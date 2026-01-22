5 sai lầm dưỡng da dịp sát Tết của nhiều chị em mắc khiến da "xuống dốc không phanh"

Càng gần Tết, nhu cầu làm đẹp càng tăng cao. Ai cũng mong muốn da sáng hơn, mịn hơn, ít mụn để tự tin gặp gỡ, chụp ảnh và du xuân. Tuy nhiên, chính tâm lý "cấp tốc làm đẹp" lại khiến nhiều chị em vô tình áp dụng những cách chăm sóc da sai lầm, dẫn đến tình trạng da yếu đi rõ rệt chỉ trong thời gian ngắn. Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến nhất trong dưỡng da dịp sát Tết mà bạn nên tránh nếu không muốn làn da "tụt dốc không phanh" ngay trước thềm năm mới.

1. Thay đổi routine đột ngột vì nôn nóng thấy da đẹp nhanh

Một trong những sai lầm thường gặp nhất là thay đổi toàn bộ routine chăm sóc da chỉ trong vài ngày với hy vọng da cải thiện nhanh chóng. Nhiều người đang dưỡng da ổn định bỗng chuyển sang chu trình mới, thêm nhiều sản phẩm lạ hoặc đổi sang dòng treatment mạnh hơn. Thực tế, làn da cần thời gian để thích nghi, thường từ 2-4 tuần để thấy được phản ứng rõ ràng.

Việc thay đổi routine đột ngột khiến da không kịp thích ứng, dễ gặp tình trạng kích ứng, nổi mụn li ti, bong tróc hoặc xỉn màu. Thay vì "đập đi làm lại" sát Tết, bạn nên giữ nguyên routine đang phù hợp, chỉ tối ưu nhẹ bằng cách cấp ẩm kỹ hơn hoặc ngủ nghỉ điều độ để da tự phục hồi.

2. Lạm dụng AHA/BHA/retinol nồng độ cao để da đẹp cấp tốc

Không ít chị em tin rằng sử dụng AHA, BHA hay retinol nồng độ cao liên tục sẽ giúp da sáng nhanh, mịn nhanh trước Tết. Tuy nhiên, đây lại là con dao hai lưỡi. Các hoạt chất treatment mạnh vốn cần thời gian làm quen và phải được sử dụng đúng tần suất. Khi lạm dụng, da rất dễ bị quá tải, bong tróc, đỏ rát, thậm chí bùng mụn viêm.

Đặc biệt trong những ngày cuối năm, lịch sinh hoạt thất thường, ngủ muộn và ăn uống nhiều đồ cay nóng càng khiến da yếu hơn. Việc "ép" da treatment mạnh lúc này không những không đẹp lên mà còn khiến da xấu đi trông thấy. Nếu đang dùng treatment, hãy giảm tần suất, ưu tiên phục hồi và dưỡng ẩm, để da khỏe và ổn định hơn trong dịp Tết.

3. Tẩy tế bào chết quá thường xuyên với mong muốn da sáng nhanh

Tẩy tế bào chết đúng cách giúp da thông thoáng, mịn màng hơn, nhưng tẩy quá nhiều lại gây phản tác dụng. Sát Tết, nhiều người tăng tần suất tẩy da chết vật lý hoặc hóa học lên 3-4 lần/tuần, thậm chí ngày nào cũng tẩy để "lột xác" làn da. Điều này khiến hàng rào bảo vệ da bị bào mòn, da dễ nhạy cảm, khô căng và xỉn màu.

Khi lớp màng bảo vệ tự nhiên bị tổn thương, da không chỉ kém mịn mà còn dễ bắt nắng, dễ nổi mụn và khó phục hồi. Lý tưởng nhất, bạn chỉ nên tẩy tế bào chết 1-2 lần/tuần, kết hợp dưỡng ẩm đầy đủ để da sáng khỏe tự nhiên, thay vì cố gắng "tẩy cho nhanh đẹp".

4. Lơ là việc bôi kem chống nắng vì nghĩ cuối năm ít nắng

Nhiều người cho rằng dịp cuối năm trời âm u, ít nắng nên có thể bỏ qua kem chống nắng. Đây là một sai lầm nghiêm trọng. Thực tế, tia UVA vẫn hoạt động mạnh quanh năm, ngay cả khi trời râm mát hay bạn chỉ ở trong nhà, văn phòng. Nếu đang dùng treatment hoặc vừa tẩy da chết, việc không chống nắng đầy đủ sẽ khiến da sạm nhanh, dễ nám và lão hóa sớm.

Đặc biệt, những ngày cận Tết thường phải ra ngoài nhiều, di chuyển liên tục, tiếp xúc ánh nắng mà không bảo vệ da kỹ càng sẽ khiến mọi công sức dưỡng da trước đó trở nên vô ích. Vì vậy, dù bận rộn đến đâu, bạn vẫn nên bôi kem chống nắng mỗi sáng và thoa lại khi cần để giữ da ổn định và đều màu.

5. Sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc vì ham rẻ, ham "trắng nhanh"

Cuối năm là thời điểm mỹ phẩm trôi nổi, hàng xách tay không rõ xuất xứ được quảng cáo rầm rộ với những lời hứa hẹn như "trắng sau 7 ngày", "da căng bóng tức thì". Không ít chị em vì muốn đẹp nhanh để kịp Tết mà thử những sản phẩm này. Hậu quả là da bị bào mòn, phụ thuộc corticoid, nổi mụn viêm nặng hoặc tổn thương lâu dài.

Làn da cần được chăm sóc an toàn và bền vững, đặc biệt là giai đoạn nhạy cảm như sát Tết. Thay vì mạo hiểm, bạn nên chọn mỹ phẩm có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp với tình trạng da, dù hiệu quả chậm hơn nhưng an toàn và lâu dài. Dưới dây là 1 số món dưỡng da cơ bản, an toàn mà các chị em có thể tin dùng trong dịp cận Tết.

Torriden Serum DIVE IN chứa Hyaluronic Acid, 50ml, 50ml+50ml, Serum

Nơi mua: Torriden

CNP Kem chống nắng nâng tông kiềm dầu dành cho mọi loại da CNP Laboratory Tone-Up Protection Sun SPF42/PA+++

Nơi mua: CNP

Kem dưỡng ẩm phục hồi Candid B5 Cica Repair and Soothing Cream 50ml

Nơi mua: Candid

Muốn da đẹp đón Tết không nằm ở việc dưỡng cấp tốc hay chạy theo trào lưu, mà nằm ở sự ổn định và lắng nghe làn da. Tránh 5 sai lầm trên, duy trì routine phù hợp, ngủ đủ giấc, uống đủ nước và giữ tinh thần thoải mái - đó mới là "bí quyết làm đẹp" hiệu quả nhất để làn da sáng khỏe, rạng rỡ trong những ngày đầu năm mới.