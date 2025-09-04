6 dầu tẩy trang gái Hàn tung hô: Đánh bay bụi bẩn, cặn makeup, cả mụn đầu đen cũng phải "đầu hàng"

Không chỉ là bước làm sạch, dầu tẩy trang Hàn Quốc còn được xem như "vũ khí bí mật" biến làn da xỉn màu, bí bách trở nên căng mướt, mịn lì sau vài phút massage. Từ da dầu, da khô đến nhạy cảm, thị trường Kbeauty luôn có những sản phẩm sinh ra để chiều chuộng từng loại da khác nhau.

Dưới đây là 6 loại dầu tẩy trang Hàn hot nhất hiện tại có khả năng "xử đẹp" lớp makeup lì lợm, lại nhẹ nhàng chăm da như đang dưỡng.

1. Đỉnh nhất, toàn diện nhất: HaruHaru Wonder Black Rice Moisture Cleansing Oil

Dầu tẩy trang từ HaruHaru là một trong những sản phẩm quốc dân khi nói đến skincare Hàn. Công thức của em này kết hợp 5 loại dầu thực vật (gạo đen, jojoba, hướng dương, olive, mắc-ca) giúp làm sạch hiệu quả nhưng vẫn giữ da mềm mại, không hề căng rít. Điểm cộng nữa là sản phẩm không hương liệu, thuần chay, an toàn cho cả làn da nhạy cảm.

Nhờ kết cấu mỏng nhẹ, item nhà HaruHaru dễ dàng cuốn trôi lớp makeup và kem chống nắng mà không để lại dầu thừa. Sau khi rửa lại, làn da không chỉ sạch sâu mà còn ẩm mượt và được nuôi dưỡng. Đây là lý do vì sao nhiều tín đồ skincare xem nó là bước tẩy trang không thể thiếu mỗi tối.





Nơi mua: Juka Beauty

2. Đỉnh nhất cho da dầu: Manyo Factory Pure Cleansing Oil

Manyo Pure Cleansing Oil là một trong những sản phẩm bán chạy nhất tại Olive Young - chuỗi cửa hàng mỹ phẩm lớn nhất Hàn Quốc. Bảng thành phần có 12 loại dầu thực vật, công thức vừa giàu dưỡng chất vừa giúp hòa tan bụi bẩn, bã nhờn và lớp makeup chỉ trong vài giây.

Kết cấu của em này lỏng, không gây bít tắc lỗ chân lông, rất phù hợp cho da dầu hoặc dễ nổi mụn. Sau khi sử dụng, da có cảm giác sạch sẽ nhưng không hề khô căng, ngược lại còn mịn màng và thông thoáng. Đây chính là điểm khiến sản phẩm ghi điểm trong cộng đồng làm đẹp suốt nhiều năm.

3. Đỉnh nhất cho da nhạy cảm: Beplain Mung Bean Cleansing Oil

Nếu da bạn dễ kích ứng, mẩn đỏ hoặc hay bị mụn thì dầu tẩy trang mung bean của Beplain là lựa chọn an toàn. Với chiết xuất đậu xanh - thành phần giúp làm dịu da, sản phẩm mang lại cảm giác êm dịu, nhẹ tênh, gần như không giống dầu khi sử dụng.

Đó là chưa kể em này còn không hương liệu, không gây cay mắt, có công thức siêu nhẹ nhàng làm sạch lớp makeup và bụi bẩn mà vẫn giữ cho làn da mềm mại cũng như giảm thiểu nguy cơ kích ứng. Nhìn chung, đây là "must have" cho những ai cần một sản phẩm tẩy trang an toàn, tinh giản và dịu nhẹ nhất có thể.





Nơi mua: Beplain Vietnam

4. Đỉnh nhất cho da khô: Anua Heartleaf Pore Control Cleansing Oil

Khi làn da thiếu ẩm, bạn sẽ cần một sản phẩm làm sạch nhưng không lấy đi độ ẩm tự nhiên. Anua Heartleaf sinh ra để là chân ái cho team da khô nhờ chiết xuất rau diếp cá kết hợp các loại dầu dưỡng giúp làm sạch và nuôi dưỡng da.

Kết cấu của sản phẩm dầu mịn, khi nhũ hóa tạo thành lớp sữa mỏng nhẹ giúp da sau rửa vẫn ẩm mượt và căng bóng. Sử dụng đều đặn, em này còn hỗ trợ cải thiện hàng rào bảo vệ da, giảm khô ráp rõ rệt - một điểm cộng lớn cho chu trình dưỡng ẩm.

Nơi mua: ANUA Official Store

5. Đỉnh nhất cho da mụn: Iunik Calendula & Jojoba Oil-Infused Vegan Cleansing Oil

Trái ngược với quan niệm dầu gây mụn, sản phẩm từ Iunik lại chứng minh điều ngược lại. Với công thức chỉ 6 thành phần, trong đó có dầu jojoba và chiết xuất hoa cúc, dầu tẩy trang này giúp loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn và tạp chất sâu trong lỗ chân lông, từ đó hạn chế mụn đầu đen và bít tắc.

Về kết cấu, em này siêu nhẹ, không nhờn rít, khi massage còn mang lại cảm giác dễ chịu. Sau khi rửa lại, da thông thoáng hơn, tạo nền tảng tốt để các bước trị mụn hay retinol phát huy hiệu quả. Đây là sản phẩm đáng thử cho những ai muốn kết hợp làm sạch và hỗ trợ da mụn.

Nơi mua: Korean Skincare

6. Đỉnh nhất để phục hồi da: Skin1004 Madagascar Centella Light Cleansing Oil

Thương hiệu Skin1004 vốn nổi tiếng với dòng sản phẩm phục hồi hàng rào da nhờ chiết xuất rau má Madagascar. Dầu tẩy trang của hãng cũng không ngoại lệ khi vừa có khả năng làm sạch lớp makeup và kem chống nắng, vừa làm dịu da, giảm đỏ rát, hỗ trợ phục hồi da yếu.

Công thức lỏng nhẹ, dễ nhũ hóa, không gây bết dính của em này cũng là 1 điểm cộng. Sau khi dùng, làn da được làm sạch nhưng vẫn mềm mại, không khô căng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai thường xuyên sử dụng hoạt chất mạnh (AHA, BHA, retinol) và cần một sản phẩm tẩy trang "cứu cánh" cho hàng rào da.





Nơi mua: Mint Cosmetics

Nguồn: Glamour