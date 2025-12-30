2025 là năm đỉnh cao của sneakers: 10 xu hướng đẹp điên đảo, còn hot sang cả 2026

Xu hướng thời trang có thể đến rồi đi, nhưng sneakers thì chưa bao giờ rời khỏi tủ đồ của giới mộ điệu. Không chỉ là một món đồ tiện dụng, sneakers ngày nay còn tạo nên những "cơn sốt" cháy hàng. Năm 2025 cũng không ngoại lệ, thậm chí còn là cột mốc cho thấy sneakers đã thực sự vượt khỏi ranh giới thể thao để bước lên vị trí trung tâm của thời trang đương đại. Từ street style, mạng xã hội cho đến sàn diễn, sneakers trở thành lựa chọn phản ánh cá tính, lối sống và cả tư duy thẩm mỹ của người mặc.

Dưới đây là 10 xu hướng sneakers nổi bật nhất năm 2025 - những kiểu giày đang được giới mộ điệu và fashion insider tích cực lăng xê, đồng thời hứa hẹn tiếp tục giữ sức nóng trong thời gian dài.

Ảnh: Who What Wear UK

1. Sneakers mang tinh thần thể thao nguyên bản

Sau kỷ nguyên của adidas Samba, sneakers lấy cảm hứng từ các bộ môn thể thao tiếp tục được đào sâu và làm mới. Puma Speedcat là ví dụ tiêu biểu với thiết kế mô phỏng đường đua xe, phom dáng thon dài và những đường kẻ tốc độ đặc trưng. Bên cạnh đó, adidas Taekwondo - đôi giày lấy cảm hứng từ võ thuật cũng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của giới thời trang.

Điểm thú vị nằm ở cách những đôi giày thuần thể thao này được phối cùng trang phục đời thường, thậm chí là váy vóc nữ tính, tạo nên sự đối lập đầy cuốn hút.

Ảnh: Who What Wear UK

2. Da lộn thống trị tủ đồ

Da lộn chính là chất liệu "đinh" của sneakers 2025. Cơn sốt Miu Miu x New Balance không chỉ tạo ra những đôi giày cháy hàng mà còn mở đường cho trào lưu sneakers suede trên diện rộng. Với bề mặt mềm mại, gam màu trầm ấm và cảm giác cổ điển, sneakers da lộn mang đến vẻ sang trọng rất riêng, dễ phối đồ và không lo lỗi mốt. Trong bối cảnh thời trang hướng đến tính bền vững và đầu tư lâu dài, sneakers suede được xem là lựa chọn thông minh cho những ai muốn mua một đôi giày có thể đi nhiều năm.

Ảnh: Who What Wear UK

3. Sneakers trở thành điểm nhấn màu sắc

Năm 2025 không còn khái niệm "màu chủ đạo" cho sneakers. Thay vào đó, màu sắc được sử dụng như một tuyên ngôn cá nhân. Những gam màu như xanh rừng, xanh pastel, đỏ rượu vang hay ánh bạc xuất hiện dày đặc trên các tấm hình street style. Sneakers giờ đây đóng vai trò như một "statement piece", giúp outfit tối giản trở nên nổi bật hơn mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ.

Ảnh: Who What Wear UK

4. Họa tiết động vật quay lại mạnh mẽ

Họa tiết động vật, từ da báo, ngựa vằn đến bò sữa, đang phủ sóng mạnh mẽ trong năm 2025. Nếu trước đây motif này thường gắn với phong cách táo bạo, thì nay sneakers họa tiết animal print lại được xem là lựa chọn thú vị cho trang phục thường ngày. Chỉ cần một đôi sneakers mang họa tiết nổi bật, tổng thể outfit đơn giản cũng đủ trở nên thời trang và cá tính hơn hẳn.

Ảnh: Who What Wear UK

5. Sneakers không dây - tối giản nhưng thời thượng

Xu hướng loại bỏ dây buộc phản ánh rõ tinh thần tối giản của thời trang hiện đại. Sneakers không dây, hoặc thay thế dây bằng quai cài, khóa kim loại hay dây ẩn, ngày càng được ưa chuộng. Các thiết kế Mary Jane sneakers cũng góp mặt trong xu hướng này, mang đến cảm giác vừa nữ tính vừa tiện dụng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai đề cao sự gọn gàng, linh hoạt trong cuộc sống hằng ngày.

Ảnh: Who What Wear UK

6. Tone màu đen lấy lại vị thế

Giữa rừng sneakers màu sắc, sneakers đen âm thầm quay trở lại và chiếm được cảm tình của giới mộ điệu. So với sneakers trắng, giày đen mang lại cảm giác chững chạc, có chiều sâu và dễ tạo vẻ ngoài chỉn chu. Từ kiểu dáng thể thao cho đến thiết kế tối giản hiện đại, sneakers đen chứng minh rằng chúng không hề kém linh hoạt mà còn rất phù hợp với phong cách urban chic.

Ảnh: Who What Wear UK

7. Sneakers cổ cao mang hơi thở retro

Sneakers cổ cao gợi nhớ đến thập niên 80 đang dần xuất hiện trở lại. Các thiết kế cổ cao phom gọn hoặc dáng dày cá tính đều được yêu thích, mang đến lựa chọn đa dạng cho người mặc. Xu hướng này đặc biệt phù hợp với những ai yêu phong cách retro hoặc muốn tạo điểm nhấn mạnh mẽ cho trang phục thường ngày.

Ảnh: Who What Wear UK

8. Xu hướng cá nhân hóa lên ngôi

Sau trào lưu gắn charm cho túi xách, sneakers cũng trở thành "bề mặt sáng tạo" mới. Thay dây giày, gắn charm, nơ, phụ kiện kim loại… giúp mỗi đôi sneakers mang dấu ấn riêng của chủ nhân. Xu hướng này phản ánh rõ mong muốn thể hiện bản sắc cá nhân của thế hệ trẻ, biến sneakers thành món đồ không ai giống ai.

Ảnh: Who What Wear UK

9. Sneakers ánh kim – vừa nổi bật vừa tinh tế

Sneakers ánh bạc và ánh kim mang đến lựa chọn trung hòa giữa nổi bật và tinh tế. Không quá phô trương như sneakers nhiều màu, nhưng vẫn đủ khác biệt để tạo điểm nhấn. Những thiết kế metallic ngày càng được tinh giản về phom dáng, giúp sneakers ánh kim dễ phối đồ hơn và phù hợp nhiều hoàn cảnh.

Ảnh: Who What Wear UK

10. Gorpcore tiếp tục lan rộng

Sneakers lấy cảm hứng từ giày leo núi vẫn giữ nhiệt trong năm 2025. Đế dày, chất liệu kỹ thuật, thiết kế chắc chắn nhưng được phối cùng váy, quần rộng hay đồ casual, tạo nên phong cách gorpcore đặc trưng. Đây là xu hướng dành cho những ai yêu thích sự thoải mái, đề cao công năng nhưng vẫn muốn giữ tinh thần thời trang hiện đại.

Ảnh: Who What Wear UK

Nguồn: Who What Wear