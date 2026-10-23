6 hiểu lầm thường gặp về nuôi con bằng sữa mẹ, các mẹ mới sinh cần biết

“Sữa loãng quá, chẳng có chất”, “Con khóc là vì chưa bú no”, “Sau 6 tháng, sữa mẹ hết dinh dưỡng rồi”… Trên hành trình cho con bú, nhiều người có ý tốt muốn góp ý nhưng lại khiến những bà mẹ mới sinh thêm hoang mang. Dưới đây là 6 hiểu lầm thường gặp và những điều cần làm rõ.

Hiểu lầm 1: Sữa loãng nghĩa là ít dinh dưỡng

Sự thật: Hàm lượng chất béo trong sữa mẹ thay đổi trong cữ bú. Sữa đầu cữ thường nhiều nước hơn, trông loãng hơn; sữa về sau thường có hàm lượng chất béo cao hơn.

Sữa nhìn loãng không có nghĩa là thiếu dinh dưỡng. Muốn biết trẻ có bú đủ hay không, cần theo dõi mức tăng cân và lượng nước tiểu, thay vì chỉ nhìn màu sắc hay độ đặc của sữa.

Hiểu lầm 2: Trẻ cứ khóc là chưa bú no

Sự thật: Khóc là cách trẻ thể hiện nhu cầu và sự khó chịu. Con có thể buồn ngủ, nóng, đầy hơi hoặc cần được vỗ về, không phải lúc nào cũng đói.

Cho bú theo nhu cầu không có nghĩa là cứ khóc lại cho bú. Cha mẹ cần quan sát dấu hiệu đói và kiểm tra những nguyên nhân khác khiến con khó chịu để đáp ứng phù hợp.

Hiểu lầm 3: Sau 6 tháng, sữa mẹ không còn dinh dưỡng

Sự thật: Thành phần sữa mẹ có thể thay đổi theo thời gian. Sau 6 tháng, sữa mẹ vẫn cung cấp dưỡng chất và các yếu tố miễn dịch cho trẻ.

Việc bắt đầu ăn bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng ngày càng tăng và giúp trẻ tập các kỹ năng ăn uống, chứ không phải vì sữa mẹ đã “hết chất”.

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, sau đó ăn bổ sung phù hợp và tiếp tục bú mẹ đến 2 tuổi hoặc lâu hơn.

Hiểu lầm 4: Bị viêm vú phải ngừng cho con bú ngay

Sự thật: Viêm vú không đồng nghĩa với việc phải cai sữa. Trong đa số trường hợp, người mẹ vẫn có thể tiếp tục cho con bú theo nhu cầu và hướng dẫn của bác sĩ.

Nếu bị sốt hoặc có dấu hiệu viêm, mẹ nên đi khám để được đánh giá và điều trị. Không nên tự ý ngừng cho bú, cũng không cần cố hút cho “cạn sữa” hay day bóp mạnh vùng ngực đang viêm.

Hiểu lầm 5: Cho bú càng lâu càng tốt, hoặc cai sữa càng sớm càng tốt

Sự thật: Không có một thời điểm cai sữa phù hợp với mọi gia đình. Việc tiếp tục cho bú đến khi nào cần cân nhắc nhu cầu của trẻ, sức khỏe, điều kiện và mong muốn của người mẹ.

Cai sữa nên được thực hiện từ từ, nhẹ nhàng. Ngừng đột ngột có thể khiến cả mẹ và con khó thích nghi.

Hiểu lầm 6: Mẹ uống thuốc thì không thể cho con bú

Sự thật: Nhiều loại thuốc thông dụng có thể sử dụng trong thời gian cho con bú, hoặc có thuốc thay thế phù hợp.

Điều quan trọng là mẹ không tự ý dùng thuốc, bỏ thuốc hay cố chịu bệnh. Khi đi khám, hãy chủ động thông báo đang cho con bú để bác sĩ lựa chọn thuốc và cách điều trị phù hợp.

Lời nhắn dành cho những bà mẹ mới sinh

Nuôi con bằng sữa mẹ không có một cách thực hiện giống nhau cho tất cả mọi người. Sức khỏe, tinh thần của mẹ và sự phát triển của con đều cần được quan tâm.

Muốn biết con bú đủ hay không, hãy theo dõi quá trình tăng trưởng. Việc tiếp tục cho bú và thời điểm cai sữa cần phù hợp với cả hai mẹ con. Cho bú đúng cách cũng cần giúp mẹ cảm thấy thoải mái và được hỗ trợ.

Nguồn: Sohu