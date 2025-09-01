5 serum thu nhỏ lỗ chân lông, dưỡng da sạch khỏe từ bên trong

Lỗ chân lông to, da dễ bí tắc, xỉn màu là nỗi lo chung của nhiều chị em, đặc biệt là những ai thường xuyên tiếp xúc khói bụi hay trang điểm hằng ngày. Để cải thiện tình trạng này, việc lựa chọn một loại serum phù hợp sẽ giúp làm sạch sâu, se khít lỗ chân lông và phục hồi làn da khỏe mạnh từ bên trong. Dưới đây là 5 gợi ý serum "chân ái" được nhiều tín đồ skincare yêu thích.



1. Torriden Cellmazing Pore Perfecting Ampoule

Được mệnh danh là "cứu tinh" cho làn da dầu, Torriden Cellmazing Pore Perfecting Ampoule chứa phức hợp rau má và chiết xuất thực vật giúp làm dịu da, đồng thời kiểm soát dầu thừa hiệu quả. Kết cấu ampoule nhẹ, thấm nhanh, tạo cảm giác thoáng da mà vẫn đủ độ ẩm. Sau một thời gian sử dụng, lỗ chân lông được se khít, da mịn màng và đều màu hơn rõ rệt.

Nơi mua: Torriden

2. Isntree Hyper Niacinamide 20% Serum

Nếu đang tìm kiếm sản phẩm dưỡng trắng kết hợp thu nhỏ lỗ chân lông, Isntree Hyper Niacinamide 20% Serum chính là lựa chọn đáng cân nhắc. Với nồng độ Niacinamide cao lên đến 20%, serum này giúp điều tiết bã nhờn, làm sáng da và hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên. Điểm cộng lớn là sản phẩm còn bổ sung chiết xuất thực vật làm dịu, nhờ đó hạn chế tình trạng kích ứng.

Nơi mua: Isntree

3. Beplain BHA Peeling Ampoule

Beplain nổi tiếng với các sản phẩm lành tính và BHA Peeling Ampoule cũng không ngoại lệ. Với 2% BHA kết hợp cùng chiết xuất rau má, serum giúp loại bỏ tế bào chết nhẹ nhàng, làm sạch sâu lỗ chân lông mà không gây khô căng. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những nàng thường xuyên gặp tình trạng mụn đầu đen, mụn ẩn. Dùng đều đặn sẽ thấy da sáng khỏe, bề mặt da mịn mượt hơn.

Nơi mua: Beplain

4. Ooznary Serum Jet Blue

Ooznary Serum Jet Blue gây ấn tượng bởi bảng thành phần giàu chất chống oxy hóa và dưỡng ẩm. Serum có khả năng làm dịu, bảo vệ da trước tác hại của môi trường, đồng thời giúp bề mặt da căng bóng, se khít lỗ chân lông. Sản phẩm phù hợp với làn da mệt mỏi, thiếu sức sống, cần một bước chăm sóc chuyên sâu để "hồi sinh" làn da.

Nơi mua: Ooznary

5. Medicube One Day Exosome Shot 7500

Được ví như "liệu pháp chăm sóc da tại spa ngay tại nhà", Medicube One Day Exosome Shot 7500 chứa phức hợp exosome cùng 7.500 thành phần hoạt tính. Công thức này hỗ trợ tái tạo da, cải thiện độ đàn hồi và đặc biệt là thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả. Chỉ sau một thời gian ngắn, làn da trông căng mịn, rạng rỡ hơn, đồng thời hạn chế tình trạng lão hóa sớm.

Nơi mua: Medicube

Thu nhỏ lỗ chân lông không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe làn da. Khi lỗ chân lông thông thoáng, da sẽ hấp thu dưỡng chất tốt hơn, ít gặp tình trạng mụn và duy trì vẻ tươi trẻ lâu dài. Với 5 loại serum trên, chị em có thể dễ dàng chọn lựa sản phẩm phù hợp với tình trạng da của mình để duy trì làn da mịn màng, khỏe mạnh từ sâu bên trong.

