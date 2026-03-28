5 thỏi son mới toanh vừa ra mắt: Màu xinh yêu hợp mùa hè, lại kiêm luôn son dưỡng tiện dụng

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để "đổi gió" cho túi makeup với những thỏi son có màu sắc tươi tắn, chất son nhẹ môi và đặc biệt là có khả năng dưỡng ẩm tốt. Thay vì những dòng son lì dễ gây khô, nhiều thương hiệu đã cho ra mắt các sản phẩm lai giữa son màu và son dưỡng, vừa giúp đôi môi căng mọng, vừa mang lại vẻ ngoài trong trẻo, tự nhiên. Dưới đây là 5 thỏi son mới toanh đang được hội làm đẹp quan tâm nhờ bảng màu xinh xắn và khả năng dưỡng môi vượt trội.

1. Laneige Juicepop Box Lip Tint 4.5g - mọng nước, tươi tắn chuẩn mùa hè

Laneige luôn nổi tiếng với các sản phẩm dưỡng môi, và dòng Juicepop mới ra mắt tiếp tục phát huy thế mạnh này. Son có chất tint bóng nhẹ, lên môi tạo hiệu ứng căng mọng như phủ một lớp "nước trái cây". Bảng màu thiên về các tone tươi như cam, hồng, đỏ nhẹ, rất phù hợp với mùa hè. Khi thoa, môi không chỉ có màu sắc rạng rỡ mà còn được cấp ẩm, hạn chế tình trạng khô nứt. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai thích phong cách trang điểm tự nhiên.

2. div Juve Lip Serum 10g - vừa dưỡng vừa làm đầy môi

Đúng như tên gọi, đây là dòng son thiên về dưỡng nhiều hơn, với kết cấu dạng serum giúp môi mềm mại và căng bóng. Sản phẩm có khả năng làm đầy môi nhẹ, mang lại hiệu ứng plumping tự nhiên mà không gây khó chịu. Chất son mượt, không dính, phù hợp để dùng hằng ngày hoặc làm lớp lót trước khi đánh son màu. Với những ai có đôi môi khô, đây là "cứu tinh" không thể thiếu.

3. JUDYDOLL Dual Flash Watery Lip Gloss 2.0 - bóng trong suốt, bắt sáng tốt

JUDYDOLL luôn được yêu thích nhờ các sản phẩm giá tốt nhưng chất lượng ổn định. Phiên bản Dual Flash 2.0 mang đến hiệu ứng môi bóng trong, phản chiếu ánh sáng tốt, giúp đôi môi trông đầy đặn hơn. Son có độ tint nhẹ, đủ để tạo sắc môi tự nhiên mà không quá đậm. Kết cấu lỏng, dễ tán, không gây nặng môi - rất phù hợp cho những ngày hè nóng bức.

4. 3CE Color Baker Glazy Lip Glow - lớp bóng "glazy" thời thượng

3CE tiếp tục bắt kịp xu hướng với dòng son bóng glazy đang rất thịnh hành. Sản phẩm mang lại lớp finish căng bóng, trong veo nhưng vẫn có độ lên màu rõ ràng. Bảng màu của 3CE thường mang sắc thái trendy, dễ dùng và phù hợp với nhiều phong cách makeup. Ngoài ra, son còn có khả năng dưỡng nhẹ, giúp môi không bị khô sau nhiều giờ sử dụng.

5. Too Cool For School SWAY Lip Velvet - son lì mềm môi, không lo khô

Nếu bạn vẫn yêu thích son lì nhưng lo ngại cảm giác khô môi, SWAY Lip Velvet là lựa chọn đáng thử. Sản phẩm có chất son lì nhưng mềm mịn, không làm lộ vân môi và vẫn giữ được độ ẩm cần thiết. Màu sắc đa dạng, từ nhẹ nhàng đến nổi bật, phù hợp cho cả đi làm lẫn đi chơi. Đây là sự kết hợp giữa độ bền màu của son lì và cảm giác dễ chịu của son dưỡng.

Điểm chung của những thỏi son này là đều hướng đến sự tiện dụng: vừa trang điểm, vừa chăm sóc môi. Điều này đặc biệt phù hợp với mùa hè - khi làn môi dễ bị khô do nắng nóng và điều hòa. Một thỏi son tốt không chỉ giúp bạn trông xinh hơn mà còn bảo vệ môi khỏi các tác nhân gây hại.

Tuy nhiên, để đôi môi luôn mềm mịn, bạn vẫn nên duy trì thói quen dưỡng môi thường xuyên, uống đủ nước và tẩy tế bào chết định kỳ. Son dưỡng có màu chỉ là "trợ thủ", còn nền tảng vẫn là một đôi môi khỏe. Nếu bạn đang tìm kiếm những thỏi son vừa xinh vừa tiện, dễ dùng hằng ngày thì danh sách trên chắc chắn là gợi ý đáng để thử trong mùa hè này.