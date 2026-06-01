5 kem chống nắng nâng tông “made in Vietnam” giúp da đẹp sẵn, không cần kem nền

Kem chống nắng từ lâu đã không còn đơn thuần là sản phẩm bảo vệ da khỏi tia UV. Với sự phát triển của ngành mỹ phẩm, nhiều loại kem chống nắng hiện nay còn tích hợp khả năng nâng tông, làm đều màu da, che phủ nhẹ và tạo hiệu ứng da khỏe đẹp tự nhiên. Nhờ đó, những ngày không muốn trang điểm cầu kỳ, bạn vẫn có thể sở hữu làn da tươi tắn chỉ với một lớp kem chống nắng.

Đáng chú ý, nhiều thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam cũng đã cho ra mắt những dòng kem chống nắng chất lượng, phù hợp với làn da và khí hậu nóng ẩm của người Việt. Dưới đây là 5 sản phẩm "made in Vietnam" được nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích nhờ khả năng chống nắng tốt, nâng tông tự nhiên và đủ đẹp để thay thế lớp nền hằng ngày.

1. Kem chống nắng nâng tông Hây Hây SPF 40 PA++ - Cỏ Mềm

Hây Hây là một trong những dòng kem chống nắng được nhiều người yêu thích nhờ khả năng nâng tông nhẹ nhàng, không tạo cảm giác trắng bệch hay giả màu. Sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ, dễ tán và để lại hiệu ứng da sáng khỏe tự nhiên sau khi thoa. Nhờ chỉ số SPF 40 PA++, kem giúp bảo vệ da trước tác động của tia UV trong các hoạt động thường ngày như đi làm, đi học hay dạo phố. Đây là lựa chọn phù hợp cho những cô nàng yêu thích phong cách trang điểm tối giản, chỉ cần một lớp kem chống nắng là làn da đã trông tươi tắn hơn hẳn.

Nơi mua: Cỏ Mềm

2. Kem chống nắng quang phổ rộng Sắc Ngọc Khang SPF50 PA++++

Sắc Ngọc Khang là cái tên quen thuộc với nhiều phụ nữ Việt, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc da nám và làm sáng da. Dòng kem chống nắng SPF50 PA++++ của hãng được ứng dụng công nghệ 6 màng lọc chống nắng giúp bảo vệ da trước cả tia UVA và UVB. Ngoài khả năng chống nắng mạnh mẽ, sản phẩm còn tạo hiệu ứng làm đều màu da khá tự nhiên, giúp gương mặt trông rạng rỡ hơn mà không cần dùng thêm kem nền. Kết cấu kem không quá đặc, dễ tệp vào da và phù hợp với môi trường nắng nóng tại Việt Nam.

Nơi mua: Sắc Ngọc Khang

3. Kem chống nắng bí đao quang phổ rộng SPF50+ PA++++ Cocoon

Nhắc đến mỹ phẩm thuần chay Việt Nam, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới Cocoon. Dòng kem chống nắng bí đao của thương hiệu này được phát triển dành riêng cho làn da dầu và hỗn hợp thiên dầu. Sản phẩm có khả năng kiểm soát dầu tương đối tốt, giúp da khô thoáng trong nhiều giờ mà không gây bí bách. Bên cạnh đó, lớp finish trên da khá đẹp, tạo cảm giác da sáng và mịn hơn nhưng vẫn giữ được vẻ tự nhiên. Nhờ công thức chứa chiết xuất bí đao cùng các thành phần hỗ trợ làm dịu da, đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai vừa muốn chống nắng vừa muốn hạn chế tình trạng bóng dầu trong ngày hè.

Nơi mua: Cocoon

4. Kem chống nắng nâng tông M.O.I Natural Tone Up Sun Milk

M.O.I là thương hiệu mỹ phẩm Việt được nhiều người biết đến nhờ các sản phẩm trang điểm và chăm sóc da có thiết kế hiện đại. Natural Tone Up Sun Milk là dòng kem chống nắng được yêu thích nhờ hiệu ứng nâng tông khá rõ nhưng vẫn tự nhiên. Chất kem dạng sữa mỏng nhẹ giúp dễ dàng tán đều trên da, không để lại cảm giác nặng mặt hay bết dính. Sau khi sử dụng, làn da có độ sáng nhẹ, mịn màng và đều màu hơn, rất thích hợp cho những ngày cần ra ngoài nhanh mà không muốn mất thời gian trang điểm. Đây cũng là sản phẩm được nhiều nhân viên văn phòng lựa chọn để thay thế lớp kem lót hoặc cushion mỏng nhẹ.

5. Kem chống nắng SPF50+ PA++++ Oribe

Oribe là thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam được nhiều người yêu thích nhờ mức giá dễ tiếp cận và công thức phù hợp với làn da châu Á. Kem chống nắng SPF50+ PA++++ của hãng có khả năng bảo vệ da khá toàn diện trước ánh nắng mặt trời, đồng thời mang lại hiệu ứng nâng tông nhẹ nhàng sau khi thoa. Sản phẩm giúp da trông sáng khỏe, đều màu hơn mà không tạo cảm giác quá trắng hay bị lệch tông so với vùng cổ. Chất kem dễ tán, thấm tương đối nhanh và phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày của dân văn phòng hoặc học sinh, sinh viên.

Nơi mua: Oribe

Với những người theo đuổi phong cách trang điểm tối giản, câu trả lời là hoàn toàn có thể. Một sản phẩm kem chống nắng có khả năng nâng tông tốt sẽ giúp da đều màu hơn, che phủ nhẹ các vùng da xỉn màu và tạo hiệu ứng tươi tắn cho gương mặt. Khi kết hợp thêm son môi và kẻ chân mày nhẹ nhàng, bạn đã có ngay diện mạo chỉn chu để đi làm hoặc gặp gỡ bạn bè.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng kem chống nắng nâng tông không thể thay thế hoàn toàn kem nền nếu bạn cần độ che phủ cao. Công dụng chính của sản phẩm vẫn là bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV. Vì vậy, hãy ưu tiên lựa chọn những sản phẩm có chỉ số chống nắng phù hợp, kết cấu dễ chịu và hợp với loại da của mình.

Sự phát triển của các thương hiệu mỹ phẩm Việt đã mang đến nhiều lựa chọn chất lượng không thua kém hàng ngoại. Nếu đang tìm kiếm một sản phẩm vừa chống nắng, vừa giúp làn da sáng khỏe tự nhiên để tiết kiệm thời gian trang điểm mỗi sáng, 5 cái tên trên là những gợi ý rất đáng để tham khảo.