Mùa thu này, muốn mặc chuẩn old money nhưng không nhàm chán, hãy thử cardigan đỏ

Nếu mùa thu thường gắn liền với những gam màu trầm như nâu, be, xám hay đen, thì năm nay, một sắc màu rực rỡ hơn đang được các tín đồ thời trang ưu ái: đỏ. Đặc biệt, cardigan đỏ đang trở thành món đồ đáng chú ý nhờ khả năng cân bằng giữa vẻ cổ điển, thanh lịch của phong cách "old money" và nét trẻ trung, nổi bật. Không quá khó mặc như một chiếc áo đỏ bó sát, cũng không quá cầu kỳ như váy dạ hội, cardigan đỏ vừa đủ để tạo điểm nhấn cho diện mạo mùa thu mà vẫn giữ được vẻ tinh tế.

Cardigan vốn là món đồ kinh điển của tủ quần áo mùa thu. Thiết kế có hàng cúc phía trước, chất liệu len mềm mại và phom dáng linh hoạt khiến item này dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục. Từ những ngày se lạnh đến lúc nhiệt độ xuống thấp hơn, cardigan đều có thể đảm nhiệm vai trò của một chiếc áo khoác nhẹ hoặc lớp áo giữ ấm bên trong. Trong số các màu sắc quen thuộc, đỏ mang đến một hiệu ứng đặc biệt. Đây là gam màu đủ nổi bật để khiến outfit trở nên có sức sống nhưng vẫn có chiều sâu khi lựa chọn đúng sắc độ. Đỏ rượu vang, đỏ cherry, đỏ burgundy hay đỏ gạch đều rất phù hợp với không khí mùa thu. Đặc biệt, khi được đặt trên nền chất liệu len hoặc cashmere mềm mại, sắc đỏ càng trở nên sang trọng. Chính sự kết hợp giữa màu sắc giàu sức hút và kiểu dáng cổ điển giúp cardigan đỏ dễ dàng hòa vào phong cách old money.

Nhắc đến old money, người ta thường nghĩ tới những chiếc áo len, sơ mi trắng, quần âu, chân váy dài, blazer hay loafer. Đây đều là những món đồ có thiết kế đơn giản, không phụ thuộc quá nhiều vào xu hướng. Cardigan cũng nằm trong nhóm item này. Một chiếc cardigan đỏ có phom dáng vừa vặn, đường may gọn gàng, chất liệu đẹp và thiết kế tối giản hoàn toàn có thể trở thành điểm nhấn cho tủ đồ theo phong cách old money. Điểm quan trọng là không nên lựa chọn những mẫu có quá nhiều chi tiết trang trí. Cardigan với hàng cúc nhỏ, cổ tròn hoặc cổ chữ V, phom dáng gọn gàng sẽ dễ tạo cảm giác thanh lịch hơn. Khi đó, màu đỏ chính là điểm nhấn duy nhất, thay vì phải nhờ đến logo lớn, họa tiết cầu kỳ hay phụ kiện quá nổi bật.

Cách dễ nhất để diện cardigan đỏ là kết hợp cùng chân váy. Một chiếc cardigan đỏ dáng ôm nhẹ đi cùng chân váy chữ A, chân váy midi hoặc chân váy dài màu đen, trắng, be sẽ tạo nên diện mạo nữ tính nhưng không quá điệu đà. Nếu muốn tăng chất old money, hãy ưu tiên những chiếc chân váy có phom đứng, độ dài qua gối và thiết kế tối giản. Giày loafer, ballet flats hoặc boots cổ thấp có thể hoàn thiện outfit. Với những cô nàng yêu thích vẻ ngoài nhẹ nhàng, cardigan đỏ cùng chân váy trắng hoặc kem là lựa chọn đáng thử. Sự tương phản giữa màu đỏ và gam sáng giúp diện mạo tươi trẻ, trong khi kiểu dáng kín đáo vẫn giữ được nét cổ điển.

Không muốn diện cardigan theo hướng quá nữ tính? Hãy thử phối item này với quần âu. Cardigan đỏ kết hợp cùng quần âu đen, xám hoặc nâu tạo nên một outfit vừa thanh lịch vừa hiện đại. Nếu cardigan có phom ôm, quần âu ống suông hoặc ống rộng sẽ giúp tổng thể cân đối hơn. Ngược lại, cardigan oversized có thể đi cùng quần có phom gọn để tránh khiến vóc dáng bị nuốt dáng. Một chiếc thắt lưng da, đồng hồ mặt nhỏ hoặc túi xách dáng cổ điển cũng đủ để hoàn thiện diện mạo mà không cần quá nhiều phụ kiện. Đây cũng là công thức phù hợp với môi trường công sở. Màu đỏ giúp outfit bớt nhàm chán nhưng những món đồ đi cùng vẫn giữ được sự kín đáo và chuyên nghiệp.

Nếu phong cách old money khiến bạn lo ngại về vẻ ngoài hơi đứng tuổi, hãy đưa cardigan đỏ về gần đời thường bằng một chiếc quần jeans. Jeans xanh cổ điển kết hợp cùng cardigan đỏ tạo nên bảng màu rất bắt mắt, gợi cảm giác trẻ trung nhưng vẫn có nét retro. Có thể chọn jeans ống đứng, ống suông hoặc hơi rộng, kết hợp cùng giày loafer, sneaker tối giản hoặc ballet flats. Một mẹo nhỏ là không cần cài kín toàn bộ cardigan. Có thể mở một vài hàng cúc phía trên hoặc khoác cardigan bên ngoài áo sơ mi trắng. Cách phối lớp này giúp trang phục có thêm chiều sâu mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên.

Cardigan đỏ vốn đã là điểm nhấn mạnh, vì vậy những món đồ đi kèm càng đơn giản càng tốt. Đây cũng là nguyên tắc quan trọng nếu muốn giữ tinh thần old money. Túi da trơn, giày màu đen hoặc nâu, thắt lưng da và trang sức vàng hoặc bạc mảnh đều là những lựa chọn phù hợp. Thay vì đeo quá nhiều món phụ kiện, chỉ cần một chiếc đồng hồ cổ điển hoặc đôi khuyên tai nhỏ cũng đủ tạo điểm hoàn thiện. Về màu sắc, nên giới hạn tổng thể trong khoảng 2-3 gam màu. Đỏ đi cùng trắng, đen, be, nâu hoặc xanh denim đều là những lựa chọn an toàn.

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Cardigan đỏ vì thế không chỉ là một món đồ bắt mắt cho mùa thu. Đây còn là item cho thấy phong cách old money không nhất thiết phải quanh quẩn với những gam màu trung tính. Chỉ cần kiểu dáng đủ cổ điển, chất liệu đủ đẹp và cách phối đủ tiết chế, một gam màu nổi bật như đỏ vẫn có thể trở nên thanh lịch và sang trọng. Quan trọng hơn, sắc đỏ mang đến nguồn năng lượng tươi trẻ, giúp những công thức mặc đẹp kinh điển của mùa thu trở nên mới mẻ hơn mà không đánh mất vẻ tinh tế vốn có.