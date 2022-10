6 gian hàng bán váy áo mùa thu chuẩn phong cách Hàn trên sàn thương mại điện tử

Thời tiết chuyển mùa cũng chính là lúc chị em xúng xính váy áo để diện thu. Nếu ưa chuộng phong cách thời trang nữ tính và thanh lịch của các cô nàng Hàn Quốc, bạn phải lưu ngay 6 địa chỉ mua sắm với chất lượng cực tốt trên các sàn thương mại điện tử dưới đây. Không chỉ đẹp và bền, các sản phẩm của 6 gian hàng này đều có giá thành vô cùng hợp lý, chỉ từ 150k - 300k là bạn đã có thể sắm được váy áo xinh xắn và ấm áp cho mùa thu đông năm nay rồi đó.

i'Lesis

i'Lesis là một cái tên còn khá mới, tuy nhiên bạn vẫn sẽ tìm được nhiều item xinh xắn cho tủ đồ thu của mình. Trong số đó phải kể đến các mẫu áo cardigan và áo len với chất liệu dày dặn và mẫu mã dễ thương chuẩn phong cách Hàn Quốc. Đặc biệt, các sản phẩm của i'Lesis đều có sẵn, vì vậy bạn sẽ không mất thời gian chờ đợi vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam như nhiều gian hàng khác.

Không chỉ có áo, i'Lesis còn bán quần jeans ống rộng với kiểu dáng thoải mái, sành điệu. Các mẫu quần jeans của i'Lesis có giá trong khoảng 350k, áo cardgian dao động từ 250k - 350k.

Nơi mua: i'Lesis Giá: 250k - 350k

Windyshop Store

Nếu đang cần tìm những chiếc áo cardigan xinh xắn để diện thu, Windyshop Store chính là lựa chọn hoàn hảo nhất cho các nàng. Windyshop Store chuyên bán cardigan với chất liệu len từ mỏng tới dày. Bên cạnh đó, bạn cũng thoả sức biến tấu trang phục vì có rất nhiều màu sắc để lựa chọn, từ những tông trung tính như trắng, đen, be đến các màu pastel xinh xẻo như xanh, hồng, cam, vàng đều đủ cả.

Về giá, chỉ từ 100k - 150k bạn đã có thể sở hữu cho mình một mẫu áo cardigan của nhà Windyshop Store rồi. Áo xinh mà giá còn rẻ thì chị em còn chần chừ gì mà không ''chốt đơn'' ngay hôm nay.

Nơi mua: Windyshop Store Giá: 10k - 150k

Be Sweet On

Các cô nàng theo đuổi phong cách tiểu thư nữ tính nhất định không được bỏ qua gian hàng của Be Sweet On. Tại đây có nhiều mẫu áo kiểu, váy đầm vô cùng điệu đà, đảm bảo sẽ khiến các nàng mê mệt cho xem. Đặc biệt, hầu hết váy áo của Be Sweet On đều được nhập từ nước ngoài nên sẽ có đủ size cho bạn lựa chọn. Bên cạnh đó, shop cũng liên tục về hàng mới giúp chị em dễ dàng tìm kiếm các món đồ thịnh hành nhất để nâng cấp tủ đồ của bản thân.

Điểm nổi bật của Be Sweet On chính là có rất nhiều sản phẩm được bán theo bộ. Nhờ vậy, chị em chỉ việc ''chốt đơn'' theo set để việc kết hợp quần áo, màu sắc trở nên đơn giản và thuận tiện hơn. Về giá cả, nhìn chung váy áo tại Be Sweet On có giá khá rẻ, dao động trong khoảng 200k - 350k. Giá các mẫu áo dày như blazer, áo len, áo dạ sẽ nhỉnh hơn từ 100k -150k nhưng đảm bảo chất lượng phù hợp với giá tiền.

Nơi mua: Be Sweet On Giá: 200k - 350k

FM Style

FM Style là cửa hàng chuyên cung cấp các mẫu quần áo theo phong cách Hàn Quốc nữ tính. Ngoài độ đa dạng về kiểu dáng và màu sắc, shop còn vô cùng chăm chỉ cập nhật các xu hướng thời trang mới nhất để đáp ứng nhu cầu mặc đẹp của hội chị em. Sở hữu hơn 230 nghìn người theo dõi, FM Style dần trở thành địa chỉ mua sắm uy tín và được nhiều chị em ưa chuộng. Đặc biệt, FM Style hiện đã có gian hàng chính thức trên sàn thương mại Shopee, vì vậy, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào chất lượng quần áo tại đây.

Nổi bật trong các sản phẩm của FM Style phải kể đến những item xinh xắn, nhẹ nhàng như áo cardigan, áo blazer với các tông màu nhã nhặn chuẩn phong cách Hàn. Hầu hết các sản phẩm đều nhận được nhiều lượt mua cũng như lượt đánh giá tích cực từ phía khách hàng. Đặc biệt, với mức giá dao động trong khoảng 150k - 280k, FM Style chắc chắn sẽ đáp ứng được nhu cầu của đông đảo chị em.

Nơi mua: FM Style Giá: 150k - 280k

Habi.fashion

Sắm đồ đông chưa bao giờ dễ dàng hơn vì giờ đây đã có Habi Fashion. Với tần suất nhập hàng mới liên tục, Habi Fashion sẽ mang đến cho bạn thêm nhiều gợi ý mua sắm thú vị cho mùa đông, ví dụ như áo khoác phao, áo len thừng hay áo cardigan. Phần lớn các item tại đây đều có tông màu trung tính cực nhẹ nhàng nên sẽ giúp tôn lên làn da của bạn. Chưa hết, dù chất vải dày dặn và mẫu mã đẹp, nhưng váy áo tại Habi Fashion lại có giá cực kỳ phải chăng. Áo khoác phao chỉ từ 280k - 400k, giá các loại áo len thông thường chỉ rơi vào khoảng 200k - 250k thôi.

Nơi mua: Habi Fashion Giá: 200k - 400k

Ulzzang Shop

Địa chỉ mua sắm thứ 6 sẽ giúp chị em nâng cấp tủ đồ mùa lạnh chính là Ulzzang Shop. Với 4.7 lượt đánh giá hài lòng trên sàn TMĐT, Ulzzang Shop sẽ giúp bạn tìm kiếm những chiếc áo ấm cho màu đông sắp tới. Các sản phẩm tại đây có mẫu mã vô cùng đa dạng và mới mẻ. Tiêu biểu nhất là những mẫu cardigan và áo gile len siêu hợp mốt. Ngoài ra còn có chân váy, quần jeans và áo khoác dày chuẩn phong cách Hàn. Bạn cũng không cần chờ đợi hàng được vận chuyển từ nước ngoài khi mua hàng tại Ulzzang Shop. Các sản phẩm đều có sẵn và bạn chỉ cần đợi từ 2-3 ngày thôi. Với mức chi 250k - 300k, đảm bảo chị em sẽ rất hài lòng với chất lượng sản phẩm của Ulzzang Shop.

Nơi mua: Ulzzang Shop Giá: 200k - 350k

Ảnh: Pinterest