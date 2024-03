5 thương hiệu túi nội địa "bỏ bùa" hội con gái Thái Lan, giá rẻ mà mẫu mã còn độc-lạ

Thái Lan không chỉ trở thành địa điểm du lịch trong những năm gần đây mà còn là thiên đường mua sắm! Có rất nhiều thương hiệu quần áo và túi xách đầy màu sắc, dễ thương, thời trang, thiết kế đẹp, chất lượng tốt và giá cả phải chăng. Dưới đây là 5 thương hiệu túi nội địa tại Thái Lan mà khi đi du lịch nhất định phải sắm 1 "em".

BUFFOLLOW

Thương hiệu thiết kế nội địa "Buffollow" của Thái Lan chủ yếu sản xuất túi xách dệt kim với màu sắc tương phản đậm, điểm nhấn của mỗi chiếc túi là tập trung vào đường nét và hoa văn phong phú. Bạn có thể dễ dàng tìm mua túi này tại một số địa điểm như Siam Paragon, Siam Center, Siam Discovery tại Bangkok. Giá cả của túi cũng không quá đắt, rơi vào khoảng 400 đến 800.000 VNĐ. Ngoài túi xách thì Buffollow còn bán cả phụ kiện sandals, móc chìa khóa.

Nơi mua: buffollow

Papapetch

Thương hiệu thích hợp "Papapetch" được lòng giới trẻ bởi những chiếc túi mang hơi hướng thời Phục hưng thời Trung cổ, với đầy họa tiết cổ điển lãng mạn! Trong số đó, phiên bản túi đám mây (Cloud Bag) được săn đón nhiều nhất, kiểu túi ngoài hình dáng bắt mắt còn có dây đeo khăn lụa nhiều màu sắc. Các mẫu túi có giá không quá đắt, từ 1 triệu đến 1,5 triệu tùy từng size và kiểu dáng.

PAVI studio

Túi PAVI studio được biết đến là phiên bản bình dân của Issey Miyake, thiết kế túi dạng gập chữ W đặc trưng với phân dây đeo vai bằng da hoặc vải. Chiếc túi có thể linh động "phóng to thu nhỏ" khá hay ho, nó cũng rất nhẹ và dễ bảo quản. Túi PAVI studio cũng có nhiều kiểu dáng và chi tiết xếp li khác nhau, mức giá cũng không quá đắt, chỉ từ 800.000 VNĐ đến 1 triệu.

Nơi mua: PAVI studio

Polarboll

Thương hiệu thời trang thích hợp "Polarboll" chủ yếu tập trung vào nhiều kiểu túi khác nhau và liên tục giới thiệu những chiếc túi mới với nhiều kiểu dáng khác nhau, bao gồm kiểu dáng ngọt ngào và mát mẻ với cảm giác Y2K, phong cách múa ba lê nhẹ nhàng và phong cách thời trang đơn giản, tất cả đều có sẵn! Giá của nó là hơn 1.000 Đài tệ, rất phải chăng! Bạn có thể xem nó tại SOS Flagship Store, SOS & SENSE Fashion Island, Central World, v.v.

Nơi mua: polarboll

justincase

Thương hiệu túi xách niche của Thái Lan "Just in case" nằm trong danh sách phải mua của nhiều người, có thể thấy ở các trung tâm mua sắm như CentralWorld, Terminal 21 và Central Festival EastVille. Không chỉ nhiều mẫu mã, chất lượng tốt mà giá chỉ 800-1.000 baht, siêu tiết kiệm chi phí! Ngoài các màu trơn cơ bản như trắng sữa, trà sữa, nâu, túi “Just in case” còn có các màu kẹo ngọt như xanh da trời, tím nhạt, rất nhiều màu sắc và kiểu dáng cho bạn lựa chọn. dễ thương quá La!

Nơi mua: justincase

Nguồn: Tổng hợp