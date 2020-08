5 serum xứ Hàn vừa chống già vừa làm da căng mướt, thích nhất là cải thiện được cả lỗ chân lông to

Nacific Fresh Herb Origin Serum

Trong trường hợp bạn thấy cái tên Nacific hơi lạ thì thương hiệu này có tên cũ là Natural Pacific, là thương hiệu dược mỹ phẩm thiên nhiên đến từ Hàn Quốc khá được yêu thích trong vài năm gần đây. Sản phẩm được chú ý nhất của hãng đợt này là Nacific Fresh Herb Origin Serum, serum chống lão hóa hiệu quả nhưng lại rất lành tính.

Em nó có chiết xuất từ cam quýt nổi tiếng với khả năng chống ôxy hóa, làm mờ nếp nhăn, mờ thâm cũng như giảm thiểu dấu hiệu lão hóa trên da. Bên cạnh đó, trong thành phần còn có lô hội cấp ẩm, làm da căng mướt từ đó khiến lỗ chân lông trông nhỏ mịn hơn. Kết cấu serum lai dầu lên da rất trơn mượt, dưỡng da mềm mịn tức thì. Bởi vậy nên em nó đặc biệt lý tưởng với da khô, thích hợp để sử dụng vào buổi tối. Vào mùa thu đông, team da dầu cũng có thể kết bạn với sản phẩm này.

Nacific Fresh Herb Origin Serum

Giá tham khảo: 342.000 VNĐ Nơi mua: Nacific Việt Nam

Some By Mi Galactomyces Pure Vitamin C Glow Serum

Some By Mi không chỉ có dòng sản phẩm trị mụn chất lượng mà còn có serum "chống già" rất đáng thử. Em Galactomyces Pure Vitamin C Glow Serum có 2 thành phần ngôi sao là 3% Ascorbic Acid (Vitamin C nguyên chất) và 75% chiết xuất nấm men ủ từ rượu sake - cũng chính là thành phần Pitera lừng danh có trong "nước thần" SK-II đình đám. Bộ đôi này "song kiếm hợp bích" vừa làm sáng da, mờ thâm vừa dưỡng ẩm, cải thiện độ đàn hồi cho da, từ đó giúp da căng mịn, lâu già hơn.

Some By Mi Galactomyces Pure Vitamin C Glow Serum Giá tham khảo: 298.000 VNĐ Nơi mua: Watsons | Tiki | Trangkon

It's Skin Power 10 WR Anti-Wrinkle Serum

Nhiều tín đồ làm đẹp Việt có thể biết tới thuơng hiệu Hàn It's Skin qua son kem lì Life Colour Lip Crush Matte mà không biết skincare mới là dòng sản phẩm "đinh" của hãng. Ứng viên được đánh giá cao nhất nhì của hãng là serum chống lão hoá Power 10 WR Anti-Wrinkle. Sản phẩm này được lên công thức với chiết xuất trứng cá, tầm gửi và đặc biệt là Adenosine, chất được tìm thấy trong những thảo dược quý như linh chi, đông trùng hạ thảo.

Thành phần toàn những cái tên "quý tộc" nên em serum này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "bơm căng" làn da, làm đầy nếp nhăn; cải thiện những khu vực da trùng, chảy xệ trở nên căng mịn, tươi trẻ hơn.

It's Skin Power 10 WR Anti-Wrinkle Serum

Giá tham khảo: 213.000 VNĐ Nơi mua: Watsons

Purito Centella Green Level Buffet Serum



Sản phẩm serum xanh mướt của Purito chứa tới 49% chiết xuất rau má nên rất lành tính nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả tái tạo, chữa lành da bị tổn thương. Bên cạnh đó, trong bảng thành phần của em nó còn có Niacinamide giúp da sáng mịn kết hợp Adenosine làm mờ nếp nhăn, chống lão hóa.

Purito Centella Green Level Buffet Serum

Giá tham khảo: 561.000 VNĐ Nơi mua: Nhà Của Beauty.Holic | Seoulista

Good (Skin) Days C’s The Day Serum

Đã là fan của đồ skincare Hàn thì bạn nhất định nên làm quen với thương hiệu tân binh có cái tên hay ho Good (Skin) Days. Sản phẩm hot nhất của hãng - serum Vitamin C cũng có tên hay không kém - C's The Day Serum. Em serum này có 10% Ascorbic Acid làm sáng da, mờ thâm, chống lão hóa kết hợp chiết xuất rễ cam thảo và Niacinamide làm sáng mịn da, cải thiện lỗ chân lông. Chưa dừng lại ở đó, trong công thức còn được bổ sung chiết xuất nhân sâm và trái Camu Camu tăng cường hiệu quả chống lão hóa.

Good (Skin) Days C’s The Day Serum Giá tham khảo: 600.000 VNĐ

Ảnh: Internet