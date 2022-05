6 kem nền mang đến hiệu ứng da không tì vết cho mỹ nhân Hàn: Jisoo tin tưởng Dior, giàu như Son Ye Jin lại xài hãng bình dân chưa đến 300k

1. Yoona - Estee Lauder Powder Moisturizing Customized Foundation Essence SPF20/PA 30ml

Trong video What's in my Bag, Yoona tiết lộ loại kem nền yêu thích của mình đến từ thương hiệu Estee Lauder mang tên Estee Lauder Powder Moisturizing Customized Foundation Essence SPF20/PA . Em kem nền này siêu đình đám bởi độ che phủ tuyệt đối và siêu bền trên da đến 16 tiếng. Do vậy, ngay cả khi bạn tham gia các hoạt động ngoài trời, đi party hay làm việc liên tục thì cứ yên tâm là lớp nền trên da vẫn tươi sáng, đẹp chuẩn "nữ thần" giống Yoona.

2. Son Ye Jin - Missha Daily Wear Foundation SPF35/PA

Giàu có như "chị đẹp" Son Ye Jin hóa ra cũng chăm xài kem nền hãng bình dân Missha. Để có lớp makeup lúc nào trông cũng siêu nhẹ và gần như không có cảm giác trang điểm, Son Ye Jin đã tin tưởng Missha Daily Wear Foundation SPF35/PA . Theo chuyên gia trang điểm chia sẻ: "Kết cấu của em kem nền này như một loại kem siêu mịn, rất dễ tán, độ che khuyết điểm vừa phải, không hề có cảm giác bột dày, siêu bất ngờ". Bạn cũng có thể học hỏi Son Ye Jin tậu ngay lọ kem nền này bởi giá siêu rẻ chỉ chưa đến 300k.

3. Jisoo - Dior Forever Skin Glow 24h Wear Radiant Perfection Skin-Caring Foundation

Cô đại sứ có tâm nhất hệ mặt trời tất nhiên sẽ tin tưởng sử dụng kem nền của chính thương hiệu mình đang đại diện. Nếu follow Instagram của Jisoo, bạn sẽ nhận thấy cô nàng thường xuyên lăng xê kem nền Dior Forever Skin Glow 24h Wear Radiant Perfection Skin-Caring Foundation. Đây là loại kem nền có kết cấu cực mịn và glow tạo hiệu ứng căng bóng cho gương mặt bừng sáng, đặc biệt hợp với những nàng ưa lối trang điểm trong veo tự nhiên. Giá của em này tuy hơi "chát" lên đến hơn 1,2 triệu nhưng "đắt xắt ra miếng" luôn nha.

4. Song Hye Kyo - Sulwhasoo Perfect Soft Focus Essence Foundation SPF17 / PA 35ml

Theo chuyên gia trang điểm, Song Hye Kyo là fan trung thành của Sulwhasoo Perfect Soft Focus Essence Foundation. Nhờ em nó, Song Hye Kyo có lớp trang điểm mỏng nhẹ, tự nhiên đạt đến độ hoàn hảo không tì vết. Em kem nền này được thiết kế rất nhỏ gọn xinh xắn, tiện mang theo mọi lúc mọi nơi. Ngoài kết cấu dạng nước siêu mịn như kem dưỡng ẩm, kem nền này còn có chỉ số chống nắng SPF17/PA hỗ trợ bảo vệ da cực tốt, đáng để chị em đầu tư lắm đó nha.

5. Suzy - Lancôme Teint Idole Ultra Wear SPF38/PA

Teint Idole Ultra Wear là dòng kem nền bán chạy nhất của Lancôme. Em này mang lại độ che phủ tuyệt vời mà không bết dính, cho da tươi tắn suốt ngày. Bảo sao được "tình đầu quốc dân" Suzy tin tưởng đến thế.