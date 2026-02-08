6 bài tập chỉ cần nằm cũng giúp eo thon, sạch ruột, phù hợp với nhân viên văn phòng

Ngồi nhiều, ít vận động, ăn uống thất thường khiến không ít nhân viên văn phòng gặp tình trạng táo bón, tích tụ phân lâu ngày, bụng dưới phình to và cơ thể nặng nề. Đặc biệt khi bước vào mùa nóng, vòng eo kém gọn gàng lại càng trở thành nỗi ám ảnh.

Một nữ blogger Nhật Bản tên Hikari đã chia sẻ chuỗi bài tập nằm tại chỗ giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ đào thải chất thải tích tụ. Theo chia sẻ, cô đã giảm tới 4,4kg chỉ sau 10 ngày tập luyện, đồng thời cải thiện rõ rệt tình trạng táo bón. Chuỗi động tác này nhanh chóng được nhiều người thử nghiệm và để lại phản hồi tích cực.

Bài tập đầu tiên giúp kích thích nhu động ruột

Bắt đầu bằng việc nằm ngửa trên thảm yoga hoặc mặt phẳng, co hai gối lên, dùng hai tay ôm nhẹ đầu gối sát vào ngực. Giữ cơ thể trong trạng thái thả lỏng, tập trung hít thở đều để vùng bụng được thư giãn. Tư thế này giúp massage nhẹ nhàng vùng ruột, hỗ trợ kích thích hệ tiêu hoá hoạt động tốt hơn. Duy trì khoảng 30 giây trước khi chuyển sang động tác tiếp theo.

Ảnh @HIKARI

Nâng bụng kích hoạt đường ruột

Từ tư thế nằm ngửa, đặt bàn chân chạm sàn, dùng lực cơ bụng nâng phần thân dưới vai lên khỏi mặt đất. Trong quá trình nâng, siết nhẹ bụng và mông, giữ lưng thẳng. Có thể dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào vùng bụng để tăng hiệu quả kích thích ruột. Giữ tư thế trong khoảng 30 giây, cảm nhận vùng bụng nóng lên và căng nhẹ.

Ảnh @HIKARI

Xoắn eo kéo giãn ruột - biến thể thứ nhất

Quay trở lại tư thế nằm, hai tay giơ cao qua đầu, lòng bàn tay hướng lên trên để kéo giãn toàn thân. Sau đó vặn eo sang bên phải, giữ đùi phải áp sát sàn. Động tác này giúp kéo giãn ruột và hỗ trợ đẩy chất thải di chuyển trong hệ tiêu hoá. Giữ khoảng 30 giây rồi đổi bên.

Ảnh @HIKARI

Xoắn eo sâu hơn để giải phóng bụng dưới

Tiếp tục nằm ngửa, hai tay gập lại và đặt dưới đầu làm điểm tựa. Bắt chéo chân phải lên chân trái, sau đó xoay cả hai chân sang bên phải. Không cần ép chân chạm sàn, chỉ cần xoắn nhẹ phần eo là đủ. Tư thế này tác động sâu hơn vào vùng bụng dưới – nơi dễ tích tụ phân lâu ngày. Giữ 30 giây rồi đổi bên.

Ảnh @HIKARI

Massage ruột tại các điểm uốn cong

Nằm thẳng người, thả lỏng toàn thân. Dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào khu vực dưới xương sườn trái và phía trong hông phải trong khoảng 10 giây. Sau đó đổi sang dưới xương sườn phải và phía trong hông trái cũng trong 10 giây. Cuối cùng lặp lại mỗi bên thêm một lần nữa. Đây là những vị trí ruột thường uốn cong, dễ tích tụ cặn bã, vì vậy massage giúp kích thích ruột hoạt động trơn tru hơn.

Ảnh @HIKARI

Massage ruột theo vòng tròn để tăng đào thải

Quay lại tư thế nâng thân như bài tập thứ hai, giữ lưng thẳng và bụng siết nhẹ. Dùng hai tay massage theo chiều kim đồng hồ lần lượt từ hông phải, dưới xương sườn phải, vùng bụng trên, dưới xương sườn trái, hông trái rồi đến vùng trên xương mu. Mỗi điểm massage khoảng 5 lần trước khi chuyển sang vị trí tiếp theo. Duy trì toàn bộ động tác trong khoảng 1 phút để thúc đẩy quá trình đào thải chất thải trong ruột.

Ảnh @HIKARI

Khi tập đều đặn, kết hợp uống đủ nước và ăn uống điều độ, cơ thể sẽ nhẹ nhàng hơn, bụng dưới dần phẳng lại và tình trạng táo bón cũng được cải thiện rõ rệt. Đây là một gợi ý đơn giản nhưng đáng thử cho những ai muốn chăm sóc hệ tiêu hoá và vòng eo ngay tại nhà.

Nguồn TVBS