giúp làm giảm thâm mụn hiệu quả. Bên cạnh đó, chiết xuất lá oliu có trong sản phẩm còn có khả năng chống viêm, chống oxy hóa và giúp loại bỏ các gốc tự do để làn da đang tổn thương có thể nhanh chóng được chữa lành. Chăm chỉ sử dụng sản phẩm, làn da của nàng sẽ cải thiện từng ngày về cả độ trắng sáng và chắc khỏe, đàn hồi.