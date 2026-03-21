5 "chiếc má hồng" màu xinh nũng nịu, nàng nào chưa biết thì thiệt thòi ghê gớm

Bên cạnh son môi, má hồng được xem là một trong những bước trang điểm được nhiều chị em yêu thích. Không ít người còn hài hước nói rằng "má không hồng thì không ra ngoài đường", đủ để thấy tầm quan trọng của sản phẩm này trong routine makeup hằng ngày. Chỉ cần một chút sắc hồng trên gò má, gương mặt đã trông tươi tắn, rạng rỡ và có sức sống hơn hẳn.

Thị trường làm đẹp hiện nay cũng liên tục xuất hiện nhiều dòng má hồng với bảng màu đa dạng, kết cấu phong phú, đáp ứng nhiều phong cách trang điểm khác nhau. Nếu đang tìm kiếm một sản phẩm phù hợp để tham khảo, dưới đây là một số loại má hồng được nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích nhờ màu sắc đẹp, dễ dùng và bắt kịp xu hướng.

1. Phấn má hồng Maybelline Fit Me

Maybelline Fit Me là một trong những dòng phấn má phổ biến nhờ mức giá dễ tiếp cận nhưng chất lượng ổn định. Thiết kế hộp vuông nhỏ gọn, phần nắp trong suốt giúp người dùng dễ dàng nhìn thấy màu bên trong. Bảng màu của dòng má hồng này khá đa dạng với nhiều tông khác nhau, từ hồng đào nhẹ nhàng đến hồng đất cá tính, phù hợp với nhiều tông da.

Kết cấu phấn khá mịn, dễ tán và lên màu vừa phải nên rất thân thiện với người mới trang điểm. Khi apply lên da, lớp má hồng tạo hiệu ứng tự nhiên, không bị bột hay vón cục. Ngoài ra, độ bám màu ở mức ổn, đủ để giữ lớp makeup tươi tắn trong nhiều giờ. Với những ai đang tìm một sản phẩm má hồng cơ bản, dễ dùng hằng ngày, Maybelline Fit Me là lựa chọn đáng cân nhắc.

2. Kem má hồng Rare Beauty

Nhắc đến những sản phẩm má hồng hot trend trong vài năm gần đây, Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush gần như luôn nằm trong danh sách được nhắc tới nhiều nhất. Đây là dòng má hồng dạng kem lỏng do thương hiệu của Selena Gomez phát triển, nổi tiếng nhờ khả năng lên màu đẹp và hiệu ứng da căng bóng tự nhiên.

Điểm đặc biệt của dòng sản phẩm này nằm ở độ pigment khá cao, chỉ cần một chấm nhỏ cũng đủ tạo màu cho cả gò má. Chất kem mịn, dễ tán bằng tay, cọ hoặc mút trang điểm. Khi tán đều, lớp má hồng hòa vào nền da rất tự nhiên, mang lại hiệu ứng ửng hồng như từ bên trong.

3. Phấn má hồng kiêm bắt sáng 3CE

3CE vốn nổi tiếng với các sản phẩm trang điểm mang phong cách trẻ trung, thời thượng. Dòng phấn má kết hợp highlight của thương hiệu này là một lựa chọn thú vị cho những ai thích lớp makeup có độ bắt sáng nhẹ nhàng.

Thiết kế sản phẩm gồm hai phần: một bên là má hồng dạng lì, bên còn lại là highlighter ánh nhẹ. Khi dùng riêng lẻ, má hồng tạo sắc ửng tự nhiên còn highlight giúp gò má thêm bắt sáng. Khi kết hợp hai phần với nhau, gương mặt sẽ có hiệu ứng căng mịn và nổi bật hơn. Chất phấn của 3CE khá mịn, dễ tán và lên màu nhẹ nhàng, phù hợp với kiểu trang điểm trong trẻo.

4. Kem má hồng Peripera

Peripera là thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc quen thuộc với nhiều sản phẩm mang phong cách trẻ trung. Dòng Syrupy Tok Cheek của hãng là một trong những sản phẩm má hồng dạng kem được yêu thích nhờ thiết kế vỏ ngoài đáng yêu và hiệu ứng màu sắc tự nhiên khi thoa lên da.

Kết cấu của sản phẩm khá đặc nhưng lại tan nhanh và tiệp vào nền da, tạo cảm giác mềm mại. Màu má lên nhẹ nhàng, trong trẻo, rất hợp với phong cách makeup kẹo ngọt thường thấy trong xu hướng làm đẹp Hàn Quốc. Ngoài ra, bảng màu của Peripera cũng khá đa dạng với nhiều tông hồng, đào, san hô… giúp người dùng dễ lựa chọn màu phù hợp với tông da hoặc phong cách trang điểm của mình. Với những ai yêu thích kiểu makeup ngọt ngào, tự nhiên, đây là sản phẩm đáng thử.

5. Má hồng Lilybyred

Dòng má hồng vỏ hình trái tim của Lilybyred nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ ngoại hình cực kỳ xinh xắn. Bên trong lớp vỏ đáng yêu là chất kem khá đặc, khi tán lên da sẽ cho lớp màu mềm mịn và bám tốt. Màu sắc của sản phẩm thiên về những tông hot trend như hồng đào, hồng lạnh, hồng san hô hay đỏ nhẹ, giúp gương mặt trông tươi tắn và rạng rỡ hơn.

Ngoài yếu tố thiết kế, Lilybyred cũng ghi điểm nhờ khả năng lên màu rõ nhưng vẫn tự nhiên, phù hợp với nhiều phong cách makeup. Với những ai yêu thích mỹ phẩm vừa đẹp mắt vừa dễ sử dụng, đây chắc chắn là sản phẩm đáng để trải nghiệm.

