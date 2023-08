5 thành phần dưỡng giúp cải thiện độ đàn hồi cho làn da

Khi chúng ta lớn tuổi, làn da lão hóa, lượng collagen sản sinh trên da suy giảm khiến cấu trúc của làn da mất đi sự đàn hồi, săn chắc, hình thành nếp nhăn. Bạn không thể chống lại quá trình này nhưng có thể làm chậm quá trình lão hóa bằng cách bổ sung những thành phần chăm sóc da dưới đây.



1. Retinol

Retinol là một phái sinh của vitamin A. Đây là hoạt chất bôi ngoài da duy nhất đã được chứng minh có khả năng tăng sinh collagen và ngừa lão hóa cho làn da. Sử dụng retinol đúng cách sẽ giúp chống nhăn, làm mịn da và se khít lỗ chân lông. Tuy nhiên, khi sử dụng các sản phẩm retinol bôi ngoài có thể gây ra một số tác dụng phụ trong thời gian đầu sử dụng như: Da mẩn đỏ, khô tróc, ngứa da…

2. Vitamin C

Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, ngoài ra vitamin C còn có khả năng làm sáng da, mờ các đốm sắc tố. Đều đặn sử dụng các sản phẩm có chứa vitamin C sẽ giúp kích hoạt khả năng tự chữa lành của làn da bằng cách sản sinh thêm collagen và elastin.

3. Hyaluronic acid

Dù không thể kích thích sản sinh da tái tạo collagen nhưng đây cũng là thành phần quan trọng trong quá trình ngừa lão hóa của các chị em. Hyaluronic acid có khả năng ngậm nước gấp 1000 lần trọng lượng của nó, do đó thành phần này sẽ giúp cấp ẩm, giảm khô da và khiến da căng bóng. HA cũng là thành phần tự nhiên trong da, nhưng sẽ suy giảm dần theo tuổi tác, do đó chúng ta rất nên bổ sung những sản phẩm dưỡng có chứa thành phần này.

4. Niacinamide

Đây là một dạng vitamin B3 tan trong nước, mang lại hiệu quả chống viêm và làm sáng, làm dịu da, làm mờ vết tăng sắc tố. Ngoài ra niacinamide còn củng cố hàng rào lipid của da, giúp giảm thâm do mụn; làm se khít lỗ chân lông, khóa ẩm cho da… từ đó giúp da sáng mịn, đều màu và hỗ trợ ngừa lão hóa.

5. AHA

Đây là thành phần tẩy da chết, có khả năng tan cả trong nước và trong dầu, giúp làm sạch sâu cho da, từ đó mang đến làn da tươi sáng và mịn màng. Khi những tế bào chết được loại bỏ, AHA sẽ tiếp tục thâm nhập sâu hơn vào trong da để kích thích sản sinh collagen mới, giúp da thêm căng mọng và ngừa lão hóa hiệu quả.

