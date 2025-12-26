5 việc mà những bà mẹ NGỘ NHẬN mình thương con hay làm

Trong hành trình làm mẹ, rất nhiều hành động xuất phát từ tình yêu thương thuần khiết. Nhưng không ít trong số đó lại được thực hiện trong sự ngộ nhận: mẹ tin rằng mình đang thương con, trong khi vô tình khiến con chịu áp lực, lệ thuộc hoặc tổn thương về lâu dài. Những việc dưới đây không phải là sai vì mẹ xấu, mà vì tình thương nếu thiếu hiểu biết và giới hạn, đôi khi đi chệch hướng.

1. Thay con làm mọi thứ

Việc đầu tiên là làm thay con mọi thứ. Từ ăn uống, học tập đến xử lý mâu thuẫn, mẹ sợ con vất vả, sợ con thua thiệt nên giành phần khó về mình. Nhưng khi con không được tự trải nghiệm, con sẽ thiếu kỹ năng, thiếu tự tin và luôn chờ người khác giải quyết hộ. Mẹ nghĩ mình đang bảo vệ, nhưng thực chất lại tước đi cơ hội trưởng thành của con.

2. Kiểm soát con dưới danh nghĩa yêu thương

Thứ hai là kiểm soát cuộc sống của con dưới danh nghĩa quan tâm. Mẹ quyết định con nên chơi với ai, học gì, chọn ngành nào, vì “mẹ biết cái gì tốt nhất cho con”. Sự kiểm soát này khiến con mất dần tiếng nói cá nhân, lớn lên dễ sống theo kỳ vọng của người khác hơn là lắng nghe chính mình.

3. Biến yêu thương thành áp lực

Nhiều mẹ còn đánh đồng hy sinh với tình yêu. Mẹ kể con nghe mình đã vất vả, nhịn ăn nhịn mặc, từ bỏ ước mơ vì con như thế nào. Ban đầu có thể là chia sẻ, nhưng lâu dần lại trở thành gánh nặng tâm lý, khiến con cảm thấy mang ơn, áy náy và không dám sống khác đi.

4. Bênh con mù quáng

Một ngộ nhận phổ biến khác là bênh con vô điều kiện. Mẹ sợ con tổn thương nên luôn đứng về phía con, kể cả khi con sai. Điều này không giúp con mạnh mẽ hơn, mà khiến con khó chịu trách nhiệm, thiếu khả năng đối diện hậu quả và dễ đổ lỗi cho người khác.

5. Bảo bọc bằng sự lo lắng sợ hãi

Cuối cùng, nhiều mẹ dùng lo lắng thay cho niềm tin. Mẹ luôn sợ con ngã, sợ con sai, sợ con thất bại. Nhưng chính nỗi sợ đó truyền sang con, khiến con lớn lên trong tâm thế dè chừng, thiếu dũng khí thử và sai.

Thương con thật sự không phải là bao bọc con khỏi mọi khó khăn, mà là đồng hành, trao quyền và tin rằng con có khả năng tự đứng vững. Khi mẹ nhận ra và điều chỉnh những ngộ nhận này, tình yêu sẽ trở thành điểm tựa, chứ không phải sợi dây trói buộc cuộc đời con.