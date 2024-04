6 lưu ý dưỡng trắng da, không lo bắt nắng trong mùa hè

Mùa hè là thời điểm mà ánh nắng mặt trời rực rỡ và tia tử ngoại gắt gao. Điều này có thể khiến da trở nên sạm, tối màu, hình thành thâm nám. Tuy nhiên, với những lưu ý dưỡng trắng da đúng cách, bạn có thể có làn da sáng và rạng rỡ trong suốt mùa hè. Hãy tìm hiểu về 6 lưu ý dưỡng trắng da sau đây để không lo bắt nắng trong mùa hè.



1. Dùng kem chống nắng đủ liều lượng mỗi ngày

Kem chống nắng là yếu tố quan trọng để bảo vệ da khỏi tác động của tia tử ngoại gây sạm màu da. Hãy sử dụng kem chống nắng với chỉ số chống nắng SPF 30 trở lên và bôi đều lên da mỗi ngày. Để duy trì hiệu quả, bạn đừng quên bôi lại kem chống nắng sau mỗi 2-3 giờ hoặc sau khi tiếp xúc với nước.

2. Cấp ẩm, làm dịu da

Ánh nắng mặt trời và môi trường nóng có thể gây mất nước, khiến da trở nên khô, mất sự đàn hồi. Do đó, bạn đừng quên sử dụng một loại kem dưỡng ẩm phù hợp với loại da của bạn để giữ cho da luôn mềm mịn, đủ độ ẩm. Ngoài ra, bạn nên sử dụng các sản phẩm làm dịu da chứa thành phần như lô hội, cam thảo hay trà xanh sau khi đi nắng để giảm thiểu tình trạng kích ứng da.

3. Tẩy tế bào chết hàng tuần

Tế bào chết là một trong những nguyên nhân làm da trở nên sạm, tối màu. Bạn đừng quên sử dụng các sản phẩm tẩy tế bào chết nhẹ nhàng hàng tuần để loại bỏ lớp tế bào chết trên da, từ đó giúp da hấp thụ tốt hơn các sản phẩm dưỡng trắng và trở nên sáng hơn.

4. Dùng serum vitamin C mỗi ngày

Serum vitamin C là một sản phẩm dưỡng da quan trọng trong việc làm sáng da và giảm sự xuất hiện của các vết thâm, tàn nhang. Vitamin C giúp làm mờ các vết nám, làm đều màu da, giúp da trông sáng hơn. Hãy sử dụng serum vitamin C mỗi ngày, đặc biệt là vào buổi sáng, để giúp da trở nên trắng sáng và rạng rỡ.

5. Uống đủ nước, ngủ đủ giấc để hạn chế da bị sạm

Nước và giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì làn da trắng sáng. Hãy uống đủ lượng nước hàng ngày để da được cấp ẩm từ bên trong và giữ cho da mềm mịn. Đồng thời, hãy đảm bảo có giấc ngủ đủ để da có thời gian phục hồi, tái tạo lại mỗi ngày.

6. Che chắn làn da khi ra nắng

Để bảo vệ da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời, hãy che chắn làn da khi ra ngoài. Bạn đừng quên sử dụng nón, khăn che mặt, áo dài và kem chống nắng để bảo vệ da khỏi tác động của tia tử ngoại. Ngoài ra, bạn cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, khi tia UVB - UVA là mạnh nhất.

Tóm lại, để có làn da trắng sáng, không lo bắt nắng trong mùa hè, hãy tuân thủ các lưu ý dưỡng trắng da trên, bao gồm: Sử dụng kem chống nắng, cung cấp đủ độ ẩm cho da, tẩy tế bào chết, sử dụng serum vitamin C, uống đủ nước, ngủ đủ giấc, và che chắn làn da khi ra ngoài. Điều quan trọng là duy trì quy trình chăm sóc da đều đặn, kiên nhẫn, điều này sẽ giúp bạn có một làn da trắng sáng và khỏe mạnh trong suốt mùa hè.

Dưới đây là 1 số sản phẩm bạn có thể tham khảo.

Tinh chất dưỡng sáng da, cải thiện vết thâm 48% INNISFREE Vitamin C Green Tea Enzyme Brightening Serum

Nơi mua: INNISFREE

Sữa dưỡng sáng da dành cho da thường đến da dầu ALBION BRIGHT REFINE MILK M

Nơi mua: ALBION

Tẩy tế bào chết Yves Rocher Pure Menthe Purifying Scrub

Nơi mua: Yves Rocher

Kem dưỡng mờ thâm nám POLA WHITE SHOT

Nơi mua: POLA

Kem dưỡng ẩm Laneige WaterBank Blue HA Cream

Nơi mua: Laneige

Kem chống nắng Estee Lauder Perfectionist Pro Multi-Defense UV Fluid SPF 45/PA++++

Nơi mua: Estee Lauder