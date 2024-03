4 kiểu giày cao gót nên có trong tủ đồ của phụ nữ trên 40 tuổi

Giày cao gót là món thời trang mang đến hiệu quả kéo chân dài, từ đó "ăn gian" chiều cao tối ưu. Tuy nhiên, ưu điểm của giày cao gót không chỉ gói gọn trong công dụng tôn dáng, mẫu giày này còn nâng tầm phong cách thêm sang trọng, chỉn chu.

Giày cao gót là lựa chọn lý tưởng để kết hợp với các bộ trang phục công sở hay outfit đi sự kiện. Giữa muôn vàn các mẫu giày cao gót dễ bắt gặp khi đi mua sắm, các quý cô trên 40 tuổi hãy ưu tiên 4 kiểu sang trọng, tinh tế sau đây:

Giày cao gót màu be

Giày cao gót màu be được coi là "bảo bối" tôn dáng của rất nhiều sao nữ nổi tiếng và các quý cô sành điệu. Mẫu giày cao gót này gần với màu da nên tạo cảm giác chân dài hơn, từ đó giúp tổng thể vóc dáng thêm thanh thoát.

Giày cao gót màu be có thể kết hợp ăn ý với mọi kiểu trang phục mang màu sắc, họa tiết đa dạng. Sự xuất hiện của giày cao gót màu be sẽ cân bằng tổng thể outfit, đồng thời nâng tầm vẻ tinh tế, sang trọng. Có nhiều phiên bản giày cao gót màu be để chị em lựa chọn, chẳng hạn như sandal quai ngang, giày mũi tròn cổ điển hoặc giày mũi vuông hiện đại, cá tính.

Sandal cao gót quai mảnh

Mùa của những đôi sandal đã đến và chị em không nên bỏ qua mẫu giày này khi hoàn thiện phong cách. Thiết kế sandal cao gót không chỉ nữ tính, yêu kiều mà còn mang đến sự trẻ trung và phóng khoáng cho bộ trang phục.

Để phát huy tối ưu hiệu quả tôn dáng, các quý cô trên 40 tuổi nên ưu tiên sandal cao gót quai mảnh. Mẫu giày này sẽ giúp kéo chân dài miên man. Sandal cao gót quai mảnh không chỉ phù hợp để diện cùng váy vóc, mà còn ăn nhập với các set áo sơ mi + quần âu hay áo thun + quần short năng động.

Giày cao gót mũi nhọn

Giày cao gót mũi nhọn là mẫu giày không bao giờ lỗi mốt, gần như quý cô sành điệu nào cũng có một đôi. Với thiết kế mũi nhọn, kiểu giày cao gót này sẽ "hack" độ thon dài cho đôi chân, đồng thời tôn dáng cao ráo hơn. Giày cao gót mũi nhọn rất dễ phối đồ, nhưng lý tưởng nhất vẫn là kết hợp với các set trang phục công sở thanh lịch, sang trọng.

Yêu thích phong cách tối giản, quý cô trên 40 tuổi hãy ưu tiên giày cao gót mũi nhọn tông màu đen, be hoặc nâu. Tuy nhiên, các quý cô cũng đừng bỏ qua giày cao gót tông màu đỏ đậm, xanh navy hoặc pastel để phong cách thêm nổi bật, trẻ trung.

Giày mule cao gót

Giày mule cao gót cũng là thiết kế thú vị, lý tưởng để bổ sung cho tủ đồ mùa xuân - hè. Kiểu giày này gây sốt trong vài năm trở lại đây và cho đến thời điểm hiện tại, giày mule cao gót vẫn chưa hề lỗi mốt.

Giày mule cao gót tạo cảm giác thoáng chân, từ đó tôn dáng tối ưu. Giày mule cao gót còn mang đến nét phóng khoáng, trẻ trung cho các set đồ dạo phố hoặc đi du lịch. Các nàng nên kết hợp giày mule cao gót với chân váy hoặc quần dài trên mắt cá chân. Như vậy, hiệu quả "hack" dáng sẽ được phát huy tối đa, vẻ ngoài của người diện cũng thêm sành điệu.

