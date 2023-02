5 sai lầm khiến serum vitamin C kém hiệu quả

Serum vitamin C có khả năng kích thích sản sinh collagen, bảo vệ da khỏi các tác nhân gây lão hóa, nâng tông da và xóa mờ đốm thâm… Tuy nhiên, serum vitamin C chỉ có thể cải thiện làn da tối ưu, nếu bạn lựa chọn và sử dụng đúng cách. Ngược lại, nếu mắc 5 sai lầm sau đây, serum vitamin C sẽ khó phát huy hết tác dụng chăm sóc da, chống lão hóa.

Bôi serum vitamin C sai thời điểm

Một số nàng chỉ bôi serum vitamin C vào buổi tối mà không biết rằng, bước skincare này còn nên có mặt trong quy trình skincare buổi sáng.

Chuyên gia làm đẹp Tara Adashev tại New York chia sẻ: "Việc thoa serum vitamin C vào buổi sáng sẽ giúp tăng cường hiệu quả bảo vệ làn da". Vitamin C là một chất chống oxy hóa có thể vô hiệu các gốc tự do - nguyên nhân gây lão hóa được sản sinh bởi các tác nhân có hại từ môi trường.

Cùng với kem chống nắng quang phổ rộng, serum vitamin C sẽ bảo vệ làn da của bạn khỏi những tổn thương gây ra bởi tia UV. Nếu chỉ thoa serum vitamin C 1 lần trong ngày, bạn nên chọn thời điểm dùng là vào buổi sáng.

Chọn serum vitamin C được đóng gói kém chất lượng

Khi chọn mua serum vitamin C, bạn nên chú ý đến bao bì sản phẩm. Thành phần vitamin C rất dễ bị oxy hóa bởi không khí, ánh sáng và nhiệt độ cao. Vậy nên serum vitamin C cần có vỏ ngoài chất lượng, để bảo quản công thức bên trong, giúp duy trì hiệu quả cải thiện làn da được lâu dài.

Các chuyên gia khuyên bạn nên chọn loại serum vitamin C có vỏ bọc tối màu, giúp ngăn ánh sáng. Ngoài ra, bạn cũng nên ưu tiên serum vitamin C có thiết kế vòi nhấn để hạn chế sự tiếp xúc với không khí, ngăn tình trạng oxy hóa. Khi đã chọn được loại serum có thiết kế bao bì hợp lý, bạn hãy bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, mát mẻ.

Mix serum vitamin C với sai sản phẩm

Bạn có thể dùng serum vitamin C như một phần của quy trình skincare buổi tối. Chuyên gia Tara Adashev cho biết rằng: "Serum vitamin C là sản phẩm khá dễ thích nghi với lộ trình skincare. Tuy nhiên, bạn không nên bôi sản phẩm này cùng lúc với retinol, benzoyl peroxide, hay các loại hydroxy acid. Bởi lẽ, những combo này có thể làm tăng nguy cơ kích ứng da".

Bôi serum vitamin C hết hạn sử dụng/bị oxy hóa

Ngay khi mở lọ serum vitamin C, hãy chắc chắn rằng bạn dùng nó liên tục, không nên bỏ quên một thời gian dài rồi lại bôi tiếp. Vitamin C là thành phần không ổn định. Điều này có nghĩa là serum vitamin C có thể giảm hiệu lực theo thời gian. Việc tiếp xúc với không khí, nhiệt độ cao và ánh sáng có thể đẩy nhanh quá trình oxy hóa của serum vitamin C.

Do đó, ngoài việc để ý đến hạn sử dụng, bạn cần quan sát kết cấu sản phẩm. Nếu serum chuyển từ dạng trong suốt sang màu hổ phách hoặc vàng cam, nó có thể bị oxy hóa và không còn hiệu quả. Lúc này, bạn nên loại bỏ serum vitamin C đã bị hỏng ra khỏi quy trình.

Bôi serum vitamin C sai thứ tự

Nguyên tắc khi bôi các món skincare là dùng từ sản phẩm mỏng nhẹ sang loại có kết cấu dày hơn. "Điều này có nghĩa là, bạn nên làm sạch da, thoa toner rồi mới bôi serum vitamin C", theo bác sĩ Debra Jaliman tại New York. Nếu thực hiện sai trình tự, bạn có thể khiến hiệu quả của vitamin C nói riêng và cả quy trình skincare nói chung bị suy giảm.

Ngoài ra, bạn không nên quên thoa kem chống nắng. Đây sẽ là bước chăm da sau cùng của quy trình buổi sáng, giúp bảo vệ làn da và tạo điều kiện để serum vitamin C phát huy hiệu quả.

Nguồn: The Healthy

Ảnh: Sưu tầm