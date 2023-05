5 sản phẩm chứa retinol nồng độ thấp: Không kích ứng hay bong tróc, nàng da yếu yên tâm sử dụng

Retinol được coi là một trong những loại "thần dược" có khả năng chống lão hoá, làm mờ nếp nhăn hiệu quả nhất. Việc sử dụng retinol có thể mang lại cho chị em một làn da căng bóng, tươi trẻ hơn nếu biết cách lựa chọn sản phẩm phù hợp. Trên thị trường hiện có rất nhiều loại mỹ phẩm có chứa thành phần này. Nếu bạn đang tập làm quen với retinol thì nên ưu tiên các sản phẩm có nồng độ vừa và thấp để tránh tình trạng kích ứng xảy ra. Dưới đây là 5 sản phẩm bao gồm kem dưỡng và serum có retinol mà chị em nên tham khảo.

1. The Ordinary Retinol In Squalane

So với mặt bằng chung, các sản phẩm chứa retinol thường có giá khá cao, vì vậy khiến nhiều chị em cảm thấy ái ngại khi chi tiền. Nếu muốn tìm 1 sản phẩm ngon-bổ-rẻ thì The Ordinary Retinol In Squalane chính là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn. Sản phẩm này được sản xuất với nhiều nồng độ từ 0.2%, 0.5% đến 1% phù hợp với những làn da mới làm quen. Ngoài ra, dầu squalane có bên trong sản phẩm còn có khả năng dưỡng ẩm khá tốt nên sẽ giảm thiểu được tình trạng kích ứng. Những cô nàng da nhạy cảm cũng có thể an tâm khi lựa chọn.

Nơi mua: Vua Hàng Hiệu Giá: 250k

2. The Inkey List Retinol Serum

The Inkey List Retinol Serum cũng là một sản phẩm có chứa retinol mà các chị em mới bắt đầu sử dụng có thể tham khảo. Bên cạnh nồng độ retinol 1%, bên trong em này còn có một số thành phần nổi bật khác như: chiết xuất đậu tương, squalane,… có khả năng chống oxy hoá và làm mềm, làm ẩm da cực tốt, cũng như tránh tình trạng bong tróc hay kích ứng quá mạnh.

Nơi mua: The Inkey List Giá: 330k

3. Neutrogena Rapid Wrinkle Repair Night Moisturizer

Với bảng thành phần an toàn gồm: HA, hợp chất Glucose, Vitamin C và Retinol SA là thế hệ mới của retinol được phát triển bởi thương hiệu Neutrogena có khả năng chống lão hoá nhưng giảm thiểu sự kích ứng, lọ kem dưỡng này sẽ giúp da của chị em trở nên căng mịn và "xoá dần" các nếp nhăn để trả lại làn da đều màu, ẩm mịn và sáng tự nhiên hơn.

Nơi mua: Neutrogena Giá: khoảng 450k

4. Differin Adapalene Gel 0,1% Acne Treatment

Differin Adapalene Gel 0,1% Acne Treatment là một trong những sản phẩm retinol giá rẻ được thị trường Mỹ vô cùng ưa chuộng. Sản phẩm gây ấn tượng nhờ khả năng kháng viêm, kháng khuẩn và giảm mụn hiệu quả. 0.1% adapalene có trong bảng thành phần của em này là một dạng Retinoid có khả năng ức chế các yếu tố hình thành nhân mụn, giảm tình trạng mụn viêm, mụn bị lan thành ổ, đồng thời tẩy tế bào chết nhẹ nhàng và chống lão hoá.

Nơi mua: Boshop Giá: 450k

5. Skinmedica Retinol Complex 0.25

Skinmedica Retinol Complex 0.25 cũng là một sản phẩm chứa retinol được ưa chuộng vì có nồng độ nhẹ và an toàn cho da. Với 0.25% retinol em này sẽ giúp các cô nàng có làn da mỏng và yếu c thấy an toàn hơn khi bắt đầu làm quen với thành phần này. Em này cũng có các công dụng nổi bật như chống các dấu hiệu lão hoá, cải thiện tông da và làm giảm tình trạng viêm da.