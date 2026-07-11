5 sữa rửa mặt tẩy trang “2 trong 1” thuận tiện cho người không hay trang điểm

Không phải ai cũng cần thực hiện quy trình tẩy trang hai bước mỗi tối. Nếu bạn chỉ sử dụng kem chống nắng mỏng nhẹ, không trang điểm hoặc chỉ đánh một lớp kem nền rất mỏng, nhiều chuyên gia da liễu cho rằng hoàn toàn có thể lựa chọn các dòng sữa rửa mặt có khả năng làm sạch kết hợp tẩy trang để tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo da sạch sẽ.

Điểm chung của các sản phẩm này là chứa những hoạt chất làm sạch dịu nhẹ nhưng đủ khả năng hòa tan kem chống nắng, dầu thừa và bụi bẩn sau cả ngày dài. Chúng đặc biệt phù hợp với dân văn phòng, người bận rộn hoặc những ai theo đuổi chu trình skincare tối giản. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng kem chống nắng chống nước, makeup đậm hoặc thường xuyên dặm nhiều lớp mỹ phẩm trong ngày thì vẫn nên tẩy trang riêng trước khi rửa mặt. Dưới đây là 5 loại sữa rửa mặt "2 trong 1" được nhiều người yêu thích nhờ khả năng làm sạch nhanh gọn nhưng vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên cho làn da.

1. CeraVe Hydrating Cream-to-Foam Cleanser

Đây là một trong những dòng sữa rửa mặt nổi tiếng của CeraVe dành cho người có làn da thường đến khô. Chất kem mềm mịn khi massage với nước sẽ chuyển thành lớp bọt nhẹ, giúp hòa tan kem chống nắng, dầu thừa và bụi bẩn khá hiệu quả mà không khiến da khô căng sau khi rửa. Điểm cộng lớn của sản phẩm là chứa 3 loại ceramide thiết yếu, hyaluronic acid và amino acid giúp củng cố hàng rào bảo vệ da trong lúc làm sạch. Nếu chỉ sử dụng kem chống nắng hằng ngày, nhiều người nhận thấy sản phẩm đủ khả năng thay thế bước tẩy trang riêng.

Nơi mua: CeraVe

2. Biore Makeup Remover Facial Foam

Biore vốn nổi tiếng với các sản phẩm làm sạch, và dòng Makeup Remover Facial Foam được thiết kế dành cho những người muốn kết hợp hai bước trong một. Công thức giúp loại bỏ lớp kem chống nắng, bụi bẩn và lớp trang điểm nhẹ chỉ sau một lần rửa. Sản phẩm tạo bọt khá nhiều, mang lại cảm giác sạch sâu nhưng vẫn giữ được độ mềm cho da nhờ bổ sung các thành phần dưỡng ẩm. Đây là lựa chọn phù hợp với người có làn da dầu hoặc hỗn hợp, đặc biệt trong những ngày thời tiết nóng ẩm.

Nơi mua: Biore

3. Compliment No Problem 2in1

Compliment No Problem 2in1 là dòng sữa rửa mặt kiêm tẩy trang có mức giá khá dễ tiếp cận nhưng được đánh giá tốt về khả năng làm sạch. Công thức giúp hòa tan bã nhờn, kem chống nắng và cặn bẩn tích tụ trong lỗ chân lông mà không cần thêm bước tẩy trang nếu bạn không makeup. Sản phẩm cũng được bổ sung các thành phần giúp cân bằng da sau khi rửa, hạn chế cảm giác khô ráp. Với những người thích chu trình skincare nhanh gọn, đây là lựa chọn khá đáng cân nhắc.

Nơi mua: Compliment

4. CHANDO Himalaya 2in1 Foam Cleanser

Lấy cảm hứng từ nguồn nước băng tuyết Himalaya, CHANDO Himalaya 2in1 Foam Cleanser mang đến cảm giác làm sạch dịu nhẹ nhưng vẫn đủ khả năng loại bỏ kem chống nắng và bụi mịn sau một ngày dài. Chất bọt mềm, mịn giúp giảm ma sát trên da, trong khi các thành phần dưỡng ẩm hỗ trợ duy trì độ mềm mại sau khi rửa. Sản phẩm đặc biệt phù hợp với những người thích cảm giác sạch thoáng nhưng không muốn da bị khô căng.

Nơi mua: CHANDO

5. Clinique Rinse-Off Foaming Cleanser

Nếu yêu thích các dòng mỹ phẩm cao cấp, Clinique Rinse-Off Foaming Cleanser là sản phẩm rất đáng thử. Chỉ cần một lượng nhỏ đã tạo được lớp bọt dày, giúp cuốn trôi dầu thừa, kem chống nắng và lớp trang điểm nhẹ khá hiệu quả. Điểm nổi bật của Clinique là công thức không hương liệu, hạn chế nguy cơ kích ứng, phù hợp với cả làn da nhạy cảm. Sau khi rửa, da vẫn giữ được cảm giác mềm mại, không bị sạch "kin kít" như nhiều loại sữa rửa mặt có tính tẩy mạnh.

Nơi mua: Clinique

Dù những sản phẩm "2 trong 1" rất tiện lợi, bạn cũng cần hiểu rằng chúng không phải giải pháp cho mọi trường hợp. Nếu chỉ sử dụng kem chống nắng thông thường, không chống nước và không makeup, đây là lựa chọn giúp tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo làn da sạch sẽ mỗi tối. Ngược lại, với kem chống nắng waterproof, cushion nhiều lớp hay trang điểm lâu trôi, bước tẩy trang chuyên dụng vẫn là điều không nên bỏ qua. Quan trọng nhất vẫn là lắng nghe làn da của mình. Một sản phẩm làm sạch phù hợp không chỉ giúp loại bỏ bụi bẩn mà còn giữ được hàng rào bảo vệ tự nhiên của da. Khi da được làm sạch đúng cách mỗi ngày, các bước serum, kem dưỡng phía sau cũng phát huy hiệu quả tốt hơn, giúp duy trì làn da khỏe mạnh, mịn màng và hạn chế nguy cơ bít tắc lỗ chân lông.