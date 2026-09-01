6 công thức phối đồ mùa thu theo style old money: Thanh lịch, có chiều sâu mà không cần mua quá nhiều

Điều quan trọng hơn nằm ở bảng màu tiết chế, phom dáng chỉn chu và cách kết hợp những chất liệu quen thuộc để trang phục trông có chiều sâu. Loạt trang phục trong clip là minh chứng rõ ràng: chỉ với áo len, chân váy dài, blazer và áo cổ lọ, người mặc có thể xây dựng nhiều diện mạo thanh lịch mà không cần liên tục mua sắm.

6 công thức phối đồ mùa thu theo style old money, càng tối giản càng sang

Áo len nâu phối chân váy lụa màu hồng đất

Công thức nổi bật nhất là áo len cổ chữ V màu nâu chocolate kết hợp chân váy lụa dài màu hồng đất. Áo len có phom rộng vừa phải, tạo cảm giác mềm mại và thư thái; trong khi bề mặt bóng nhẹ của chân váy giúp tổng thể trở nên sang trọng hơn.

Sự kết hợp giữa nâu và hồng đất cũng rất phù hợp với mùa thu. Đây đều là những gam màu trầm, không quá ngọt ngào nhưng vẫn đủ nữ tính. Túi da cỡ lớn màu đỏ rượu vang trở thành điểm nhấn, đồng thời giữ cho bảng màu của bộ trang phục có sự liền mạch. Khi mặc, chỉ cần sơ vin nhẹ phần thân trước của áo hoặc để áo phủ tự nhiên là đã có được vẻ ngoài phóng khoáng.

Áo len đen và chân váy xếp ly cùng màu

Nếu yêu thích phong cách tối giản, áo len đen cổ chữ V phối chân váy xếp ly dài là công thức gần như không thể mắc lỗi. Việc mặc nguyên một gam đen giúp vóc dáng trông cao và thanh thoát hơn, nhưng bộ đồ không hề đơn điệu nhờ sự đối lập chất liệu: áo len mềm, hơi xốp đi cùng chân váy có những nếp gấp chuyển động.

Đây là lựa chọn phù hợp cho cả môi trường công sở lẫn những buổi hẹn cà phê. Một chiếc túi da đen mềm và giày bệt mũi nhọn sẽ hoàn thiện vẻ ngoài. Thay vì sử dụng nhiều trang sức, chỉ cần một dây chuyền mảnh hoặc khuyên tai nhỏ để giữ đúng tinh thần kín đáo của phong cách old money.

Áo cổ lọ phối gile vải dạ

Một cách mặc nhiều lớp đáng thử trong những ngày đầu thu là kết hợp áo cổ lọ tay ngắn màu đen với gile màu xám nâu. Phần gile có hàng cúc cổ điển và túi lớn, tạo nét trí thức nhưng vẫn đủ thoải mái. Khi đi cùng chân váy dài màu đen, tổng thể vừa có sự nghiêm túc của thời trang công sở, vừa không tạo cảm giác cứng nhắc.

Chiếc túi màu kem giúp làm sáng toàn bộ bộ đồ. Đây cũng là mẹo đáng học hỏi khi mặc nhiều gam tối: thay vì thêm một màu nổi, hãy sử dụng phụ kiện trắng ngà, kem hoặc be để tạo điểm nghỉ cho mắt.

Blazer nâu xám phối chân váy dài

Blazer luôn là món đồ quen thuộc của phong cách old money, nhưng bí quyết nằm ở việc chọn đúng phom. Thiết kế trong clip có dáng rộng, vai tương đối mềm và chiều dài qua hông, đem lại vẻ thư thái hơn blazer công sở truyền thống. Khi phối cùng áo đen bên trong và chân váy dài đồng màu, chiếc áo khoác trở thành tâm điểm mà không cần thêm họa tiết.

Một chiếc túi da đen có cấu trúc chắc chắn giúp tăng vẻ chỉn chu. Người mặc có thể xắn nhẹ tay áo, để mở cúc và chọn giày gót thấp. Những chi tiết nhỏ này khiến bộ trang phục trông tự nhiên, giống như được kết hợp một cách ngẫu hứng nhưng thực tế đã được cân nhắc kỹ.

Bộ đồ đen với áo cổ lọ và chân váy dáng cột

Áo len cổ lọ phối chân váy đen dáng thẳng là lựa chọn dành cho những ngày cần mặc đẹp nhanh. Thiết kế ôm vừa phải ở phần thân trên, sau đó kéo dài bằng chân váy qua mắt cá, tạo đường nét gọn gàng cho cơ thể. Giày bệt mang vẻ mềm mại, còn boots thấp cổ khiến bộ đồ hiện đại và mạnh mẽ hơn.

Khi mặc nguyên cây đen, nên ưu tiên những chất liệu có bề mặt khác nhau và để lộ một khoảng cổ tay hoặc mắt cá chân. Nhờ vậy, tổng thể vẫn có sự nhẹ nhàng, không trở nên nặng nề.

Áo khoác nâu dáng rộng và chân váy xếp ly

Công thức cuối cùng mang tinh thần phóng khoáng hơn với áo khoác nâu dáng rộng phối chân váy dài có nếp gấp. Hai món đồ đều sử dụng phom lớn, nhưng vẫn cân đối nhờ bảng màu trầm và đường rơi mềm mại của chất liệu. Chiếc túi cầm tay có họa tiết hình học tạo một điểm nhấn hiện đại, giúp bộ đồ bớt nghiêm túc.

Nếu muốn ứng dụng trong đời sống hằng ngày, có thể mặc áo thun hoặc áo cổ lọ mỏng bên trong, đi cùng giày lười, boots thấp cổ hay giày bệt. Đây là set đồ phù hợp cho những ngày trời se lạnh, đặc biệt khi cần một diện mạo có gu nhưng vẫn thoải mái.

Điểm chung của các công thức trong clip là không chạy theo quá nhiều xu hướng. Tủ đồ chỉ xoay quanh một vài gam màu như đen, nâu chocolate, xám, hồng đất và kem; các thiết kế chủ yếu là áo len, blazer, gile cùng chân váy dài. Chính sự lặp lại có chủ đích ấy giúp người mặc tận dụng tốt những món đồ sẵn có, đồng thời tạo nên hình ảnh old money thanh lịch, kín đáo và bền vững qua nhiều mùa.